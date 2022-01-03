«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в игре с МЮ

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вчера, 22:52

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в гостевом поединке 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Волки» нанесли 15 ударов по воротам МЮ в первом тайме. Больше «Вулверхэмптона» в первые 45 минут игры на «Олд Траффорд» никто не бил с сезона-2003/2004.

После этого поединка МЮ расположился на 7-й строчке с 31 очком в активе, а «волки» (28 баллов) идут 8-ми.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» едет в гости к «Астон Вилле», а «Вулверхэмптон» примет дома «Саутгемптон».