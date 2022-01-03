ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в игре с МЮ

вчера, 22:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Вулверхэмптон» отметился статистическим достижением в гостевом поединке 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Волки» нанесли 15 ударов по воротам МЮ в первом тайме. Больше «Вулверхэмптона» в первые 45 минут игры на «Олд Траффорд» никто не бил с сезона-2003/2004.

После этого поединка МЮ расположился на 7-й строчке с 31 очком в активе, а «волки» (28 баллов) идут 8-ми.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» едет в гости к «Астон Вилле», а «Вулверхэмптон» примет дома «Саутгемптон».

Все новости
«Вулверхэмптон» переиграл МЮ в гостях впервые с 1980 года
Вчера, 23:13 Комментарии11
Дуглас Сантос сделал больше всех точных навесов в РПЛ в 2021 году
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии2
Игроки «Арсенала» удалялись больше других в АПЛ под руководством Артеты
Вчера, 17:15 Комментарии3
Мане установил уникальное «достижение» в АПЛ
02 января ФотоКомментарии11
«Арсенал» — лучший клуб в АПЛ по голам среди футболистов не старше 21 года
02 января Комментарии5
Эдуар Менди проводит 50-й матч за «Челси» в АПЛ
29 декабря 2021 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:34
Посыпался МЮ, что впрочем неудивительно. Проблемы начались еще при Сульшере, но таких явных провалов не было. МЮ превратился в обычного середняка. Попадание в ЕК уже выглядит очень сомнительно. Вся надежда на ТО. Нужна хорошая встряска команде.
Ждем перемен .
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:02
МЮ проиграет и следующую игру
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:01
Волки качественная команда, Сити помогла левая пена
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:01
Проиграть иногда полезно
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:59
Главное, что выиграли
hynvcbvpc38n
hynvcbvpc38n
вчера в 22:58
Надавали шалабанов МЮ
Cat01
Cat01
вчера в 22:58
Так держать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100