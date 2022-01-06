«Гранада» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 января 2022, 12:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Гранада» — «Барселона», который состоится 08 января 2022 года

«Гранада»

«Гранада» является типичным середняком чемпионата Испании, но в последних турах показывает хорошие результаты, создав серию из нескольких поединков без поражений. Перед стартом очередного тура клуб занимает 13 место и набрал 23 балла, что вполне удовлетворяет болельщиков, ведь отрыв от зоны вылета составляет семь очков. Игра с «Барселоной» станет настоящей проверкой для «Гранады» и обещает быть напряженной до самого финального свистка.

2 января «Гранада» сыграла вничью с «Эльче» (0:0), а 22 декабря на своем поле обыграли «Атлетико» (2:1).

«Барселона»

«Сине-гранатовые» под руководством Хави начинают относительно стабильно набирать очки и не проигрывает несколько матчей. Предположить, что «Барселона» может выиграть Примеру может только самый преданный фанат клуба, ведь сейчас он располагается на пятом месте с 31 баллами и уступает лидеру 15 пунктов. Для коллектива очень важно набрать очки в выездном матче и обрести дополнительную уверенность в собственных силах.

05 января «Барселона» обыграла «Линарес» в кубке Испании (2:1), а второго числа команда обыграла «Мальорку» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 4.98

Ничья – 3.94

Победит «Барселона» – 1.719

Статистика

Оба коллектива выиграли всего по четыре матча из последних десяти во всех турнирах

«Барселона» забивала в семи из десяти последних матчей на выезде

Три последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Барселона» выиграла шесть из девяти выездных матчей с «Гранадой» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.719. Каталонцы впервые за последнее время выглядят более уверенно и показывают неплохие результаты. Предполагаем, что подопечные Хави смогут одержать минимальную выездную победу.