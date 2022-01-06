«Леванте» — «Мальорка». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 января 2022, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» — «Мальорка», который состоится 08 января 2022 года

«Леванте»

Команда является абсолютным аутсайдером чемпионата и смогла набрать всего восемь баллов в этом сезоне. Такой результат не может радовать болельщиков и руководство, ведь «Леванте» занимает последнее место, отставая от ближайшего конкурента уже на шесть баллов. Матч с новичком Примеры может стать для клуба хорошей возможностью побороться за три очка, учитывая, что матч будет проходить на своем стадионе.

3 января «Леванте» разгромно проиграл «Вильярреалу» (0:5), а 20 декабря на своем поле уступила в интересном поединке «Валенсии» (3:4).

«Мальорка»

Коллектив долго не играл в Ла-Лиге и поэтому нынешний сезон дается ему очень нелегко. Перед стартом очередного тура чемпионата Испании «Мальорка» идет на пятнадцатом месте и набрал только 20 очков. Главной задачей перед клубом является сохранение прописки наследующий сезон и поединок с последней командой турнирной таблицы может дать возможность укрепить свое турнирное положение перед более серьезными соперниками.

05 января «Мальорка» обыграла в кубке Испании «Эйбар» (2:1), а второго числа минимально проиграла «Барселоне» (0:1) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 2.19

Ничья – 3.27

Победит «Мальорка» – 3.68

Статистика

«Леванте» выиграл только одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Мальорка» выиграла четыре из пяти последних матчей на выезде

В девяти последних матчей между клубами было забито не больше трех мячей за игру

«Леванте» выиграл четыре последние встречи у «Мальорки» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Леванте», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. Хозяева имеют хорошую статистику домашних поединков с «Мальоркой» и должны побеждать, чтобы не отставать от прямых конкурентов в борьбе за выживание. Прогнозируем минимальную победу «Леванте».