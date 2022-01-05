Выиграл Лигу чемпионов, а теперь стал рыбаком. Удивительная судьба друга Роналду

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05 января 2022, 18:00

Гены и выгорание в одном флаконе.

Миллионы евро за рыбацкую лодку

Океан – второй дом для предков Коэнтрау. Три четверти населения Португалии живет на побережье континентальной части или на островах, откуда родом Роналду. Васко Да Гама был португальцем и помог европейцам найти путь в Индию. Его плаванье поместило Португалию на торговую карту мира, океаны и моря кормят предков Роналду веками.

Спустя столетия после великих географических открытий Коэнтрау решил, что не хочет быть тренером или ТВ-экспертом. Также Фабиу не ушел в длительный отпуск после завершения карьеры в 33 года. Пропускал не так много матчей, приостанавливал выступления, но поддерживать форму на былом уровне не удавалось. Последним клубом португальца был «Риу Аве».

С июля у футболиста, которого смешной репортер называл «Концентрау», чем насмешил и разозлил Роналду, другая профессия. Коэнтрау теперь профессиональный рыбак. Причем не тот, что со спиннингами и удочками ради развлечения, как Ибрагимович, Акинфеев, Замора или Бекхэм, а профессиональный. Фабиу занимается реконструкцией большой рыбацкой лодки за два миллиона евро.

Пока судно больше похоже на огромное ржавое жестяное корыто, но три других рыбацких корабля Коэнтрау выходят в море постоянно. Труд очень тяжелый. Надо работать ночью, важно уметь искать рыбу с помощью локаторов. А дальше все так, как было во времена апостола Петра – океан, сетка, удача или провал.

Берега Атлантического океана богаты на рыбу, но человечество прожорливое. ВЕС активно следят, чтобы не уничтожили природные запасы. Квоты на вылов постоянно урезают. Но поскольку Коэнтрау продолжает дело отца, который был нищим рыбаком много лет, а рядом работают родственники, Фабиу доволен. Планирует через семь лет быть владельцем десяти суден.

Коэнтрау сравнивали с Максвеллом

У Ибрагимовича есть друг, который переходил с ним из клуба в клуб. В результате бразилец Максвелл насобирал целый музей трофеев – до Дани Алвеса был мировым рекордсменом с 37 кубками с пяти разными клубами. О Коэнтрау тоже говорили, что в «Реале» его держат, поскольку дружит с Роналду и клиент Мендеша.

Речь о близких людях, хотя со временем у Криштиану становилось все больше поклонников в раздевалке «Реала». Коэнтрау получал травмы, а его заменял в основе еще один товарищ Роналду – Марсело. Впрочем, легендарный португалец дружнее всех с Рики Регуфи, который стал его личным ассистентом.

Но и с Коэнтрау в прекрасных отношениях, друг друга хвалят постоянно. А жизни у них разные. Фабиу, в отличие от Криштиану, не менял одну модель на вторую. Женой и матерью его детей стала Андреа Сантос, с которой познакомились на чужой свадьбе. Быстро сыграли свою, у пары растут детки – дочь Виктория и сын Энрике.

Андреа не хвастается роскошной жизнью и работой пластических хирургов в социальных сетях, тихо дружила в Мадриде с женой Пепе. Обеим попались муженьки с характером. Зато семья влияет на Коэнтрау, ведь это дети предложили ему вернуться в родной «Риу Аве» на время. А в целом Коэнтрау – сельский парень, очень дерзкий в оценках и поступках.

Жизнь в дорогих Мадриде и Монте-Карло ничего не изменила. Втихую от Моуриньо курил сигареты и буянил не раз. Готов был хоть подраться с Месси или Неймаром, но не проиграть. Эмоциональной устойчивостью любитель выходить в море не отличается. Рыбалку часто любят не самые уравновешенные люди, ведь подсознательно ищут успокоение.

У того же Фабиу есть срыв в составе «Спортинга», когда послал арбитра, разбил навес и заплакал. Причем плакал не раз, и не исключено, что такое поведение не было связано с футболом, хотя большое давление спорта всегда плохо влияло на Коэнтрау. В Испании его порой критиковали слишком жестко. Например, включили в антисборную легионеров «Реала», хотя играл лучше всех в этом составе.

Зато Фабиу часто видел, что по мастерству окружающие его Марсело, Ди Мария, Роналду и Бензема выше. Следовательно, как ни старайся – будешь героем максимум на время, как в 2014 году при Анчелотти. Фабиу себя убивал эмоционально, поэтому так рано ушел. Устал не столько физически, как психически. Многие недооценивают давление футбола уровня плей-офф Лиги чемпионов на психику простых парней не из стали.

Футболисты редко работают руками

Их можно понять. Вряд ли человек с особняком и миллионами евро на счетах будет сам убирать, готовить или пойдет на работу, которая изнуряет и приносит меньше денег, чем привык раньше. Но Коэнтрау – парень простой. Пару лет назад ему пришлось в суде Браги сознаться, что купил права. На теоретическом экзамене за 4 тысячи евро экзаменатор показал ему правильные ответы.

В море подсказки не помогут, Коэнтрау в рыбалке точно разбирается лучше, чем в правилах дорожного движения. Причем Фабиу полноценный член команды, а не просто владелец бизнеса. Коэнтрау готовит еду на рыбацком корабле, когда вместе выходят в океан. Лодка с сетками может уйти от берега надолго, на месяцы, а улов поставляют на берег другими, более дешевыми кораблями.

Фабиу засекали за сортировкой рыбы, хотя специально на камеру не играл в простого труженика в резиновом костюме. Понятно, что Коэнтрау миллионер. Но мог заняться самым разным бизнесом, от туризма, как Ловрен, до открытия заведений общепита, как многие футболисты. Вместо этого решил развивать семейный бизнес. Пожелаем команде капитана Коэнтрау успехов, ведь это важный труд.

Португалия неплохо зарабатывает на рыболовстве, по всему миру едят сардину и треску, выловленную коллегами Коэнтрау. И поскольку постоянно воюют с Брюсселем за увеличение квот по вылову отдельных видов рыб, то золотые горы Фабиу никто не гарантировал. Рынок давно подмяли большие игроки. В Португалии около 4 000 официальных кораблей, не считая браконьеров.

Пока у Фабио небольшой бизнес, зато отец футболиста точно доволен. Хотя почти всю жизнь сын был известным спортсменом, после завершения карьеры решил вложить заработанные миллионы в корабли. Есть в этой истории романтика. Дорогие машины и дома в Майами, Милане или Нью-Йорке это банально, а вот купить лодку и отправиться на ней в море – необычно.

Коэнтрау всегда был немножко странным, не случайно как-то уселся на скамейку для запасных, хотя не попал в заявку на матч, чем привел в истерику весь «Реал». Фабиу – парень из местности, о жителях которой в Португалии слагают анекдоты. Рыбацкий труд в этой стране не считают престижным, многие старые рыболовы на пенсии или потеряли работу из-за сокращений.

Молодежь не горит желанием мерзнуть в открытом океане ночью, а ранним утром сортировать рыбу на берегу. Но Коэнтрау из другого теста, ему нравится профессия предков. Привык, ведь в детстве был сыном нищего рыбака, который работал на большого дядю за копейки. А теперь сами с отцом управляют бизнесом, и это совсем другой уровень ответственности и одновременно комфорта.