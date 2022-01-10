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«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд», который состоится 11 января 2022 года

«Саутгемптон»

«Святые» редко проигрывают, но большая часть матчей за последнее время была закончена вничью. Такие результаты не дают команде подняться высоко в турнирной таблице, и она вынуждена довольствоваться лишь 14 местом с 21 набранным очком. Возможная смена владельцев клуба приведет к улучшениям результатов, но на данный момент главной задачей коллектива остается сохранение места в АПЛ на следующий сезон.

08 января «Саутгемптон» обыграл в дополнительное время «Суонси» (3:2) в кубке ФА, а 28 декабря разошелся миром с «Тоттенхэмом» в чемпионате (1:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» является новичком АПЛ, а поэтому текущая 12 позиция в турнирной таблице считается довольно приемлемой. Клуб набрал семь очков в пяти последних турах и старается держаться как можно дальше от зоны вылета, чтобы избавить себя от проблем в конце сезона. Команда имеет отрицательную статистику мячей (23:26), что говорит о проблемах в реализации моментов у ворот соперника.

08 января «Брентфорд» без проблем справился с «Порт Вэйл» (4:1) в кубке ФА, а второго числа в рамках АПЛ обыграл «Астон Виллу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» – 2.04
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Брентфорд» – 3.99

Статистика

  • Четыре последних матча «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Брентфорд» выиграл только четыре матча из десяти последних на выезде во всех турнирах
  • Шесть из десяти матчей «Саутгемптона» на своем стадионе за последнее время завершились вничью

Прогноз

Поставить на победу «Саутгемптона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Хозяева редко проигрывают на своем поле и в матче с «Брентфордом» постараются навязать свою игру, которая в конечном итоге принесет результат. Прогнозируем победу «Саутгемптона».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Хозяева не проиграют
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