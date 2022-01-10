«Саутгемптон» — «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд», который состоится 11 января 2022 года

«Саутгемптон»

«Святые» редко проигрывают, но большая часть матчей за последнее время была закончена вничью. Такие результаты не дают команде подняться высоко в турнирной таблице, и она вынуждена довольствоваться лишь 14 местом с 21 набранным очком. Возможная смена владельцев клуба приведет к улучшениям результатов, но на данный момент главной задачей коллектива остается сохранение места в АПЛ на следующий сезон.

08 января «Саутгемптон» обыграл в дополнительное время «Суонси» (3:2) в кубке ФА , а 28 декабря разошелся миром с «Тоттенхэмом» в чемпионате (1:1).

«Брентфорд»

«Брентфорд» является новичком АПЛ , а поэтому текущая 12 позиция в турнирной таблице считается довольно приемлемой. Клуб набрал семь очков в пяти последних турах и старается держаться как можно дальше от зоны вылета, чтобы избавить себя от проблем в конце сезона. Команда имеет отрицательную статистику мячей (23:26), что говорит о проблемах в реализации моментов у ворот соперника.

08 января «Брентфорд» без проблем справился с «Порт Вэйл» (4:1) в кубке ФА , а второго числа в рамках АПЛ обыграл «Астон Виллу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.04

Ничья – 3.4

Победит «Брентфорд» – 3.99

Статистика

Четыре последних матча «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Брентфорд» выиграл только четыре матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

Шесть из десяти матчей «Саутгемптона» на своем стадионе за последнее время завершились вничью

Прогноз

Поставить на победу «Саутгемптона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.04. Хозяева редко проигрывают на своем поле и в матче с «Брентфордом» постараются навязать свою игру, которая в конечном итоге принесет результат. Прогнозируем победу «Саутгемптона».