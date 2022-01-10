«Тоттенхэм» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Английской Лиги «Тоттенхэм» — «Челси», который состоится 12 января 2022 года

«Тоттенхэм»

Последние матчи «шпоры» проводят довольно уверенно, где чувствуется управление Антонио Конте. Однако первый матч с «Челси» был проигран (0:2), поэтому отыграться и выйти в финал турнира будет не так просто. В такой ситуации коллективу необходим быстрый гол и уверенное продолжение. В чемпионате «Тоттенхэм» идет на шестом месте, имея в активе 33 очка. Вероятнее всего матч лондонских клубов будет держать интригу как минимум большую часть поединка.

09 января «Тоттенхэм» выиграл в кубке ФА у «Моркама» (3:1), а пятого числа проиграл «Челси» в кубке Английской Лиги (0:2).

«Челси»

У Томаса Тухеля много проблем внутри коллектива, как с игровой составляющей, так и с количеством футболистов, которых он не сможет задействовать. Тем не менее, коллектив имеет солидный перевес и обязан спокойно довести свое преимущество к логическому завершению, а именно выходу в финал. В чемпионате «аристократы» идут на втором месте и отстают от лидера уже на 10 пунктов.

08 января «Челси» без проблем разобрался в кубке ФА с «Честерфилдом» (5:1), а в кубке Английской Лиги обыграл «Тоттенхем» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 2.78

Ничья – 3.43

Победит «Челси» – 2.62

Статистика

«Челси» не проигрывает во всех турнирах уже десять матчей подряд

«Тоттенхэм» забивал в восьми из десяти последних домашних матчах

«Челси» выиграл три из четырех последних матчей с «Тоттенхэмом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.43. Предполагаем, что «Тоттенхэм» пойдет большими силами вперед, чтобы отыграться, но дальше ничьи их усилия не зайдет. Прогнозируем результативный мир между клубами.