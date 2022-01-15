«Норвич» — «Эвертон». Прогноз и ставки от БК

1642226050

15 января 2022, 08:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» — «Эвертон», который состоится 15 января 2022 года

«Норвич»

«Норвич» не может на данный момент конкурировать с большинством клубов АПЛ и уже давно не может набрать очков. Коллектив занимает последнее место и смог набрать только 10 очков, чего крайне мало для разговоров о сохранении прописки. Чтобы досрочно не вылететь в Чемпионшип, тренерскому штабу следует поработать над ошибками и усилить линию обороны, которая уже пропустила много мячей (44).

12 января «Норвич» проиграл на выезде «Вест Хэму» (0:2), а девятого числа обыграл «Чарльтон» (1:0) в кубке ФА .

«Эвертон»

«Ириски» не лучшим образом показывают себя в этом сезоне и находятся ниже середины турнирной таблицы. Команда занимает 15 место и набрала всего лишь 19 очков, а одна победа в последних пяти матчах заставляют болельщиков насторожиться. В выездной игре с главным аутсайдером чемпионата клуб из Ливерпуля постарается выиграть любой ценой и улучшить свою статистику забитых мячей (23:32).

12 числа «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (1:0), а восьмого числа в кубке ФА оказался сильнее «Честерфилда» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 3.92

Ничья – 3.54

Победит «Эвертон» – 2.01

Статистика

«Норвич» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

«Норвич» выиграл только два матча из десяти последних матчей с «Эвертоном» на своем поле

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забтьют»

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.01. «Ириски» находятся не в лучшей форме, но даже в такой ситуации коллектив должен обыгрывать своего оппонента и набирать важные очки в копилку турнирной таблицы.