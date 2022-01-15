«Салернитана» — «Лацио». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Лацио», который состоится 15 января 2022 года

«Салернитана»

Клуб идет на последнем месте в итальянском чемпионате, хотя только в этом году поднялся из низшего дивизиона. Коллектив не может оказать должной конкуренции большинству соперников и набрал всего 11 очков. Тем не менее, до конца сезона еще достаточное количество матчей и у команды будут шансы исправить ситуацию. «Салернитана» много пропускает (43 гола), что говорит о необходимости укрепления линии обороны.

9 января «Салернитана» неожиданно одержала верх на выезде над «Вероной» (2:1), а 17 декабря крупно проиграла «Интеру» (0:5).

«Лацио»

В нынешнем сезоне под руководством Маурицио Сарии команда выглядит крайне нестабильно и вряд ли сможет претендовать на места в Лиге Чемпионов, учитывая хорошую форму конкурентов. «Лацио» расположился на восьмом месте и набрал 32 очка, а отставание от четвертой позиции составляет уже девять баллов. В предстоящем матче с аутсайдером Серии А болельщики не поймут осечки, поэтому ждут от римлян только победного результата.

9 января «Лацио» проиграл на выезде «Интеру» (1:2), а шестого числа разошелся миром с «Эмполи» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 9.05

Ничья – 5.08

Победит «Лацио» – 1.367

Статистика

Пять последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей

«Лацио» уверенно обыграл «Салернитану» в матче первого круга (3:0).

«Салернитана» не может забить на своем стадионе уже четыре поединка подряд

Прогноз

Поставить на победу «Лацио» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «Салернитана» не показывает результатов, и победа в прошлом туре была скорее удачным стечением обстоятельств. Прогнозируем уверенную победу римского клуб