«Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 января 2022, 15:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Севилья», который состоится 19 января 2022 года

«Валенсия»

«Летучие мыши» проводят неоднозначный сезон, и серия побед часто сменяется серией поражений. Команда идет на десятом месте с набранными 28 очками и имеет одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (32:32). В случае успешной второй половины чемпионата Испании коллектив может побороться за зону еврокубков, но уже в предстоящем матче их ждет грозный оппонент из группы лидеров.

16 января «Валенсия» обыграла в кубке Испании «Балеарес» (1:0), а восьмого числа крупно проиграла мадридскому «Реалу» в чемпионате (1:4).

«Севилья»

«Севилья» проводит отличный сезон и уже ушла в отрыв от конкурентов, держа впереди только «Реал» Мадрид. Команда набрала 44 очка, что на пять баллов меньше, чем у лидера при одной игре в запасе. Чтобы создать конкуренцию за чемпионство команде нельзя терять очки в ближайших матах и отставать сильнее. «Севилья» имеет хорошую разницу мячей (31:13) и является лучшим клубом Примеры по числу пропущенных мячей.

16 января «Севилья» проиграла на выезде «Бетису» (1:2), а девятого числа минимально обыграла на своем поле «Хетафе» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.22

Ничья – 3.17

Победит «Севилья» – 2.46

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

«Севилья» выиграла шесть из десяти последних выездных поединков

«Валенсия» проиграла пять последних матчей «Севилье»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.46. В последних личных встречах между командами, «Севилья» не оставляет шансов «Валенсии» и в этом сезоне также выглядит гораздо убедительнее. Прогнозируем победу хозяев в этой встрече.