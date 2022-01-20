У «Локомотива» издевательские трансферы. Потратили 40 млн евро и не подписали ни одной звезды

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вчера, 15:57

Цорн продолжает дело Рангника.

Лето 2021. Подписания

Список подписаний: Марадишвили (7 млн евро), Керк (6 млн евро), Бека Бека (6 млн евро), Тикнизян (5 млн евро), Едвай (4 млн евро), Ненахов (2 млн евро), Зинович (180 тысяч евро), Анджорин (аренда).

Двум новичкам команды, которую тогда вел в светлое будущее будущий наставник Роналду, было по 25 лет на момент трансферов, одному лишь двадцать один год, а остальным 18-20 лет. Ставят на молодежь, которую в будущем планируют продавать с наценкой.

Но получится ли? Бывший голкипер «красно-белых» Кавазашвили сказал важную вещь:

В «Спартаке» нет ни одного игрока выше уровня команды.

Учитывая форму Промеса, проблемы Ларссона и Зобнина, возраст Мозеса, отсутствие явного личного прогресса у Жиго – пожалуй, он ближе всех к тому, чтобы перерасти «Спартак», можно согласиться с утверждением. И это ведь не только футбольная проблема – те, кто круче остальных, тащат наверх, но и трансферная.

У «Локомотива» тоже нет ни одного футболиста, который перерос команду. Стандарты задали высокие – несколько лет подряд играли, пускай неудачно, в группах ЛЧ . Крыховяк явно выделялся, но с ним попрощались. Ни Жемалетдинов, ни Марадишвили, ни Керк не выше уровнем.

Возможно, Баринов мечтает перерасти команду, и у Камано есть шансы. Но среди новичков не видно людей, которые легко прибавят в стоимости. А россияне могут упасть в цене, если смягчат лимит на легионеров. Бека Бека можно продать на пару миллионов дороже, но за новичка придется заплатить столько же, как получат.

Если оценивать летнюю трансферную кампанию «Локомотива», когда потратили 30.2 млн евро и взяли необстрелянных игроков, то выходишь на понятную идею – быть, как «Аякс» или «Бенфика», и спорную реализацию. Вспомните самые дорогие продажи в истории «Локомотива». Ниассе и Билялетдинова отдали в «Эвертон», Миранчука – в «Аталанту», Алиева вернули в «Динамо» Киев.

Никто не заиграл. Только Глушаков получил чемпионское звание со «Спартаком», когда на его уходе заработали 8 млн евро, а юный Иванович стал звездой «Челси». А вот «Аталанта» не получила от трансфера Миранчука максимум, Алексей может уйти в опасную аренду.

Чтобы сработала выгодная трансферная стратегия «Боруссии» Д, надо заслужить определенную репутацию, а дорогих продаж у «Локомотива» в элитные лиги мало, и все сделки размазаны по трем десятилетиям.

Лето 2021. Расставания

Список расставаний: Крыховяк (4 млн евро), Мухин (170 тысяч евро), Идову, Игнатьев, Коченков (все – свободные агенты), Лысцов, Никитин (оба — аренды), Кверквелия, Джорджевич, Эдер, Чорлука, Лысов – завершение контрактов.

Вопросы к двум трансферам. Крыховяка отпустили, поскольку у него заканчивался контракт, сокращали расходы и искали слоты для иностранных новичков. Но Гжегож был лидером и таковым остался в «Краснодаре», где стал капитаном команды. И у продажи поляка был еще один подтекст.

Ему в Москве говорили одно, а сделали другое, о чем Гжегож открыто рассказал. Внутри коллектива ветераны с Гильерме и Смоловым во главе поняли, на какие методы Цорн и Рангник способны. По моральному состоянию коллектива это решение ударило сильнее, чем глупая потеря цепкого и юного Мухина.

Вместо борьбы за правое дело «Локомотив» озолотил ЦСКА , забрав Тикнизяна и Марадишвили за 12 млн евро, а в обратном направлении отдал Мухина за 170 тысяч евро. Если опорник раскроется, будет одна из самых нелепых потерь РПЛ за пару лет.

Зима 2022. Расставания

Список расставаний: Мурило (2.2 млн евро), Смолов (120 тысяч евро), Сильянов (аренда), Зе Луиш (разрыв контракта).

Стоит ли напоминать, что за Зе Луиша отдали 5.5 млн евро? Причем Цорн отправлял его в «Порту» с выгодой для «Спартака» за 10.75 миллионов. Теперь в «Локомотиве» между руководством и нападающим случился конфликт. Причем Зе Луиш просто восстанавливался после травмы.

Но пришел Рангник, взялся за голову, когда предложили вписаться в лимит, и вышвырнул из заявки опытного в команде, которой агрессии в атаке не хватило. По качеству моментов «Локомотив» на 12-м месте, ниже «Уфы». Причем в день прощания никто в клубе не догадался предложить Зе Луишу ту же бумагу, что согласовали с Виторией в «Спартаке» — о неразглашении деталей отношений.

Нападающий, как до этого Крыховяк, рассказал немало интересного о новых методах работы «Локомотива». Мурило и Смолов вряд ли заговорят, но тут тоже потери по деньгам. Федора отдали в «Динамо» за 120 тысяч евро. «Локомотив» избавляется от ветеранов, остались только Гильерме и Рыбус, хотя первому ищут замену, а на позиции второго наигрывали Тикнизяна.

Зима 2022. Подписания

Список подписаний: Ян Кухта (5 млн евро), Марк Мампасси (3 млн евро), Вильсон Исидор (загрузка 99%).

К двум новичкам вопросов нет, но не факт, что чех и украинец с отцом конголезцем из школы «Шахтёра» легко вырастут в цене, заиграв в основе. Результативный Ян попал в лигу, где обороняются плотнее, чем в Чехии. Марк играл в «Мариуполе», но ему всего 18 лет, не второй Ракицкий под основу. И даже не второй Михалик на данный момент.

В футболе мало притвориться гением скаутинга и трансферов, разбрасываясь деньгами. Надо реально разбираться в предмете, уметь анализировать то, что не раскрыто в статистике, включительно с характером и окружением футболиста. А в итоге еще оказаться банально везучим покупателем и продавцом, хотя «Локомотив» не такой.

У них симпатичная школа, которая выпускала классных игроков. У них мощнейший щедрый спонсор – зарплаты в чемпионской команде Сёмина были выше, чем в ЦСКА и «Спартаке». Поэтому на поле сражались Чорлука, Фарфан, Мануэл Фернандеш, Рыбус, Эдер и Пейчинович – все выступали в топ-5. Но смысл был в колоссальном опыте команды, а сейчас набрали юнцов.

Гисдоль не новый Фергюсон, чтобы с птенцами всех завоевать. Стратегия «Локомотива» заставляет развести руками. Можно дискутировать, заиграет ли Юсуф Языджи – джокер чемпиона Франции «Лилля», в сложной для его амплуа РПЛ . А вот когда «Локомотив» подписывает 21-летнего Вильсона Исидора из глубокого резерва «Монако» за 2.5 млн евро, то спорить не о чем.

Берут «кота в мешке», которого не перехватил никто другой, что уже знак. Клуб, где играли Андерсон, Веа, Трезеге, Анри, Морьентес, Фалькао и Мбаппе, никогда бы не отдал ценного форварда в РПЛ . Значит, «Локомотив» вряд ли сразу получит в его лице футболиста основы, скорее нужна адаптация, как Анджорину. Слишком резко избавляются от тех, кто может вести за собой на опыте.

Немецкие менеджеры москвичей делают вид, что «Локомотив» это «Лейпциг» из недавнего прошлого. Но не учли, что немцы базируются в благополучной Бундеслиге, заполучили Нагельсманна и подписывали футболистов куда более высокого уровня за 20-30 млн евро – Кейта, Вернера и Упамекано, на продажах чьих контрактов позже зарабатывали.

Хотя даже «Лейпциг» по трансферному балансу ушел в убыток на 154 млн евро. На благодатной немецкой футбольной почве стратегия Рагника не сработала идеально, деньги берут у фанатов. А «Локомотив» может снести нынешний стадион и точно не получит такой жирный кусок ТВ-пирога, как немецкий клуб.