ЦСКА представил новичка сексистской шуткой. Плеймейкерам, вроде Языджи, непросто в РПЛ

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19 января 2022, 20:17

Клуб сделал всё, чтобы трансфер заметили.

«Армейская» пресс-служба и юмор – недруги

Чтобы быть смешным, надо оставаться немного нелепым. Для этого нужно уметь не воспринимать себя слишком серьезно. Также полезно любить людей. Даже самая жесткая комедия строится на понимании человеческой природы, пускай в форме высмеивания. Пресс-служба ЦСКА , в отличие от многих коллег, лишена самоиронии. Не раз применяли злые фокусы, словно шутит 60-летний дядя из глубинки.

Переход Языджи ознаменовали роликом, где клуб зовет парня по переписке, не получает ответ и пишет: «Это Россия, у нас тут много Наташ». И Юсуф сразу соглашается. А ведь достаточно трех секунд в поисковике, чтобы понять, почему турки называют женщин «Наташами». Во-первых, раньше так себя именовали секс-рабыни голодных 90-х, имя нарицательное.

Во-вторых, «Наташа» созвучно с фразой «настоящее влечение» на турецком языке. Буквально там «истинная любовь», но фраза с явных плотским подтекстом. Каждый раз, когда парень из солнечной страны зовет туристку «Наташа», то заигрывает и унижает, намекая на доступность. Молодой Языджи может не знать о прозвище, хотя вряд ли, но где были представители ЦСКА ? Причем это далеко не первый похожий случай…

Получилось несмешное, явное и бессмысленное оскорбление всех россиянок, хотя сюжет работал бы с лайком фото Языджи на коне и с трофеем и без «Наташ». Каналом ЦСКА заведует Катерина Кирильчева. Раз ролик опубликовали с ее согласия, то это сексизм под управлением женщины, что вдвойне дико. Видео удалили, извинения принесли, но Языджи втянули в скандал, хотя у Юсуфа и без него могут быть проблемы в РПЛ .

В российском футболе разлюбили «десяток»

Титов и Лоськов играли в другие времена. Да и оба были игроками тактического пограничья, такие до сих пор существуют, только в формате Мюллера, не Зидана. Но если посмотреть на успешных легионеров из атаки в РПЛ , то Халк – форвард. Данни прятался на фланге, чего Языджи не умеет. Отчасти поэтому не закрепился в основе «Лилля» на годы, ведь команда играет по схеме «4-4-2», и два форварда у тренера имеются.

Карвальо можно вспомнить как пример, но карьера Даниэля в ЦСКА была яркой и короткой. Тяжело найти плеймейкера с подходом Гути, Озила или Кака, чтобы у него сложились длительные отношения с РПЛ . Алекса из «Спартака» в качестве примера не привести – бразилец играл глубже и иначе. Да и уехал быстро по семейным обстоятельствам. У Домингеса функционал был намного шире, чем у Языджи, тоже не аналог.

А вот голландец Тиль – хорошая аналогия, и ему не нашлось места в РПЛ . Березуцкие хотят вернуться в славное прошлое ЦСКА , но даже Дзагоев успешную первую часть сезона провел среди центральных хавбеков, а не на позиции «десятки». Хотя роль такая сама по себе в схеме «4-2-3-1» имеется. Но нежные плеймейкеры вымирают, поэтому Языджи и не забрали в топ-5 и перебрался в без мало 25 лет в РПЛ , где надо реанимировать карьеру.

Юсуф заиграет, если преобразится вся атака

Атака ЦСКА недоработала, отсюда трансферы Медины и Языджи. Например, Чалов со скромными показателями по качеству ударов и передач на третьих строчках в команде. По голевым моментам лидирует Заболотный, а дальше идет Эджуке. Чидера остается на втором месте по качеству последних пасов, но первым оказывается Ахметов. Вот кого безусмешно пытались перековать в «десятку».

Из Облякова тоже не вышло идеального плеймейкера, хотя моменты он создавал часто. Также статистика и наблюдения подсказывают, что у Дзагоева не было такого уж большого количества явных шансов, поскольку Алан располагался глубже по схеме, и поэтому он готовил атаки. Будет это делать более эгоистичный на поле Языджи?

Посмотрим, ведь Юсуф – зависимый игрок. Когда в прошлом году в чемпионском «Лилле» знакомый ему Бурак Йилмаз был в ударе, то хавбек удачно выходил на замену и создал много голов. Но в новом чемпионате Франции, как и в ЛЧ , у Языджи статистика слабее. Но РПЛ сложнее, чем Лига 1 по опеке. Невзирая на разные позиции, у турка подход Тиля, Маркизио и Шюррле, а не Халка, Данни и Карадениза.

Хотя Юсуф агрессивный в отборе время от времени, выпадать надолго тоже обожает. А плотный футбол в РПЛ отдыхать не разрешает. Поэтому еще одна «десятка» — Карлос Эдуардо, не заиграл в «Рубине». Турка взяли в аренду, но там должно быть право выкупа. Надеемся, Бабаев и Березуцкие, коих теперь двое в тренерском штабе, знают, что делают. Медина и Языджи дополнят атаку с Заболотным и Эджуке, и пока это бременские музыканты.

Замена Николе Влашичу, но совсем другой

В структуре игры «Вердера» из Бремена было место для Мику и были великолепные форварды. А в ЦСКА Слуцкого плеймейкером являлся уже Еременко, который немало поиграл в середине поля. Языджи нельзя поставить на позицию Модрича, как Дзагоева, и не получится отправить на фланг. Пробовали во Франции, эксперимент провалился. Игрок очень крутой, но не самый выносливый и не такой самостоятельный, как Влашич. В «Лилле» намного чаще появлялся со скамейки, чем в основе.

Если в прошлом сезоне у него было 7 голов и 4 ассиста в Лиге 1 за тысячу минут на поле (10 в основе, 22 выхода на замену), то сейчас 500 минут и два результативных действия. В Москве Юсуфу точно не нужно отвлекаться на женщин, а лучше смотреть по сторонам на поле. В РПЛ чистые «десятки» чаще не приживаются. У Малкома в этой роли как раз не получается. Кабелла играет не так, как Языджи. Шиманськи и Захарян не нежные художники, а парни, которые умеют бороться.

Сам факт, что Дзюба – лучший ассистент последних лет, напоминает разницу между успешной историей Халка, который раньше занимал эту позицию, и Карлоса Эдуардо, который отмучился в Казани, получил свои миллионы и уехал. Языджи выбрал непростую для себя лигу. В РПЛ много голевых передач у тех, кто пашет. В прошлом сезоне лучшими ассистентами стали Нобоа и Дуглас Сантос. А короткая история успеха Бакаева объединяет выходы на замену, игру справа и в центре.