Ульянов: «„Химки“ учли все репутационные риски перед трансфером Волкова»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов объяснил, почему клуб подписал защитника БАТЭ , который отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.

Мы следили за ним, когда «Химки» ещё выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас — команды ФНЛ — не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.

Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ . Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.

Также обратились в Белорусскую федерацию футбола за разъяснениями. Получили ответ, что дисквалификация снята и Захар может играть без ограничений.

Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут.