Ульянов: «„Химки“ учли все репутационные риски перед трансфером Волкова»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов объяснил, почему клуб подписал защитника БАТЭ Захара Волкова, который отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.
Мы следили за ним, когда «Химки» ещё выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас — команды ФНЛ — не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.
Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.
Также обратились в Белорусскую федерацию футбола за разъяснениями. Получили ответ, что дисквалификация снята и Захар может играть без ограничений.
Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут.
В 2020 году Волков был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Но уже в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на два года.
Также недавно «Химки» подписали полузащитника «Славена».