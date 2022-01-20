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Ульянов: «„Химки“ учли все репутационные риски перед трансфером Волкова»

сегодня, 13:20

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов объяснил, почему клуб подписал защитника БАТЭ Захара Волкова, который отбывал дисквалификацию за участие в договорном матче.

Мы следили за ним, когда «Химки» ещё выступали в Футбольной национальной лиге, но на тот момент Захар считался одним из самых перспективных футболистов Беларуси и был для нас — команды ФНЛ — не по карману. Потом случился этот инцидент, после которого мы взяли паузу.

Когда он отбыл дисквалификацию и возобновил карьеру, мы вернулись к идее подписания Волкова, уже будучи командой РПЛ. Навели справки у людей, которые были в курсе ситуации. Поняли, что прямого участия в этой истории футболист не принимал.

Также обратились в Белорусскую федерацию футбола за разъяснениями. Получили ответ, что дисквалификация снята и Захар может играть без ограничений.

Разумеется, перед началом переговоров мы учли все репутационные риски, но нам гораздо важнее его футбольные качества, чем история, в которую он был втянут.

В 2020 году Волков был дисквалифицирован федерацией футбола Беларуси на два года за участие в договорном матче. Но уже в сентябре 2021-го федерация приняла решение отсрочить исполнение оставшейся части наказания на два года.

Также недавно «Химки» подписали полузащитника «Славена».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:13
Может заиграет
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:07
Игрок просто лучше шифроваться научился.
beefs
beefs
сегодня в 13:27
История с Кокошей и Мамаевым ничему не научила, наступайте дальше...
drug01
drug01
сегодня в 13:23
Надо всё предвидеть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:21
Это правильное решение...
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