«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»

«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе защитника в «Ростов» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер:

Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в «Ростов». Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием.