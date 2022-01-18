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«Локомотив» отдал Сильянова в аренду «Ростову»

сегодня, 19:45

«Локомотив» на официальном сайте объявил о переходе защитника Александра Сильянова в «Ростов» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал трансфер:

Александр Сильянов — молодой игрок, ему необходимо развиваться и прогрессировать, а обязательным условием для этого является наличие игровой практики. Именно с этой точки зрения было принято решение об аренде Александра в «Ростов». Рассчитываем, что он выиграет конкуренцию у своих коллег по амплуа, станет игроком основы. Будем внимательно следить за его развитием.

Ранее «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:50
Лучше бы Жиркова взяли в аренду,на кону место в РПЛ!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:47
Локомотив слишком математичен, это плохо кончится.
particular
particular
сегодня в 19:58
Дааа... Зимние главные новости плавят мозг своей актуальностью и статусностью...
Какой-то Саня в какую-то аренду...
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 19:50
Зря отдали защитника...
1 984
1 984
сегодня в 19:47
Удачи в аренде.
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