«Бохум» — «Кельн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1642849296

вчера, 14:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» — «Кельн», который состоится 22 января 2022 года

«Бохум»

Команда только в нынешнем сезоне вернулась в Бундеслигу, но уже успела отличиться своей неуступчивостью и достойными результатами. Коллектив занимает 11 место и набрал 23 очка, что позволяет клубу чувствовать себя в безопасности от зоны вылета. «Бохум» имеет четкую задачу остаться в Бундеслиге и постараться занять место в середине турнирной таблицы. Матч с «Кельном», который неудачно выступает в последних встречах обещает быть интересным и напряженным.

18 января «Бохум» на своем поле обыграл «Майнц» в кубке Германии (3:1), а 15 числа на выезде проиграл тому же «Майнцу» в чемпионате (0:1).

«Кельн»

Клуб набрал девять очков в пяти последних турах и занимает место в середине турнирной таблицы Бундеслиги. «Кельн» расположился на девятом месте и набрал 28 очков, однако несколько положительных результатов в следующих встречах могут сразу поднять команду на несколько позиций. Коллектив имеет примерно одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (30:32) и постарается ее улучшить в предстоящем поединке.

18 января «Кельн» уступил в серии пенальти «Гамбургу» (1:2) кубка Германии, а 15 числа в чемпионате крупно проиграл «Баварии» (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 3.35

Ничья – 3.47

Победит «Кельн» – 2.3

Статистика

Пять из шести последних матчей «Бохума» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кельн» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кельн» выиграл два последних выездных матча у «Бохума» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Команда неплохо выступает на своем стадионе и ей по силам одержать важную победу. Предполагаем, что матч будет малорезультативным и исход поединка решит один-два мяча.