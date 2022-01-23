Австралийский наркоман, «монстр» из «Анжи» и громкая неудача «Челси». Антисборная зимних трансферов АПЛ

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вчера, 08:34

Трансферы в январе – рискованная вещь.

Многие тренеры вынуждены покупать игроков в январе, чтобы спасти свою команду от вылета, бороться за зону еврокубков, чемпионство или закрыть позиции, на которых футболисты получили травмы по ходу сезона. Обычно клубы не тратят большие деньги в зимнее трансферное окно. Многие команды не хотят отпускать своих игроков в январе, потому что им трудно найти замену. Конечно, бывают невероятные сделки, как переход Луиса Суареса в «Ливерпуль», но есть много примеров обратной стороны медали, о которых мы расскажем на примере Английской Премьер-Лиги.

Вратарь

Марк Боснич (из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» бесплатно в 2001 году)

В автобиографии Алекса Фергюсона, выпущенной в 2013 году, шотландец назвал Боснича «ужасным профессионалом». Австрийский кипер ответил:

Факт остается фактом: я был единственным игроком, которого он дважды подписывал в «Манчестер Юнайтед». Для меня большая честь быть упомянутым. Он имеет право на своё мнение, а я имею право на своё.

Хоть Боснич и перешёл в «Челси» бесплатно, за полтора года в составе «синих» он провёл всего 7 матчей. При этом первые полгода после подписания контракта он не мог играть за «Челси» из-за травмы. Но уже в сентябре 2002 года Боснич провалил тест на наркотики. «Челси» разорвал контракт с вратарём, а сам Марк был отстранен от футбола на девять месяцев. К футболу Боснич вернулся только в 2008 году, поиграв ещё два сезона в Австралии. Предыдущие 5 лет голкипер принимал наркотики, вернувшись к тренировкам только в 2007-м.

Защитники

Ян Кромкамп (из «Вильярреала» в «Ливерпуль» в 2006 году в результате обмена)

Голландский защитник перешёл в «Ливерпуль» в результате сделки по обмену Хосеми. За полгода в составе «красных» Кромкамп сыграл 18 матчей, но не смог выиграть конкуренцию у Стива Финнана, поэтому летом, сыграв одну игру в новом сезоне, он был продан в ПСВ . Причиной неудачи Кромкампа в «Ливерпуле» многие эксперты называют слабую игру Яна в обороне.

Кристофер Самба (из «Анжи» в КПР в 2013 году за 12,5 млн фунтов стерлингов)

В январе 2013-го КПР заплатит «Анжи» за переход Самба солидную сумму как для команды, которая боролась за выживание (пусть тогда у КПР и были деньги). После этого трансфера главный тренер КПР Харри Реднапп назвал Кристофера «настоящим монстром в центре защиты». Но футболист сборной Конго не помог клубу спастись от вылета. Самба неоднократно заявлял, что ему стыдно за поражения команды, но когда КПР вылетел из АПЛ , Кристофер уже через шесть месяцев вернулся обратно в «Анжи», а после успел поиграть и за московское «Динамо». Интересно, что болельщики «Анжи» признали Самба одним из лучших футболистов в истории клуба.

Жан-Ален Бумсонг (из «Рейнджерс» в «Ньюкасл» в 2005 году за 8 млн фунтов стерлингов)

Успешные выступления Бумсонга за «Осер» привлекли внимание «Ливерпуля», игрока хотел заполучить Жерар Улье, который тогда возглавлял «красных». Летом 2004 года защитник стал свободным агентом, однако оказался не в «Ливерпуле», а в «Рейнджерс». Его агент убедил его перейти в шотландский клуб, потому что команда из Глазго предложила камерунцу более выгодный контракт. Бумсонг поиграл за «Рейнджерс» полсезона, а после его купил «Ньюкасл» за 8 млн фунтов стерлингов. Примечательно, что «сороки» не проявили к игроку интерес, когда он был свободным агентом, поэтому данная сделка вызвала недоумение в Англии. Бумсонг подписал с «Ньюкаслом» крупный контракт на 5 лет. В первом сезоне за «сорок» камерунец выступал великолепно, а фанаты даже придумали кричалку с его именем. Однако во втором сезоне у Бумсонга случился спад, который он оправдывал болезнью своей девушки и другими личными проблемами. По итогу Бумсонг был продан в «Ювентус», который тогда выступал в Серии В, летом 2006 года за 3,3 млн фунтов стерлингов.

Уэйн Бридж (из «Челси» в «Манчестер Сити» в 2009 году за 10 млн фунтов стерлингов)

Бридж широко известен футбольному миру из-за скандала, который связан с его супругой и бывшим капитаном «Челси» Джоном Терри. Как ни странно, но карьера Уэйна в «Челси» была более яркой, чем в «Манчестер Сити». За «горожан» он смог провести только полтора сезона в основе, а после прихода в манчестерский клуб летом 2010 года Александра Коларова и Гаэля Клиши не выдержал конкуренцию и начал скитаться по арендам. «Вест Хэм», «Сандерленд», «Брайтон», а после продажа в «Рединг», где Бридж провёл 12 матчей и закончил карьеру в 2014 году.

Давид Луис (из «Бенфики» в «Челси» в 2011 году за 21,3 млн фунтов стерлингов)

Трансфер Луиса нельзя назвать однозначно провальным, но обстоятельства, которые были связаны с его приходами и уходами из «Челси», оставляют вопросы. «Челси» не только заплатил за бразильца 21 млн фунтов, но и отправил в «Бенфику» Неманью Матича, который после также был выкуплен «синими» в 2014 году за 21 млн фунтов. Луис был хорош в атакующем плане, умел делать отличные дальние передачи, имел поставленный дальний удар и хорошо исполнял штрафные, но его игра в защите, а особенно в позиционном плане, оставляла желать лучшего, из-за чего в обороне «синих» часто возникали проблемы. «Челси» продал Луиса в ПСЖ в 2014 году за 50 млн фунтов стерлингов, что на тот момент стало рекордным трансфером для защитника, но уже через два года лондонский клуб вернул бразильца за 34 млн фунтов, поэтому даже не вышел в ноль за два трансфера Луиса – на переходы Давида «синие» потратили 55 млн фунтов.

Полузащитники

Хуан Куадрадо (из «Фиорентины» в «Челси» в 2015 году за 23,3 млн фунтов стерлингов)

За переход Куадрадо в «Фиорентину» направилась не только крупная сумма денег, но и Мохамед Салах (в аренду). Однако в «Челси» колумбиец не смог впечатлить Жозе Моуриньо. Он провёл за лондонский клуб всего 15 матчей, так и не сумев забить ни одного гола, а уже через полгода отправился в аренду в «Ювентус», который позже выкупил права на игрока. В туринском клубе Куадрадо нашёл себя, вернувшись к той форме, которую он демонстрировал в «Фиорентине».

Савио Нсереко (из «Брешии» в «Вест Хэм» в 2009 году за 9 млн фунтов стерлингов)

За переход Нсереко «Вест Хэм» заплатил хорошие деньги, если учитывать, что команда находилась в середине турнирной таблицы. Но вингер провёл за «молотобойцев» всего 10 матчей за полгода (лишь один в старте), а после был продан в «Фиорентину» за 2,7 млн евро. В составе «фиалок» Нсереко тоже не сумел проявить себя, шесть раз отправляясь в аренды. Трансфер Нсереко в «Вест Хэм» был настолько странным, что клуб даже поручил провести расследование того, как переход футболиста такого класса за такую сумму вообще мог произойти. Примечательно, что позже расследование уже вели в отношении самого Нсереко. В 2012 году игрок был арестован полицией на тайском курорте Паттайя по ложному заявлению о похищении. Нсереко вымогал у своей семьи 25 000 евро, сообщив им, что его похитили и требуют выкуп. Но на самом деле всю эту ситуацию подстроил сам Нсереко.

Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году в результате обмена)

Санчес отправился в «Манчестер Юнайтед» в результате сделки по обмену Генриха Мхитаряна в «Арсенал». В МЮ чилиец получал 505 000 фунтов стерлингов в неделю, но так и не сумел найти свою игру, забив 5 голов за 45 матчей в составе «красных дьяволов». Уже в 2020 году Санчес бесплатно перешёл в «Интер», с которым выиграл Серию А спустя 11 лет после последнего триумфа «нерадзурри» в чемпионате. Хоть время Алексиса в МЮ и не было удачным, он заявлял, что не жалеет о своём трансфере в «Манчестер Юнайтед».

Нападающие

Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году за 50 млн фунтов стерлингов)

Торрес перешёл в «Челси» явно не в лучшей форме после череды травм. Изначально «синие» предложили за испанца 40 млн фунтов, но «Ливерпуль» отклонил это предложение. На следующий день Фернандо подал официальный запрос о трансфере, который тоже был отклонён. По итогу сделка всё-таки состоялась, а 50 млн фунтов стерлингов, которые «Челси» заплатил за переход Торреса, сделали этот трансфер самым дорогим в рамках АПЛ , а также шестым самым дорогим в истории футбола на тот момент. Но за первые полсезона в составе «синих» испанец забил всего 1 гол, а его безголевая серия достигала 903 минуты. Карьера Торреса не задалась, он так и не сумел вернуть форму, которая у него была в «Ливерпуле», но выиграл с «синими» Лигу чемпионов и Лигу Европы, а его гол на последних минутах в полуфинале ЛЧ 2011/12 помнят все. Кроме того, именно Эль-Ниньо заработал тот самый угловой, после которого Дрогба сравнял счёт в финале Лиги чемпионов с «Баварией».

Бытует мнение, что Карло Анчелотти, который возглавлял «Челси» на момент трансфера Торреса, был против перехода испанца, потому что тогда у него в команде уже были забивные Дрогба и Анелька, он не видел Фернандо в своей схеме. Но на данном трансфере лично настоял владелец «Челси» Роман Абрамович. Аналогичная ситуация была и с другим громким и дорогим переходом нападающего — Андрея Шевченко в «Челси», когда Моуриньо не был заинтересован в переходе украинца, но всё решил Абрамович. Тогда Жозе тоже не видел, как Шевченко может быть задействован в его схемах. Однако всё это только предположения СМИ .

Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2011 году за 35 млн фунтов стерлингов)

Кэрролл и Луис Суарес были куплены «Ливерпулем» в качестве замены Фернандо Торресу, который отправился в «Челси». Но их карьеры сложились абсолютно по-разному. 35 млн фунтов, которые «Ливерпуль» заплатил за Кэрролла, сделали этот трансфер самым дорогим среди английских игроков и восьмым самым дорогим в мире на тот момент. Но за время своего пребывания в составе «красных» Энди забил всего 11 голов за 58 матчей, был отдан в аренду в «Вест Хэм», а после «молотобойцы» выкупили права на игрока за 15 млн фунтов стерлингов. Кэрролл запомнился в «Ливерпуле» своим голом в ворота «Эвертона» в полуфинале Кубка Англии в 2012 году, который вывел «красных» в финал турнира. Тогда Кэрролл заявил, что его победный гол – «лучшее, что он чувствовал в своей жизни». Товарищ Энди по «Ливерпулю» Джейми Каррагер шутил, что «Кэрролла запомнят в клубе навсегда», а «гол в ворота „Эвертона“ стоит 35 млн фунтов стерлингов». Кэрролл сумел забить и в финале Кубка Англии, но там «красные» уступили «Челси» со счётом 1:2.

Интересно, что Фабио Капелло, который в то время возглавлял сборную Англии, призывал Кэрролла отказаться от употребления алкоголя. Позже сам футболист подтверждал, что действительно любил выпить, когда играл за «Ньюкасл», но остепенился после перехода в «Ливерпуль». Кто знает, может быть, Энди лукавит и именно алкоголь погубил его возможность стать ярким форвардом для «красных».