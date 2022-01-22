Водопад голов, главная надежда Германии, Зидан и Лунёв. Знакомимся с новым клубом Азмуна

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вчера, 22:32

Сердар выбрал команду из Германии.

«Байер» выиграл борьбу у «Лиона» и «Зенита»

Азмун выбрал Леверкузен, хотя долго вел открытые публике благодаря комментариям французов переговоры с «Лионом». «Зенит» мягко и настойчиво делал все, чтобы форвард остался до лета? Бразилец Юри Альберто приедет через несколько месяцев, отсюда и тактика удержания. Рисковать, бросая Дзюбу и Сергеева на «Бетис» и соперников по внутренним турнирам, не решились. Учли кадровую ситуацию и ранний старт года из-за еврокубков.

У Семака многие не в форме, хотя уже готовы буквально драться с соперниками, как сегодня. Но Барриоса ждет отбор ЧМ -22 со сборной Колумбии, Вендел восстанавливается, вирус зашел в гости к вратарям, Сергеев и Азмун далеки от пика формы, как Малком. Сердар мог принести «Зениту» много денег, если бы с ним расстались вовремя. Еще мог оказаться в «Ювентусе», но Аллегри отказался отдавать Морату в «Барселону».

А изначально нерешительный коневод Азмун собирался именно в «Байер», немцы даже намекали на его приезд. Затем французы вышли вперед, готовы были дать пару миллионов зимой. Но на флажке, как «Манчестер Юнайтед» против «Вест Хэма», любитель линии офсайда Сердар выбрал Бундеслигу и команду молодого швейцарца Херардо Сеоане. Иранец снова сможет забить гол в ворота коллектива, которым руководит Тедеско. Бывший тренер «Спартака» прилично стартовал в «Лейпциге», и увидит знакомое лицо напротив.

Леверкузенцы идут по стопам «Боруссии» Д

Посмотрим, каким будет конечный результат еще без Азмуна, но пока у «Байера» третья строчка и стиль «шмелей». Безумная, а порой и бездумная атака без оглядки на свои ворота. В их матчах в среднем забивают 4.05 гола, и это невероятно высокая результативность даже для Бундеслиги. Только сама «Боруссия» Д чуть выше по среднему показателю мячей за игру. И «Бавария» может сравняться, если накидает немало голов беднягам из «Герты».

«Байер» ведь не только забивает, а и немало ошибается. «Леверкузен» пропускал в 10 последних играх во всех турнирах. Последний раз «сухарь» Градецки видел в поединке против «Бохума» в ноябре. После этого каждый раз допускали 1-2 ошибки, а для «Айнтрахта» сделали исключение, пропустив пять мячей за вечер. «Байер» — команда веселая, молодая – средний возраст всего 24.2 года, интернациональная – швейцарский тренер полагается на помощь девятнадцати легионеров, хотя немцы тоже сильные.

У Та, Демирбая и Беллараби есть матчи за Бундестим, хотя чаще есть повод готовить о молодых парнях в составе. Заиграл чех Шик, хотя сомневались, что получится. Мусса Диаби в полном порядке – очередной талантливый француз. Раздает голевые передачи с правого фланга, словно Александер-Арнольд, правый защитник из Нидерландов – 19-летний Фримпонг. Воспитанник «Манчестер Сити» удачно зашел, а заодно показывает, как хорошо клуб ведет дела. Пока лишь дорогущий защитник Коссону немного разочаровывает, хотя много матчей провел в основе.

Азмун снова будет одноклубником Лунева

Разумеется, если бывший голкипер «Зенита» останется резервным голкипером. Пока Андрей получил травму и сыграл за «Байер» лишь в одном еврокубковом матче. Знал, на что шел, ведь финский голкипер Градецки – главный спаситель Бундеслиги. Уроженец словацкой Братиславы сделал 80 сэйвов в 20 турах, и это лучший абсолютный показатель всей Бундеслиги. Для сравнения, у Нойера лишь 40 отраженных ударов, хотя лишь на один матч меньше. Градецки тоже может начудить, но и тащит часто.

Как и атакующие футболисты «Байера». Патрик Шик явно заинтересовал серьезных покупателей, ведь чех забил 18 голов. Форвард, который отметился на Евро-2020, принесет немцам много денег, ведь стоимость его контракта легко может удвоиться по сравнению с суммой, которую получила «Рома». «Байер» искал замену Шику и выбрал опытного Азмуна, который играл в Лиге чемпионов. «Леверкузен» хочет попасть в турнир, в котором команда Баллака, Лусио, Зе Роберто и Баштюрка двадцать лет назад проиграла в финале «Реалу», а победный мяч невероятным ударом забил Зинедин Зидан.

Кстати, уже растут парни, которых родители называли в честь Зидана, именем выбирали как раз знаменитую футбольную фамилию. Есть Зидан в «Манчестер Юнайтед» — англо-иракский футболист. В «Байере» его тезка: датчанину Зидану Сартдемиру всего шестнадцать лет, родился в 2005-м, а уже дебютировал в Бундеслиге в ноябре прошлого года.

А вот место главного вундеркинда команды уверенно забито. Флориан Вирц – самый талантливый немецкий футболист за последние годы, причем значительно опережает всех остальных. В 18 лет у него бывают тусклые матчи, только учится справляться с нагрузками, но если его обойдут проблемы взросления, которые подкосили Гетце раньше, чем мышечная миопатия, которая едва не прервала карьеру автора победного гола на чемпионате мира в Бразилии. Вирц на свой первый мундиаль еще не ездил, но если к 5 голам и 9 ассистам добавит новые результативные действия, то не только станет верным ассистентом для Азмуна с нового сезона, но и убедит Флика, что Флориан заслужил место в основе звездной сборной Германии.

«Байер» был и остался командой больших талантов, а безумный подход к игре привлек внимание Азмуна, который в восторге от стиля будущей команды.

Симон Рольфес, который теперь работает спортивным директором «Байера», доволен сделкой с Сердаром:

С Азмуном наше нападение приобретет дополнительные качества. Сердар сделает атаку еще более непредсказуемой и мощной.

Поскольку ни в одном из матчей не играли в два форварда, то эта фраза открывает торги за Шика. Немцев можно поздравить – забрали Азмуна в качестве свободного агента, чем вряд ли сильно обрадовали «Зенит». На момент написания этих слов на страницах петербуржцев ни слова о том, что официально подтвердил «Байер». Не самая красивая реакция, ведь Азмун забил 62 гола и отдал 23 ассиста в 104 матчах, заслужил благодарность, а получил злую формальную реакцию без традиционных пожеланий и теплых слов.