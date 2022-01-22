«Байер» объявил о трансфере Азмуна. Переход состоится летом

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вчера, 21:06

Пресс-служба «Байера» объявила о трансфере нападающего «Зенита» .

Нынешний сезон иранский форвард доиграет в «Зените», а летом присоединится к немецкому клубу. Контракт с Азмуном подписан до лета 2027 года.