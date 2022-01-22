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«Байер» объявил о трансфере Азмуна. Переход состоится летом

вчера, 21:06

Пресс-служба «Байера» объявила о трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Нынешний сезон иранский форвард доиграет в «Зените», а летом присоединится к немецкому клубу. Контракт с Азмуном подписан до лета 2027 года.

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Все комментарии
cftyjk
cftyjk
сегодня в 02:43
Азмун не влашич он не будет филонить до конца контракта..
t272nm
t272nm
сегодня в 02:02
Это потеря потерь. Надеюсь, клуб быстро найдет достойную замену Сердару.
рже
рже
сегодня в 01:08
А зачем? -надоело получать бабло и и играть в ЛЧ? Удачи, потеря для Зенита!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:04
Очередной тупой трансфер.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:58
Бесплатно достался Азмун.....🤗
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:17, ред.
Если это действительно так, то вовсе неплохо для карьеры Сердара. Всё же Бундеслига ему по стилю больше подходит, чем та же Серия А. Верховая борьба плюс неплохая игра на опережение должны дать шанс Азмуну закрепиться в немецком середняке. Ну а там, как получится. Может поможет клубу занять место в зоне ЛЧ. Почему нет? Не зря тот же Байер предлагал за него 20 лямов. А теперь бесплатно. Видят немцы в нём прок!
BDA81
BDA81
вчера в 23:07
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    вчера в 23:03
    После зениту ему будет тяжело ему там
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 22:57
    Прямо оптимально для Азмуна. Ещё бы года на 3 раньше. .Без претензий к Зениту,но уже после Ростова Сердар должен был ехать играть в топ-5.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:53
    Играть за газовиков закончил,да и к лету может так зажиреть,что трансфер Коко перестанет быть рекордной аферой РПЛ.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:38, ред.
    Наконец-то вся эпопея с переходом закончилась, и Сердар Азмун со своим агентом сделали окончательный выбор из того большого количества предложений о которых мы знали и о которых только догадывались. Выбор команды "Байер" "аспириновых", окажет противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, на всё то что связывалось с различными переходами Азмуна. И поможет дать возможность Сердару достойно доиграть оставшиеся матчи за "Зенит" и перейти в клуб "Байер" где играли и раскрылись такие футболисты как Бендер, Чалханоглу, Бельараби, Сон Хын Мин, Кисслинг, а сейчас играют великолепно Мусса Диаби, Патрик Шик и всё тот же Бельараби. Думаю этот новый вызов даст возможность Азмуну раскрыться ещё ярче, а нам остаётся поблагодарить Сердара за ту игру которую он показывал в "Рубине", "Ростове" и сейчас в "Зените" за профессиональное отношение к себе в командах в которых он играл добросовестно отрабатывая свой контракт и тем самым доставлял большую радость и незабываемые эмоции своей игрой и от победных голов. Удачи
    112910415
    112910415
    вчера в 22:37
    хорошо для Азмуна
    протон
    протон
    вчера в 22:28
    Удачи Сердару!
    В бундесе сейчас результативность высокая. Так что Сердар вполне может и там много забивать
    Помню как только он впервые вышел против турков и забил им, матч в Питере просто был пушечный плюс вираж создал такой перформанс с коридором чтобы проводить автобус до стадиона, эхх как будто вчера было…
    если по-хорошему, то иранцу немецкая Бундеслига, - в лице "Байера", который слывёт атакующей моделью игры, - просто идеально подходит. А то тут были слухи, что Сердаром интересуется "Ювентус". Вот в Италии он бы, я думаю, не заиграл бы. Хотя...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 22:26
    В полноги, уверен так в контракте написано
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:26
    Поздравляю всех участников сделки. Надеюсь по контракту Азмун не должен буть выкладываться на все 100 весной и избегать травм
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 22:17
    Теперь Азмун будет осторожничать на поле и не выкладываться на 100% , чтоб травмы не было
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 22:11
    У Байера атака мощная. Будет тяжело Азмуну пробиться в состав. Скорее всего будет полировать там лавку как Лунев.
    1bear
    1bear
    вчера в 21:51
    в пару к Лунёву - Байер в кубке Германии представлять
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 21:48
    Остаётся пожелать Сердару удачи и поблагодарить за проделанную им работу в Зените. В том, что Сердар давно перерос уровень рпл давно понятно, будем надеятся в более сильной лиге будет продолжать в том же духе.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:46
    Вот летом и перейдёт. А до лета играет за Зенит.
    Константин Смирнов
    Константин Смирнов
    вчера в 21:46
    Предлагали хорошие деньги,Зенит зажал его, теперь уйдёт грубо говоря за так.Внимание вопрос?А зачем было держать до последнего?
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 21:37
    Удачи Азмуну !!! Спасибо за всё !!!
    A.S.A
    A.S.A ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Ну у Лунева еще будет шанс показать себя, да и Градецкий не вечный(хотя между ними 2 или 3 года разницы) а вот что касаемо Азмуна, то соперник за место в основе у него Шик, который показывает свою эффективность....но кто знает что будет летом, возможно Шик пойдет на повышение, и тогда все будет в руках Иранца
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:28
    Сердару удачи! Добротный легионер, игрой радовал, хоть и в стане соперников.
    galem72
    galem72
    вчера в 21:26, ред.
    Таблетки здорово вошли в торги. Новоявленному "герою труда", как и положено, не получилось проявить свой талант даже в этой сделке.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 21:25
    Лунев твердый лавочник Байера. Ты хочешь сказать, что Азмун будет рядом?
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 21:25
    Теперь можно и на больничный Азмуну,до лета!Если нет,то "дурака" валять!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Разумеется. Зачем ему при контракте с Байером до 27 года убиваться в РПЛ ? Не дай бог травма, или еще что либо и проблемы в Германии . Типичный Газпром.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:15
    Как то всё внезапно. Похоже на утку...
    particular
    particular
    вчера в 21:14
    Немцы, находясь в тени, шустро подсуетились...
    Зенит профукал время и сделку, оставив себе игрока, который вряд ли теперь будет пластаться на газоне в оставшиеся полгода...
    Неуёмные амбиции и засилие менагеров не оставляет шансов специалистам для обоснованной ротации состава... Всё скачками, рывками и в расчёте на фурор...
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