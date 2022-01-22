«Байер» объявил о трансфере Азмуна. Переход состоится летом

Пресс-служба «Байера» объявила о трансфере нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Нынешний сезон иранский форвард доиграет в «Зените», а летом присоединится к немецкому клубу. Контракт с Азмуном подписан до лета 2027 года.
🤩 what a good day 🤩 pic.twitter.com/GtBhpTHKiI— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 22, 2022
Зенит профукал время и сделку, оставив себе игрока, который вряд ли теперь будет пластаться на газоне в оставшиеся полгода...
Неуёмные амбиции и засилие менагеров не оставляет шансов специалистам для обоснованной ротации состава... Всё скачками, рывками и в расчёте на фурор...
Зенит профукал время и сделку, оставив себе игрока, который вряд ли теперь будет пластаться на газоне в оставшиеся полгода...
Неуёмные амбиции и засилие менагеров не оставляет шансов специалистам для обоснованной ротации состава... Всё скачками, рывками и в расчёте на фурор...