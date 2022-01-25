У Мелкадзе 0+0 в матчах за «Спартак», но «Сочи» верит в Георгия. Российские форварды без голов — классика жанра

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вчера, 14:27

Наши нападающие — странный предмет.

Георгий Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Сочи», сменил московские пробки на Черноморское побережье, в новом клубе будет получать около 1.5 миллионов рублей в месяц. Мелкадзе не смог проявить себя в «Спартаке», у него даже нет результативных действий за родной клуб, но «Соккер.ру» предостерегает от насмешек: Георгий может раскрыться в схемах Владимира Федотова, если ему будут доверять.

Отрезки с нулевой или стремящейся к нулю результативностью случались почти у всех российских форвардов, наиболее внятной и цельной карьерой может похвастаться разве что Артем Дзюба, который не позволял себе надолго расслабляться, у всех остальных найдутся скелеты спущенных мячей в шкафах. Георгий Мелкадзе не является феноменом, напротив, неудавшийся спартаковец и новоиспеченный форвард «Сочи» легко вписывается в общую картину мира, где российские нападающие не дружат со стабильностью.

Георгий Мелкадзе = 0 голов и 0 ассистов в 26 матчах за «Спартак»

До сих пор подающий надежды и толком не запустивший карьеру Мелкадзе дебютировал за «Спартак» почти 7 лет назад — весной 2015-го года, вскоре после своего 18-летия. В концовке сезона 2014/15 щедрый Мурат Якин бросал в бой и Мелкадзе, и Кротова, и Давыдова. Впоследствии Георгий играл эпизодические роли при Аленичеве, Кононове и Витории.

Каррера только раз выпустил его в матче Кубка России, в котором «Спартак» проиграл « СКА -Хабаровску», Тедеско не видел Мелкадзе в составе. Вряд ли совпадение, что два самых успешных тренера «красно-белых» последних лет не рассчитывали на форварда, который в 26 матчах (810 игровых минут) не сподобился даже на корявенький гол или случайный ассист. Да, Георгий в «Спартаке» в лучшем случае был на подхвате, но шансы в разные годы получал, а воспользоваться ими не сумел.

0 голов у Мелкадзе не только за «Спартак», но и в 22 матчах за «Тосно», где форвард на правах аренды провел сезон 2017/18. Более успешными получились командировки в «Тамбов» (7+3 в 18 матчах) и «Ахмат» (3+1 в 19 встречах), в составе которых Георгий забил все свои 10 голов в РПЛ . Он результативно играл за «Спартак-2» в ФНЛ и за молодежную сборную России, а теперь ключ к отсеку форварда с голами попробует найти Владимир Федотов.

Иван Игнатьев = 0 голов с игры за «Рубин» за два года

В начале 2020-го «Рубин» заплатил «Краснодару» 7 миллионов евро за молодого форварда Ивана Игнатьева. Леонид Слуцкий не побоялся взяться за воспитание «трудного ребенка», но два года спустя капитулировал: Игнатьев отправляется в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона, у волжан будет право выкупа за 2.5 млн евро. А вдруг заиграет у Игоря Осинькина?

Сам Иван продолжает считать себя хорошим футболистом, хотя за два года в «Рубине» он умудрился ни разу не забить с игры, только трижды реализовал пенальти, которые давали ему пробить для уверенности. В отличие от Мелкадзе, которому заиграть в «Спартаке» мешали травмы и высокая конкуренция, ситуация Игнатьева усугубляется непрофессиональным поведением за пределами поля: то плавные танцы с бутылочкой пива, то конфликт с барменом в ночном клубе.

Представьте себе каменщика, который не положил ни одного кирпича, или программиста без единой строчки кода в карьере. Моментально вылетят из профессии с «волчьим билетом», а вот футбол прощает ошибки и дает вторые (третьи, пятые, сорок восьмые) шансы: отечественные форварды могут годами не забивать, но остаются востребованными, причем на высшем уровне, а не где-нибудь в ФНЛ -2.

Александр Кокорин = 0 голов c игры за «Спартак» и «Фиорентину»

А вот и хрестоматийный пример футболиста, на которого должны равняться все форварды, желающие много получать много и не работать. Кроме шуток, Кокорин — один из главных трикстеров в современном футболе, причем с переходом в «Фиорентину» вышел на международный уровень, а это уже уникальный случай: обычно-то на нулевых нападающих молятся в России из-за лимита и связей с агентами, а тут человек привязал себя контрактом к «Фиорентине» и в ус не дует.

Чтобы вспомнить, когда Кокорин в последний раз забивал с игры, придется отмотать время на полтора года назад: в июне 2020-го Александр сделал хет-трик в матче против «Ростова», который выставил мальчишек на игру с «Сочи». Кокорин забил трижды, его команда выиграла 10:1, с тех пор нападающий отличался только с пенальти — один раз за «Сочи» и дважды за «Спартак».

В 2021 году футболист с зарплатой почти 2 млн евро в год (около 15 миллионов рублей в месяц) сыграл чуть больше 200 минут за «Фиорентину» отметился ожидаемым нулем результативных действий. Кокорину уже 30, и он наверняка попытается выжать все из «фиалок», ведь это последний для него значимый контракт в карьере, но дело его живет благодаря лимиту и парням вроде Ивана Игнатьева.

Достойный преемник Кокорина пренебрежительно говорит о легионерах и не боится однажды проснуться кассиром «Пятерочки», хотя позволяет себе годами не играть в футбол, который жесток лишь избирательно. Форварды, стреляющие холостыми, остаются в седле и подают дурной пример подрастающим пацанам: все вокруг говорят о необходимости работать каждый день и о футболе, который якобы не прощает ошибок. А потом они видят улыбающихся Игнатьева и Кокорина, которые показывают другой путь.