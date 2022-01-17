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Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года

вчера, 23:36

Стало известно, за кого проголосовал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в номинации на приз лучшему игроку года от ФИФА.

На первое место Месси поставил нападающего ПСЖ Неймара - 5 очков, на втором месте в рейтинге Лионеля еще один его одноклубний — форвард Килиан Мбаппе (3 балла).

На третье место Месси поставил форварда «Реала» и сборной Франции Карима Бензема (1 балл).

Награду же получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 00:44
Голосовал за того, кто точно не выиграет, и чтобы не дать очков левандовскому. ну и гном
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:38
Неймар и Мбаппе заняли первое и второе место и во "Вратаре года" по версии Месси.
амурец
амурец
сегодня в 00:37
Да кто бы от него ожидал объективности
протон
протон
сегодня в 00:12
Месси показал как голосуют по кумовству) А Рон выдал супер адекватную оценку!

Роналду хотя бы объективно по факту расположил, месси тупо своего друга и одноклубника запихнул , ну и бензема , соскучился просто по ла лиги
Сантус
Сантус ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:48
Жоржиньо,Месси,Роналду
drug01
drug01
вчера в 23:38
Это его мнение
Elliada
Elliada
вчера в 23:38
А Левандовски за кого голосовал?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Месси в своих фантазиях предсказуем .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:37
За приятеля своего голосовал
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