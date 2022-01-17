Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года

Стало известно, за кого проголосовал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси в номинации на приз лучшему игроку года от ФИФА.
На первое место Месси поставил нападающего ПСЖ Неймара - 5 очков, на втором месте в рейтинге Лионеля еще один его одноклубний — форвард Килиан Мбаппе (3 балла).
На третье место Месси поставил форварда «Реала» и сборной Франции Карима Бензема (1 балл).
Награду же получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Роналду хотя бы объективно по факту расположил, месси тупо своего друга и одноклубника запихнул , ну и бензема , соскучился просто по ла лиги
Роналду хотя бы объективно по факту расположил, месси тупо своего друга и одноклубника запихнул , ну и бензема , соскучился просто по ла лиги