Стало известно, кого выбрал Месси в голосовании за лучшего игрока года

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вчера, 23:36

Стало известно, за кого проголосовал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины в номинации на приз лучшему игроку года от ФИФА .

На первое место Месси поставил нападающего ПСЖ Неймара - 5 очков, на втором месте в рейтинге Лионеля еще один его одноклубний — форвард (3 балла).

На третье место Месси поставил форварда «Реала» и сборной Франции (1 балл).

Награду же получил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.