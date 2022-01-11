Провалы рекордсменов и неудачные ставки. Худшие трансферы «Тоттенхэма»

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Болельщики «Тоттенхэма» обсуждают, что Тангай Н'Домбеле стал худшим подписанием клуба. «Соккер.ру» собирает разочарования фанатов «шпор».

Разговоры о том, кто является худшим приобретением «Тоттенхэма», обострились после матча Кубка Англии, в котором уходящего с поля Тангая Н'Домбеле фанаты «шпор» освистали, а потом устроили обструкцию в социальных сетях. Его называют худшим приобретением клуба, особенно с учетом потраченных денег. А зарекомендовать себя ни при каком из тренеров французу толком не удалось. Но английские СМИ быстро собрали похожие истории из «Тоттенхэма».

10. Бенжамен Стамбули (перешел в 2014 году за 4,7 млн фунтов)

Французский полузащитник пришел из «Монпелье», а ожидания от его игры были очень высокими. Правда, тогда Маурисио Почеттино хотел подписать Моргена Шнейдерлена из «Саутгемптона», но не удалось. И выбрали Стамбули в последний момент. Но чемпион Франции 2012 года разочаровал всех, выйдя лишь четыре раза в стартовом составе в чемпионате Англии. Лучшее, что с ним смог сделать «Тоттенхэм», это продать в ПСЖ за 6 миллионов фунтов.

9. Жилберту (перешел в 2008 году за 1,9 млн фунтов)

Вряд ли Жилберту с его статусом мог себе представить, какое разочарование принесет его переход в «Тоттенхэм». Все пошло наперекосяк уже с матча Кубка УЕФА с ПСВ – в этой игре Жилберту был виновником пропущенного гола, его обокрал Джефферсон Фарфан. К слову, об этом матче бразилец вспоминал уже в интервью десять лет спустя, говоря, что именно тогда все пошло под откос. Отчаянный попытки бразильца реабилитироваться ни к чему не привели. В сезоне-2008/09 он вышел на поле всего в трех матчах и был отправлен обратно в Бразилию, где играл за «Крузейру» после расторжения контракта со «шпорами». Перед фанатами «Тоттенхэма» через десять лет Жилберту извинялся.

8. Клинтон Н'жи (перешел в 2015 году за 8,3 млн фунтов)

Стремительный форвард, имевший все предпосылки заиграть в Англии, отказался от предложения «Арсенала» и выбрал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом». Но все обернулось катастрофой. Камерунец ни разу не вышел в стартовом составе «шпор» в Премьер-Лиге, во всех своих восьми матчах выходил на замену. И не забил ни одного мяча. В декабре 2016 года он получил травму, которая выбила его из игры на три месяца. Вернуться в команду так и не смог.

7. Паулиньо (перешел в 2013 году за 17 млн фунтов)

Когда его прозвали «бразильским Лэмпардом», кто-то мог заподозрить неладное. Сам Паулиньо не открещивался от прозвища, но говорил, что это большая честь. Паулиньо был одним из семи новичков «шпор», на которых клуб потратил деньги, вырученные за продажу Гарета Бэйла в «Реал». Стартовал Паулиньо неплохо, был признан лучшим игроком матча в первой же игре. Но от игрока с зарплатой 55 тысяч фунтов в неделю и с титулом победителя Кубка Либертадорес и Клубного чемпионата мира ждали большего. После ухода Андре Виллаш-Боаша доверие к Паулиньо утратилось, и под руководством Почеттино он почти не выходил на поле. Его продажу в китайский «Гуанчжоу Эвергранд» даже за 10 миллионов фунтов воспринимали как успех.

6. Дэвид Бентли (перешел в 2008 году за 15 млн фунтов)

Тут тоже можно вспомнить прозвища. Вот Бентли звали «новым Бекхэмом». Который ушел из футбола в 29 лет. За пять лет в «Тоттенхэме» Бентли провел 62 матча, но все запомнят его восхитительный гол в ворота «Арсенала» в дерби в октябре 2008 года. «Шпоры» пытались возродить в нем интерес к футболу, отправляя по арендам, но сейчас Бентли нашел себя в Испании, где владеет баром и рестораном.

5. Винсент Янссен (перешел в 2016 году за 17 млн фунтов)

Янссен наделал много шума в Нидерландах, где забил за АЗ 29 мячей в 40 матчах. «Тоттенхэм» купился на его статистику и набиравшее популярность имя. И пожалел о своей торопливости. За три года в составе «шпор» Янссен провел 42 матча, забив шесть мячей. Причем все забил в первом же своем сезоне, когда сыграл 38 матчей. И если Жилберту за свою неудачу в «Тоттенхэме» винил себя, то Янссен утверждал, что виноват тренерский штаб, который не смог его правильно использовать и довериться ему.

4. Роберто Сольдадо (перешел в 2013 году за 26 млн фунтов)

Приобретение Сольдадо тоже было попыткой «шпор» найти своего человека в атаке. Только если Янссен несколько лет спустя был вложением в будущее, которое не оправдалось, то покупка Сольдадо выглядела как надежная бронь голов, ведь речь шла о настоящем опытном бомбардире. В Ла Лиге за «Валенсию» он забил 59 мячей в 101 матче. Но всего за два года в составе «шпор» Сольдадо забил с игры лишь три мяча в Премьер-Лиге. Всего же на его счету оказалось семь мячей. Он вернулся в Испанию в поисках голов и формы, и там до сих пор путешествует. Сольдадо позднее признался, что в «Тоттенхэме» потерялся и не мог там больше находиться.

3. Сергей Ребров (перешел в 2000 году за 11 млн фунтов)

Ребров выглядел потрясающе, играя рядом с Шевченко в киевском «Динамо». И фанаты «шпор» были в восторге, когда такого бомбардира удалось подписать. На тот момент это был трансферный рекорд клуба. Ребров подписал контракт на пять лет, и все выглядело многообещающе. Но впереди были два мрачных сезона. 25-летний худощавый форвард оказался легкой добычей для английских защитников. В первый сезон Ребров забил девять мячей, что было мало для игрока, побившего трансферный рекорд. К моменту ухода в «Фенербахче» на его счету было 59 матчей в Премьер-Лиге с десятью голами.

2. Тангай Н'Домбеле (перешел в 2019 году за 55 млн фунтов)

И вот тут разместился Н'Домбеле, на второй позиции. А ведь переход хавбека тоже стал рекордным. Оцените, насколько выросла сумма трансферного рекорда «шпор» за 19 лет. А результат примерно тот же. Сейчас будущее Н'Домбеле в «Тоттенхэме» под вопросом, а заявить о себе он так и не смог. Его не спас легендарный статус «французского опорника», да еще и из школы «Лиона». Цепкости и эффективности в полузащиту «Тоттенхэма» он не принес. И тренеры пока не очень понимают, как его применять. Не лучшее положение трансферного рекордсмена.

1. Бонгани Кумало (перешел в 2011 году за 1,5 млн фунтов)

Вот достойный лидер этого рейтинга. И не стоит обращать внимание на скромную трансферную стоимость. Дело в том, что за четыре с половиной года в «Тоттенхэме» Кумало не провел за команду ни одного матча. Защитника из южноафриканского клуба «Суперспорт Юнайтед» встречали с надеждой. Но не сыграть ни минуты за почти пять лет в клубе – это феноменально. Потом его бросали по арендам. Интересно, что сам Кумало в интервью заявлял после всего этого, что переход в «Тоттенхэм» стал пиком его карьеры. Парадоксально.