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«Лутон Таун» — «Блэкберн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Блэкберн», который состоится 29 января 2022 года

«Лутон Таун»

Команда расположилась в середине турнирной таблицы и в последних пяти турах смогла набрать 10 очков. «Лутон Таун» идет на 10 месте и набрал 38 очков, что на шесть пунктов отделят его от зоны плей-офф. Коллектив имеет неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (38:32), но в предстоящем матче с одним из лидеров Чемпионшипа постарается больше внимания уделить обороне и даже ничейный результат станет для команды положительным.

25 января «Лутон Таун» обыграл на своем поле «Бристоль Сити» (2:1), а 22 числа проиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

«Блэкберн»

Команда проводит хороший сезон и на данный момент является одним из фаворитов на выход в АПЛ. «Блэкберн» набрал 52 очка, что позволяет ему занимать второе место в турнирной таблице, а отставание от лидера составляет пять очков. Тем не менее, впереди еще половина сезона и расслабляться коллективу пока рано. Команда достаточно много забивает (45 голов) и в случае успеха в предстоящем поединке улучшит свои показатели.

24 января «Блэкберн» на своем поле обыграл «Мидлсбро» (1:0), а 19 числа команда проиграл на выезде «Халлу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лутон Таун» – 2.51
  • Ничья – 3.38
  • Победит «Блэкберн» – 3.01

Статистика

  • «Лутон Таун» выиграл четыре из пяти последних матчей
  • Четыре из пяти последних выездных матчей «Блэкберна» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из шести последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Блэкберна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.01. Команда теряла очки в некоторых матчах за последнее время и постарается как можно меньше ошибаться в этой игре. Прогнозируем сложную и минимальную победу гостей.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:35
Хозяева не проиграют
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