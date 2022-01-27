«Лутон Таун» — «Блэкберн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Блэкберн», который состоится 29 января 2022 года
«Лутон Таун»
Команда расположилась в середине турнирной таблицы и в последних пяти турах смогла набрать 10 очков. «Лутон Таун» идет на 10 месте и набрал 38 очков, что на шесть пунктов отделят его от зоны плей-офф. Коллектив имеет неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (38:32), но в предстоящем матче с одним из лидеров Чемпионшипа постарается больше внимания уделить обороне и даже ничейный результат станет для команды положительным.
25 января «Лутон Таун» обыграл на своем поле «Бристоль Сити» (2:1), а 22 числа проиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (0:2).
«Блэкберн»
Команда проводит хороший сезон и на данный момент является одним из фаворитов на выход в АПЛ. «Блэкберн» набрал 52 очка, что позволяет ему занимать второе место в турнирной таблице, а отставание от лидера составляет пять очков. Тем не менее, впереди еще половина сезона и расслабляться коллективу пока рано. Команда достаточно много забивает (45 голов) и в случае успеха в предстоящем поединке улучшит свои показатели.
24 января «Блэкберн» на своем поле обыграл «Мидлсбро» (1:0), а 19 числа команда проиграл на выезде «Халлу» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лутон Таун» – 2.51
- Ничья – 3.38
- Победит «Блэкберн» – 3.01
Статистика
- «Лутон Таун» выиграл четыре из пяти последних матчей
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Блэкберна» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Четыре из шести последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Блэкберна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.01. Команда теряла очки в некоторых матчах за последнее время и постарается как можно меньше ошибаться в этой игре. Прогнозируем сложную и минимальную победу гостей.