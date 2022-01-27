«Лутон Таун» — «Блэкберн». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Блэкберн», который состоится 29 января 2022 года

«Лутон Таун»

Команда расположилась в середине турнирной таблицы и в последних пяти турах смогла набрать 10 очков. «Лутон Таун» идет на 10 месте и набрал 38 очков, что на шесть пунктов отделят его от зоны плей-офф. Коллектив имеет неплохую разницу забитых и пропущенных мячей (38:32), но в предстоящем матче с одним из лидеров Чемпионшипа постарается больше внимания уделить обороне и даже ничейный результат станет для команды положительным.

25 января «Лутон Таун» обыграл на своем поле «Бристоль Сити» (2:1), а 22 числа проиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

«Блэкберн»

Команда проводит хороший сезон и на данный момент является одним из фаворитов на выход в АПЛ . «Блэкберн» набрал 52 очка, что позволяет ему занимать второе место в турнирной таблице, а отставание от лидера составляет пять очков. Тем не менее, впереди еще половина сезона и расслабляться коллективу пока рано. Команда достаточно много забивает (45 голов) и в случае успеха в предстоящем поединке улучшит свои показатели.

24 января «Блэкберн» на своем поле обыграл «Мидлсбро» (1:0), а 19 числа команда проиграл на выезде «Халлу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 2.51

Ничья – 3.38

Победит «Блэкберн» – 3.01

Статистика

«Лутон Таун» выиграл четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних выездных матчей «Блэкберна» завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Блэкберна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.01. Команда теряла очки в некоторых матчах за последнее время и постарается как можно меньше ошибаться в этой игре. Прогнозируем сложную и минимальную победу гостей.