«Халл» — «Суонси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Халл» — «Суонси», который состоится 29 января 2022 года

«Халл»

После ряда неудач «Халл» набрал шесть очков в последних двух поединках, однако этого мало чтобы вырваться из нижней части турнирной таблицы. Команда занимает 19 место и набрала всего 29 очков. Отрыв от зоны вылета составляет девять баллов, тем не менее расслабляться футболистам очень рано, ведь впереди еще половина сезона. «Халл» забил всего 23 мяча, что является одним из худших результатов Чемпионшипа.

22 января «Халл» обыграл на выезде «Борнмут» (1:0), а 19 числа на своем поле оказался сильнее «Блэкберна» (2:0).

«Суонси»

«Суонси» рассматривался как один из кандидатов на повышение в классе, но коллектив не оправдал надежд и находится в нижней части турнирной таблицы. Команда набрала 32 очка и расположилась только на 17 месте в Чемпионшипе. Главной целью клуба становится сохранение прописки в чемпионате и стабильный набор очков. В игре с «Халлом» коллектив будет иметь неплохие шансы заработать три очка.

25 января «Суонси» сыграл вничью с КПР (0:0), а 22 числа команда обыграла «Престон» (1:0). Оба матча прошли в рамках Чемпионшипа.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл» – 2.9

Ничья – 3.31

Победит «Суонси» – 2.63

Статистика

«Халл» выиграл четыре матча из десяти последних, а «Суонси» одержал только две победы

«Суонси» смог забить только в пяти поединках из десяти на выезде за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Халл» выиграл семь из десяти домашних матчей у «Суонси»

Прогноз

Поставить на победу «Халла», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команда одержала важные победы в последних встречах и наверняка захочет продлить свой успех. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее и наберут три балла в свою копилку.