«Абердин» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Шотландии «Абердин» — «Сент-Джонстон», который состоится 29 января 2022 года
«Абердин»
В последних матчах «Абердин» не радует своих болельщиков яркими результатами. Команда занимает только шестое место в турнирной таблице и набрала 28 очков. В последних пяти турах «Абердин» смог заработать семь баллов, что не радует руководство, которое ожидает видеть команду гораздо выше. Матч с последней командой чемпионата рассматривается исключительно как возможность набрать важные три очка и продолжить борьбу за плей-офф.
25 января «Абердин» минимально проиграл на выезде «Сент-Миррену» (0:1), а 22 числа обыграл в кубке Шотландии «Эдинбург Сити» (3:0).
«Сент-Джонстон»
«Сент-Джонстон» на данный момент является худшей командой чемпионата Шотландии и находится на самом дне турнирной таблицы. Команда набрала 15 очков, но тем не менее, имеет хорошие шансы подняться вверх на несколько позиций в случае успешных результатов в будущем. Отставание от ближайшего соперника составляет всего два очка, что оставляет шансы клубу на дальнейшую борьбу.
26 января «Сент-Джонстон» сыграл вничью с «Данди» (0:0), а 22 числа в кубке Шотландии в дополнительно время уступил команде из нижнего дивизиона «Келти Хартс» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Абердин» – 1.613
- Ничья – 3.77
- Победит «Сент-Джонстон» – 6.81
Статистика
- «Сент-Джонстон» не может выиграть на протяжении 12 поединков во всех турнирах
- «Абердин» выиграл шесть из десяти последних встреч на своем стадионе
- «Абердин» выиграл только один домашний матч у «Сент-Джонстона» из шести последних
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Поставить на победу «Абердина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.613. «Сент-Джонстон» давно не побеждает, довольствуясь редкими ничейными результатами. Предполагаем, что коллектив и в этот раз останется без очков. Прогнозируем победу «Абердина».