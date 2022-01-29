«Абердин» — «Сент-Джонстон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643441830

вчера, 10:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Шотландии «Абердин» — «Сент-Джонстон», который состоится 29 января 2022 года

«Абердин»

В последних матчах «Абердин» не радует своих болельщиков яркими результатами. Команда занимает только шестое место в турнирной таблице и набрала 28 очков. В последних пяти турах «Абердин» смог заработать семь баллов, что не радует руководство, которое ожидает видеть команду гораздо выше. Матч с последней командой чемпионата рассматривается исключительно как возможность набрать важные три очка и продолжить борьбу за плей-офф.

25 января «Абердин» минимально проиграл на выезде «Сент-Миррену» (0:1), а 22 числа обыграл в кубке Шотландии «Эдинбург Сити» (3:0).

«Сент-Джонстон»

«Сент-Джонстон» на данный момент является худшей командой чемпионата Шотландии и находится на самом дне турнирной таблицы. Команда набрала 15 очков, но тем не менее, имеет хорошие шансы подняться вверх на несколько позиций в случае успешных результатов в будущем. Отставание от ближайшего соперника составляет всего два очка, что оставляет шансы клубу на дальнейшую борьбу.

26 января «Сент-Джонстон» сыграл вничью с «Данди» (0:0), а 22 числа в кубке Шотландии в дополнительно время уступил команде из нижнего дивизиона «Келти Хартс» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Абердин» – 1.613

Ничья – 3.77

Победит «Сент-Джонстон» – 6.81

Статистика

«Сент-Джонстон» не может выиграть на протяжении 12 поединков во всех турнирах

«Абердин» выиграл шесть из десяти последних встреч на своем стадионе

«Абердин» выиграл только один домашний матч у «Сент-Джонстона» из шести последних

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу «Абердина», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.613. «Сент-Джонстон» давно не побеждает, довольствуясь редкими ничейными результатами. Предполагаем, что коллектив и в этот раз останется без очков. Прогнозируем победу «Абердина».