«Мирандес» – «Малага». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Мирандес» – «Малага», который состоится 30 января 2022 года

«Мирандес»

«Мирандес» не отличается высокими результатами и находится в нижней части турнирной таблицы. Коллектив имеет в своем активе 27 очков и расположился на 17 месте. В последних пяти турах клуб заработал 7 очков, однако этого мало, чтобы подняться хотя бы в середину таблицы. «Мирандес» пропустил уже 36 мячей, что говорит о слабой линии обороны, над которой тренерскому штабу следует поработать в кратчайшие сроки.

23 января «Мирандес» сыграл вничью с «Алькорконом» (0:0), а девятого числа команда проиграла на выезде «Луго» (1:2).

«Малага»

«Малага» выиграла один из пяти матчей в Сегунде за последнее время, что должно быть очень печально для клуба, который около 10 лет назад играл в плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас команда преследует совсем другие цели и находится на 14 месте с 31 набранным очком. В игре с «Картахеной», которая находится еще ниже, «бело-голубые» получат хорошую возможность взять три очка и улучшить свое турнирное положение.

22 января «Малага» разгромно проиграла на своем поле «Ибице» (0:5), а первого числа сыграла вничью со «Спортингом» Хихон (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мирандес» – 2.16

Ничья – 3.15

Победит «Малага» – 4.02

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Мирандес» завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из семи последних матчей «Малаги» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Мирандес» выиграл два из трех домашних поединков с «Малагой»

Пять из семи встреч между клубами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Статистика последних личных встреч команд и отдельных поединков говорит о том, что зрителям вряд ли стоит рассчитывать на большое количество голов. Прогнозируем, что исход матча решит один мяч.