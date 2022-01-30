ПСЖ – «Ницца». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Франции ПСЖ – «Ницца», который состоится 31 января 2022 года
ПСЖ
Вокруг ПСЖ ходит много слухов, однако команда уже очень давно не проигрывает. Все же стоит отметить, что ничейные результаты стали просачиваться в статистику команды чаще, чем обычно. В Лиге 1 ПСЖ уверенно лидирует и набрал 53 очка, опережая ближайшего соперника на 11 баллов. Также болельщики и руководство ожидает победы в кубке Франции, где парижане являются главными фаворитами, поэтом матч с «Ниццей» обещает быть насыщенным на голевые моменты.
23 января ПСЖ обыграл «Реймс» (4:0), а 15 числа разобрался на своем поле с «Брестом» (2:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
«Ницца»
Для «Ниццы» нынешний сезон можно считать одним из лучших за последние несколько лет. На данный момент команда является главный преследователем ПСЖ в чемпионате Франции, но отрыв в 11 очков оставляет немного шансов коллективу. Однако в кубке страны «Ницца» может и должна оказать достойное сопротивление и даже попытаться выбить гранда из турнира, так как все будет решаться в одном поединке.
23 января «Ницца» обыграла на выезде «Мец» (2:0), а 14 минимально одолела «Нант» (2:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.49
- Ничья – 4.6
- Победит «Ницца» – 6
Статистика
- «Ницца» выиграла шесть последних поединков во всех турнирах
- ПСЖ не знает поражений на своем поле уже 20 матчей подряд во всех турнирах
- ПСЖ выиграл пять из семи встреч с «Ниццей» за последнее время
- Четыре из шести последних матчей между клубами в Париже закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.6. «Ницца» является крепким коллективом и приложит все усилия, чтобы не проиграть парижанам. Предполагаем, что игра перейдет в дополнительное время, а после 90 минут победитель выявлен не будет.