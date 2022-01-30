ПСЖ – «Ницца». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Франции ПСЖ – «Ницца», который состоится 31 января 2022 года

ПСЖ

Вокруг ПСЖ ходит много слухов, однако команда уже очень давно не проигрывает. Все же стоит отметить, что ничейные результаты стали просачиваться в статистику команды чаще, чем обычно. В Лиге 1 ПСЖ уверенно лидирует и набрал 53 очка, опережая ближайшего соперника на 11 баллов. Также болельщики и руководство ожидает победы в кубке Франции, где парижане являются главными фаворитами, поэтом матч с «Ниццей» обещает быть насыщенным на голевые моменты.

23 января ПСЖ обыграл «Реймс» (4:0), а 15 числа разобрался на своем поле с «Брестом» (2:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Ницца»

Для «Ниццы» нынешний сезон можно считать одним из лучших за последние несколько лет. На данный момент команда является главный преследователем ПСЖ в чемпионате Франции, но отрыв в 11 очков оставляет немного шансов коллективу. Однако в кубке страны «Ницца» может и должна оказать достойное сопротивление и даже попытаться выбить гранда из турнира, так как все будет решаться в одном поединке.

23 января «Ницца» обыграла на выезде «Мец» (2:0), а 14 минимально одолела «Нант» (2:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.49

– 1.49 Ничья – 4.6

Победит «Ницца» – 6

Статистика

«Ницца» выиграла шесть последних поединков во всех турнирах

ПСЖ не знает поражений на своем поле уже 20 матчей подряд во всех турнирах

не знает поражений на своем поле уже 20 матчей подряд во всех турнирах ПСЖ выиграл пять из семи встреч с «Ниццей» за последнее время

выиграл пять из семи встреч с «Ниццей» за последнее время Четыре из шести последних матчей между клубами в Париже закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.6. «Ницца» является крепким коллективом и приложит все усилия, чтобы не проиграть парижанам. Предполагаем, что игра перейдет в дополнительное время, а после 90 минут победитель выявлен не будет.