«Марсель» – «Анже». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Анже», который состоится 4 февраля 2022 года
«Марсель»
На днях команда проиграла важный матч в чемпионате и не смогла обойти «Ниццу», которая опережает ее на три очка. Сам «Марсель» идет на третьей позиции и набрал 40 баллов, что на 13 меньше, чем у лидера ПСЖ. Бороться за чемпионство практически невозможно, но повесить на себя серебряные медали коллективу вполне по силам. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (31:18) и постарается улучшить ее в предстоящей встрече.
01 февраля «Марсель» минимально проиграл «Лиону» (1:2), а 29 января в серии пенальти прошел «Монпелье» (2:1).
«Анже»
Коллектив держится в середине турнирной таблицы, но не показывает стабильных результатов, набрав только четыре очка в пяти последних турах. Чтобы претендовать на зону еврокубков, «Анже» обязан выигрывать ближайшие матчи и сокращать отставание. Выездной матч с «Марселем» обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды будут стремиться к победе.
26 января «Анже» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (0:1), а 23 числа команда обыграла «Труа» на своем стадионе (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 1.552
- Ничья – 4.09
- Победит «Анже» – 6.71
Статистика
- Три из четырех последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют»
- «Анже» выиграл только три матча из последних десяти
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Марсель» выиграл пять из десяти последних встреч с «Анже» на своем поле
Прогноз
Поставить на «Марсель», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.552. Команде нельзя терять очки и в домашнем поединке с середняком чемпионата постарается использовать на максимум свои шансы. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.