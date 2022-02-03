«Марсель» – «Анже». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Анже», который состоится 4 февраля 2022 года

«Марсель»

На днях команда проиграла важный матч в чемпионате и не смогла обойти «Ниццу», которая опережает ее на три очка. Сам «Марсель» идет на третьей позиции и набрал 40 баллов, что на 13 меньше, чем у лидера ПСЖ . Бороться за чемпионство практически невозможно, но повесить на себя серебряные медали коллективу вполне по силам. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (31:18) и постарается улучшить ее в предстоящей встрече.

01 февраля «Марсель» минимально проиграл «Лиону» (1:2), а 29 января в серии пенальти прошел «Монпелье» (2:1).

«Анже»

Коллектив держится в середине турнирной таблицы, но не показывает стабильных результатов, набрав только четыре очка в пяти последних турах. Чтобы претендовать на зону еврокубков, «Анже» обязан выигрывать ближайшие матчи и сокращать отставание. Выездной матч с «Марселем» обещает быть интересным и напряженным, ведь обе команды будут стремиться к победе.

26 января «Анже» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (0:1), а 23 числа команда обыграла «Труа» на своем стадионе (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.552

Ничья – 4.09

Победит «Анже» – 6.71

Статистика

Три из четырех последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют»

«Анже» выиграл только три матча из последних десяти

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл пять из десяти последних встреч с «Анже» на своем поле

Прогноз

Поставить на «Марсель», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.552. Команде нельзя терять очки и в домашнем поединке с середняком чемпионата постарается использовать на максимум свои шансы. Прогнозируем победу хозяев в этом поединке.