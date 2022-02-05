«Аталанта» – «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Кальяри», который состоится 6 февраля 2022 года

«Аталанта»

«Аталанта» держится в первой четверке Серии А и старается догнать лидеров, ближайший из которых опережает команду на шесть очков. Клуб из Бергамо находится на четвертой позиции и набрал 43 очка, при этом не проигрывает уже четыре матча подряд. Предстоящий матч с одним из аутсайдеров чемпионата Италии рассматривается болельщиками исключительно как возможность набрать три очка и сократить отставание.

22 января «Аталанта» сыграла вничью с «Лацио» (0:0), а 16 числа с тем же счетом разошлась миром с «Интером» (0:0).

«Кальяри»

Команда набрала семь очков в пяти последних турах чемпионата Италии, но это не помогло ей на данный момент покинуть зону вылета. Перед стартом очередного тура «Кальяри» занимает 16 место и набрал только 17 очков. Клуб пропустил 44 мяча, что является одним из худших результатом и главной причиной невыразительных результатов команды. В предстоящем матче «Аталантой», клуб вероятнее всего будет доволен даже ничейному результату.

23 января «Кальяри» сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1), а 19 числа в кубке проиграл «Сассуоло» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.24

Ничья – 6.38

Победит «Кальяри» – 12.39

Статистика

«Аталанта» проиграла два матча из последних десяти, а «Кальяри» проиграл пять поединков

«Аталанта» выиграл пять последних матчей у «Кальяри»

Клуб из Бергамо выиграл только три поединка из десяти последних на своем стадионе

«Кальяри» проиграл в семи из десяти последних выездных встреч

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. Команда является большим фаворитом и очень нуждается в очках, чтобы не выпадать из первой четверки Серии А. Прогнозируем уверенную победу клуба из Бергамо.