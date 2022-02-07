Сенегал впервые выиграл Кубок Африки. Мане по ходу финала превратился из пенальти-лузера в пенальти-героя

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вчера, 12:14

Фух, доиграли.

Первое чувство после решающего удара в серии пенальти финального матча — облегчение от того, что Кубок африканских наций завершился. Несвоевременно вклинившийся в европейский клубный сезон турнир вдобавок ко всему оказался изматывающим футбольным зрелищем: бесконечные нули и единицы, как в двоичном коде, регулярные экстра-таймы и серии пенальти в матчах плей-офф. Вот и финал получился под стать всему турниру: нули в основное и дополнительное время, развязка в серии пенальти.

Сенегал заслужил титул

Вплести в историю Мане и Салаха еще успеем, а начнем с большой картины, в которой за звание сильнейшей на своем континенте боролись две нации — Сенегал и Египет. Кто из них дал больше мировому футболу, как думаете? Сенегальцы уже 20 лет на виду — точкой отсчета стал сенсационный выход в четвертьфинал ЧМ -2022, в XXI веке регулярно встречали «Львов Теранги» в видных европейских клубах.

Веду к тому, что счет 7:0 по завоеванным Кубкам Африки в пользу «Фараонов» казался каким-то совсем уж несправедливым, не отражающим реальное взаиморасположение двух сборных на страницах футбольной истории. И стань он 8:0, несправедливость бы восторжествовала снова. Безотносительно личностей, ковавших историю на полях Камеруна, Сенегал заслужил и выстрадал свой титул сильнейшей команды Африки. Выстрадал, в том числе двумя досадными поражениями в финалах за последние 20 лет.

Senegal lift their first Afcon trophy 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/30tJc2Hdpt — GOAL (@goal) February 6, 2022

Сенегал был ближе к победе с игры

Третий финал Кубка африканских наций начался для Сенегала с разочарования: Садио Мане не смог реализовать назначенный в дебюте встречи пенальти. Египетский вратарь Мохамед Абугабаль по ходу плей-офф выиграл для «Фараонов» две серии пенальти и здесь блеснул мастерством, не позволил сенегальцам получить раннюю фору.

Это был лучший шанс Сенегала открыть счет, но не единственный. «Львы Теранги» лучше играли в атаке, Садио Мане помогали Исмаила Сарр (впервые вышел в стартовом составе на Кубке Африки) и Дьеду Фамара. Ближе к концовке основного времени их заменили Булайе Диа и Амаду Дьенг, которые удачно влились в игру и поддержали атакующий ритм команды Алиу Сиссе.

MERCI COACH — THANK YOU COACH.



You never gave up with all the critics #TeamSenegal | The best in Africa pic.twitter.com/SWLXqdt9TE — Football (@FootballSenegal) February 6, 2022

Дьенг в итоге стал самым бьющим футболистом в составе обеих команд (4 удара), а вот для Мане неудачный удар с пенальти оказался единственным за 120 игровых минут. Садио потребовалось время, чтобы прийти в себя после проигранной дуэли вратарю Габаски, да и позже контузия чувствовалась: Мане виновато скромничал в атаке, предпочитая создавать моменты для партнеров.

Как бы то ни было, у Сенегала эти моменты были, а Египет сподобился на первый удар по воротам Менди только на 43-й минуте, когда Эдуар не дал забить Салаху. Команда Алиу Сиссе продолжала доминировать и во втором тайме, и в дополнительное время, но мяч в ворота не шел, в результате чего выяснение отношений докатилось до любимого развлечения участников Кубка Африки.

Садио Мане все-таки стал героем нации с помощью пенальти

Сенегал впервые добрел до серии пенальти, а вот Египет по ходу плей-офф обыграл в эту игру двух соперников — Кот-д`Ивуар в 1/8 финала и Камерун в полуфинале. В обоих случаях блистал голкипер Абугабаль, который на этот раз не остался без сэйва, справившись с ударом Буна Сарра. Египет подвели бьющие: Абдель Монем уверенно пробил мимо ворот, а с ударом Мостафы Лашина справился Эдуар Менди.

Все ждали ударов Мане и Салаха, которые были пятыми в очереди, но увидели в деле только одного из них. Садио реабилитировался за промах с «точки» в основное время, счет в серии стал 4:2, так что в подходе Салаха отпала необходимость. Сенегал стал чемпионом Африки, а Мане — лучшим игроком турнира и героем нации.

Часто от ненависти до любви один шаг. Или один пенальти. Упусти сборная Сенегала титул, Садио Мане никогда бы не дали забыть неудачный пенальти на 7-й минуте, но успех смывает все локальные неудачи, тем более вингер «Ливерпуля» лично поставил точку в финале, реализовав другой пенальти. Гораздо более важный, чем первый, если так посмотреть.

𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗺𝗮𝗸𝗲𝗿. 🇸🇳



Congratulations, Sadio 👏 pic.twitter.com/HvZr6e9Qow — Liverpool FC (@ LFC ) February 6, 2022

Послевкусие

Сенегал стал чемпионом, но если вы не сразу выключили трансляцию, то увидели трогательную «сцену после титров»: Садио Мане нашел на поле расстроенного Мохамеда Салаха и попытался немного приободрить партнера по «Ливерпулю». Признанный лучшим вратарем Кубка Африканских Наций Эдуар Менди произнес речь:

Мы гордимся. Никогда не выигрывали Кубок Африки прежде. Мы очень много работали, чтобы добиться этого результата. Сегодня мы выиграли как команда и как страна, поэтому я очень горжусь всеми нами, всем Сенегалом.

Конечно же, футбольные эксперты раскритиковали решение тренерского штаба сборной Египта поставить Мохамеда Салаха пятым бьющим в серии пенальти, вспомнили случай с Криштиану Роналду на Евро-2012, когда до него также не дошла очередь в пенальти-перестрелке с Испанией.

Ну, а в Сенегале сегодня продолжаются народные гуляния: президент страны Маки Салл объявил национальный выходной в честь исторической победы сборной на Кубке Африканских Наций.