Сенегал впервые выиграл Кубок Африки. Мане по ходу финала превратился из пенальти-лузера в пенальти-героя

Фух, доиграли.

Первое чувство после решающего удара в серии пенальти финального матча — облегчение от того, что Кубок африканских наций завершился. Несвоевременно вклинившийся в европейский клубный сезон турнир вдобавок ко всему оказался изматывающим футбольным зрелищем: бесконечные нули и единицы, как в двоичном коде, регулярные экстра-таймы и серии пенальти в матчах плей-офф. Вот и финал получился под стать всему турниру: нули в основное и дополнительное время, развязка в серии пенальти.

Сенегал заслужил титул

Вплести в историю Мане и Салаха еще успеем, а начнем с большой картины, в которой за звание сильнейшей на своем континенте боролись две нации — Сенегал и Египет. Кто из них дал больше мировому футболу, как думаете? Сенегальцы уже 20 лет на виду — точкой отсчета стал сенсационный выход в четвертьфинал ЧМ -2022, в XXI веке регулярно встречали «Львов Теранги» в видных европейских клубах.

Веду к тому, что счет 7:0 по завоеванным Кубкам Африки в пользу «Фараонов» казался каким-то совсем уж несправедливым, не отражающим реальное взаиморасположение двух сборных на страницах футбольной истории. И стань он 8:0, несправедливость бы восторжествовала снова. Безотносительно личностей, ковавших историю на полях Камеруна, Сенегал заслужил и выстрадал свой титул сильнейшей команды Африки. Выстрадал, в том числе двумя досадными поражениями в финалах за последние 20 лет.

Сенегал был ближе к победе с игры

Третий финал Кубка африканских наций начался для Сенегала с разочарования: Садио Мане не смог реализовать назначенный в дебюте встречи пенальти. Египетский вратарь Мохамед Абугабаль по ходу плей-офф выиграл для «Фараонов» две серии пенальти и здесь блеснул мастерством, не позволил сенегальцам получить раннюю фору.

Это был лучший шанс Сенегала открыть счет, но не единственный. «Львы Теранги» лучше играли в атаке, Садио Мане помогали Исмаила Сарр (впервые вышел в стартовом составе на Кубке Африки) и Дьеду Фамара. Ближе к концовке основного времени их заменили Булайе Диа и Амаду Дьенг, которые удачно влились в игру и поддержали атакующий ритм команды Алиу Сиссе.

