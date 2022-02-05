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Мостовой оценил ситуацию Бакаева и Рассказова в «Спартаке»

вчера, 23:51
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева на сборах команды в ОАЭ, а также оценил перспективы защитника Николая Рассказова в московском клубе.

Я всегда говорил, что Бакаев — один из лучших игроков «Спартака». У него есть качества, которых нет у других. Сначала его закопал Тедеско, а потом Руй Витория его откопал, начал доверять, и вскоре Зелимхан забил «Легии». Если с ним не продлевают контракт, значит, что-то кому-то не нравится.

Что касается Рассказова, контракт которого истекает летом, то вряд ли Николай будет играть во второй части сезона за «Спартак», после тех ошибок, которые он совершил в начале чемпионата. Когда игрок ошибается, вряд ли какой-то клуб захочет подписать этого спортсмена. Кутепов уже четвертый год сидит в запасе и отдыхает. Думаю, с Рассказовым может повториться такая ситуация.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:54
Бакаева не прочь видеть в Динамо
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:40
Мнение Мостового уже мало кого интересует.
drug01
drug01
сегодня в 00:27
Саша отвык от поля...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:16
Саше надо срочно дать потренировать КБ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:52
За Рассказова и рассказывать не стоит !!!)
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