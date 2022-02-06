Чалов стартовал с 3:3, а Митрюшкин пропустил четырежды к 18-й минуте. Безумные дебюты российских футболистов за рубежом

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вчера, 19:38

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Федор Чалов («Базель»)

Новый клуб тепло принял Чалова. Главный тренер Патрик Рамен высоко оценил новичка:

Подвижный футболист, который быстро уходит вглубь поля и хорош в центре атаки. Общаемся с Федором на английском, Чалов – жизнерадостный молодой человек. Он в хорошей физической форме и может играть.

Чалов с большим энтузиазмом принял неожиданный вызов, готов выполнять любую работу. Появился против «Сьона» в основе, и даже при штрафных у ворот «Базеля» — защитники постоянно нарушали правила недалеко от ворот после контратак, ложился поперек стенки. Федору пришлось много играть без мяча, прилично прятался от правого центрального защитника «Сьона».

Разок попал в штангу, больше моментов не имел. Но ход матча – «Базель» сначала отыгрался, а потом дважды выходил вперед, подразумевал атаки гостей во втором тайме. Чаще Чалов был одним из зрителей. Активное пение фанатов «Базеля» подстегивало команду защитить минимальное преимущество в счете, но позиционных атак у хозяев почти не было. Федор только учится понимать напарников.

А пока в Швейцарии ему знакомы разве что клубные цвета – красный и синий. Тогда как стиль всего поединка с разменом открытыми атаками и ужасной игрой защитных линий в новинку. РПЛ куда более закрытая, так что моменты у Чалова точно будут. Раз Кабрал теперь учится забивать голы у Кокорина на тренировках «Фиорентины», а тренер «Базеля» с порога поставил Федора в основу и дал сразу восемьдесят восемь минут на поле, то веселая ничья 3:3 лишь начало.

«Базель» глупо потерял два очка и усложнил себе жизнь в борьбе за чемпионство – «Цюрих» оторвался на девять пунктов. Но Чалову важно помочь новой команде завоевать второе место в таблице, ведь «Янг Бойз» идет с ним ноздря в ноздрю.

Антон Митрюшкин («Динамо» Дрезден)

Дебют со «спартаковским» размахом! Бывший голкипер «красно-белых» стартовал в немецком «Динамо» очень весело. Митрюшкин пропустил первый мяча от «Ганзы» на шестой минуте, а четвертый — на восемнадцатой. Хотя 25-летний голкипер перебрался в Бундеслигу 2 еще летом, в официальном поединке дебютировал только сегодня. И защитники «Динамо» сразу показали Митрюшкину, что мало чем отличаются по стилю от обороны «Спартака» в худших матчах.

Пропустить четыре мяча за двенадцать минут надо еще умудриться, особенно в дебюте встречи. Но «Ганза» полностью уничтожила соперника – 13 ударов в створ за поединок. А Митрюшкин, как ни странно, оказался лучшим футболистом «Динамо» Дрезден. Голкипер отразил целых девять ударов в створ, а после восемнадцатой минуты не пропускал. Наставник команды Александер Шмидт точно разозлился на защитников, а вот у Митрюшкина будет шанс сыграть еще.

Голкипер из России перебрался из «Фортуны» в «Динамо» Дрезден как свободный агент, но постоянно сидел за спиной у основного стража ворот команды Кевина Брольда. Это приличный вратарь, который не раз выручал середняка Бундеслиги 2. Но если Митрюшкин сегодня убедил главного тренера, что его мастерство выше, то российский голкипер обязательно появится против «Падерборна». Хотя надо морально готовиться пропускать снова и снова – у команды Антона посредственная защита. Еще хуже, чем у «Базеля» Чалова.

Никита Иосифов («Вильярреал»)

Самый молодой россиянин в топ-5 – двадцатилетний воспитанник школ «Спартака» и «Локомотива». Крайний нападающий уехал в Испанию в прошлом году, и пока готовится к серьезному футболу. Унаи Эмери прекрасно знаком с российским рынком – у него был короткий, но запоминающийся отрезок в «Спартаке». Скауты рассказали, что есть такой парень, которого можно подписать за невероятно скромные деньги у «Локомотива-Казанки» — 20 тысяч евро.

Брали его во второй состав «Вильярреала», но вингер отметился 5 голами и 1 голевой передачей за резервистов, поэтому награжден целой игровой минутой в Ла Лиге – вышел на замену против «Мальорки» при счете 3:0 в пользу своей команды. Также Эмери дал Никите сигнал, что у него есть шанс в будущем чаще появляться на поле, когда выпустил форварда в матче Кубка Испании против «Виктории». Команде с таким названием не пристало проигрывать 0:8, но силы были неравны. Иосифов забил последний мяч, сыграв 29 минут.

Понятно, что в серьезном составе с 27-летним Мои Гомесом ему соревноваться будет сложно. Но сам факт, что «Вильярреал» из сотен претендентов отобрал именно Иосифова, и парень в резерве забивает мячи и появляется на поле, о многом говорит. Испанцы умеют готовить футболистов. Черышев подсказывал Иосифову, как правильно общаться с Эмери – тут важно не брать уроки у Дзюбы, а Никита изначально настраивался на отъезд в топ-5. «Вильярреал» слишком сильный, чтобы мечтать о мгновенном успехе, но хавбек учит язык, осваивается и получает новый опыт.

Магомед-Шапи Сулейманов («Гиресунспор»)

Четвертый молодой футболист из России в зарубежной лиге – Сулейманов. Если о Черышеве, Алексее Миранчуке, Головине и Кокорине вспоминают часто, то вингер «Краснодара» оказался в Турции, которой тяжело тягаться с топ-5 по всеобщему вниманию. Но команда Сулейманова дерется за выживание, поэтому играть в ее составе интересно. В Турции даже «Галатасарай» может скатиться на 13-е место, поэтому шестнадцатая строчка малоизвестного «Гиресунспора» не удивляет.

Как не удивляет, что талантливый и нестабильный Шапи нередко появляется с первых минут по ту сторону Черного моря. Сулейманов сыграл в 21 матче Суперлиги, из которых восемнадцать провел в основе. На его счету пока 2 гола и 1 голевая передача. Его можно смело назвать основным правым вингером команды, которая работает по схеме «4-2-3-1», но поскольку класс напарников откровенно средний, то даже лучший снайпер Диабате отличился лишь шесть раз в 23 турах, и при это его игра далека от идеала.

Преувеличивать яркость самого Сулейманова в Турции тоже не стоит. Его команда выиграла всего три из десяти последних матчей, а вот проиграла шесть раз. Могут отобрать в гостях очки у лидера лиги «Трабзонспора», но та ничья мало влияет на положение команду Магомеда-Шапи. Вингеру надо собраться и добавить голов и ассистов. Он долго запрягал – первое результативное действие выдал в начале декабря. Но сейчас это основной футболист команды, поэтому есть шанс весной сыграть успешнее и стать героем «Гиресунспора» по пути к спасению.

А соперником команды является «Антальяспор» с Кудряшовым – ветеран перебрался с центра защиты на привычный левый фланг в последнем поединке, а его команда набрала один пункт. А вот Лунёв, увы, травмирован. «Байер» на время потерял основного голкипера Градецки, но Андрей сам в лазарете до конца марта. Поэтому будет подрабатывать гидом для Азмуна, пока Сердар проходит адаптацию в новом веселом клубе. Леверкузен сегодня сыграл в Дортмунде, и очень жаль, что Лунев не смог присоединиться.