Жиру перевернул миланское дерби с ног на голову. «Интер» недооценил «Милан» и жестко поплатился

Яркий камбэк в борьбе за Скудетто.
5 фактов об «Интере»
- Индзаги сумел сделать тактику Конте «3-5-2» более атакующей. Повысился риск контратак – актуальная ремарка после дерби, ведь Думфрис и Перишич играют невероятно высоко. Страховать в высоком прессинге готов даже Лаутаро Мартинес, не говоря о жестком Джеко. Но широкий и высокий футбол позволяет соперникам «Интера» шалить. У Индзаги была серия из 14 матчей Серии А без поражений.
- «Нерадзурри» — опытная команда, средний возраст основы на дерби составлял 28.4 лет, существенно выше, чем у «Милана» — 24.7 лет. Также это клуб, который активно усиливался. За три последних сезона «Интер» потратил 336 млн евро на новичков, больше отдал только «Ювентус» (495 млн). Но трансферный баланс нынешнего клуба Маротты положительный – повлияли дорогущие продажи Хакими и Лукаку. Но возрастным командам сложнее в концовках матчей.
- Хандановичу пришлось потащить один непростой удар левой рукой с правого угла – эпизод, который напоминает о классе голкипера. Но это был единственный точный выстрел «Милана» за весь первый тайм. Оборона «Интера» смотрелась достойно, но чаще работали вдали от собственных ворот. Чемпион Италии спокойно и просто выводил мяч в атаку. Не хватало комбинационной игры низом, но сушить чужую игру у формальных хозяев в дерби получалось, пока «Милан» не включился после перерыва.
- Показали командный футбол, а личных подвигов не хватило. Перишич забил важный мяч, Чалханоглу отдал голевую передачу – уже восьмой ассист в сезоне. Но у «Интера» явно разладилась игра после перерыва. Дерби сложно было назвать легким для просмотра, но это давление результата. Команда Индзаги понимала, что победа открывает путь к титулу, заодно убивает «Милан» морально, ведь у «россонери» всего одна победа в десяти последних дерби. Но в какой-то момент переборщили с прагматизмом и остановились.
- Барелла и Брозович, которым заинтересовалась «Барса», играли шикарно, но правильной подстраховки от центральных защитников после 75-й минуты не увидели. Борьбы хватало, дрались активно, но как только «Милан» проскочил середину поля, в чужой штрафной их центральный форвард отработал идеально. Индзаги не прочувствовал опасность «Милана» — комментатор Шмурнов полностью прав. Это недооценка, это чемпионская уверенность на грани с высокомерием. «Интер» — классный коллектив с характером, но с Видалем и Санчесом бегали в меньшинстве.
5 фактов о «Милане»
- Сказали выше о расходах «Интера», но и «Милан» тоже немало потратил (228 млн евро). И по трансферному балансу у них дела намного хуже, отсюда и операционные долги клуба. Но пытались набрать сильный состав. Жаль лишь, что сегодня Пиоли не сумел поставить всех лучших. Без Томори, Ребича и Ибрагимовича «Милан» не смог сыграть против грозного соперника на равных. Состав «Милана», конечно, заметно скромнее, они были вторым номером.
- Жиру остался без мяча, не удивительно, что «россонери» использовали замены в линии атаки – искали новые сочетания и правильные передачи. Мяч на старте второго тайма у «Милана» был, но придвинуться вплотную к воротам Хандановича не получалось. У французского форварда Оливье долгое время не было ни одного удара в сторону чужих ворот.
- Не стоит забывать, что «россонери» по таблице устраивала только победа. В первом круге дерби завершилось ничьей 1:1, а сейчас у «Интера» есть преимущество по очкам. В перерыве Пиоли завел свою команду, и хотя второй тайм складывался для «Милана» непросто, жесткий момент с Жиру в середине поля завершился удачной атакой с голом самого Оливье. Судьи решили, что фола в начале выпада не было, хотя у болельщиков «Интера», конечно, может быть другое мнение.
- После первого гола «Милана» вспомнились сэйвы Меньяна в первом тайме. Диас, вышедший на замену, усилил атаку, а вратарские сэйвы успокоили оборону. Конечно, голкипер разок странно выскочил из ворот до перерыва, но в целом без правильного настроя Мика на дерби камбэк пришлось бы исключить из футбольного меню. Жиру напомнил, что он чемпион мира и опытный форвард из АПЛ. За пару минут Оливье сделал дубль и, честно говоря, удивил. За минут десять до этого казалось, что «Интер» свое не отдаст.
- С появлением грозного Ибрагимовича у «Милана» изменилась психология. Об этом много говорил тренер Пиоли. Даже когда самого Златана на поле нет, команда уже не сдается, как раньше. Состав не великий – Шевченко, Неста и Мальдини теперь в роли зрителей, что «Милан» доказал в Лиге чемпионов. Финишировали на четвертом месте в группе с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту». Зато против «Интера» показали характер, что тоже важно, особенно в таких дерби, когда многие ставят на фаворита.
Цифровое измерение поединка
1 удаление футболиста. Сначала выгнали человека из-за пределов поля, а в самом конце Тео Эрнандес бросился в подкате сзади и заработал заслуженную красную карточку. После этого Ханданович пошел к чужим воротам, но забить не сумел. Пиоли нивелировал разницу с «Интером» заменами и настроем, правильная тренерская работа.
0 ударов после перерыва у «Интера». Матч из двух частей. В первой команда Индзаги нанесла пять точных ударов, во второй — ни одного. «Интер» был солиднее, поскольку опытнее, но если разобраться, то мало что предложили острого и комбинационного. Замены совсем не сработали, Мартинес и Джеко искали мяч далеко от ворот. Все хорошее оставили в первом тайме.
1 попадание «Милана» за 75 минут. Выстрел Тонали до дуплета Жиру был единственным метким у «Милана». Это позволяет честно признать, что «россонери» были близки к поражению. Но тем футбол и прекрасен. Можно долго уступать, неудачно атаковать, а потом найдется герой – Оливье Жиру. У Индзаги стеклянный взгляд, а у «Наполи» и «Милана» слабая, но надежда на чемпионство.
В случае победы «Интера» он мог в итоге увеличить отрыв от «Милана» до десяти пунктов – имеет матч в запасе. Но теперь у Пиоли 52 пункта, максимум для Индзаги – 56 очков, а «Наполи» может набрать тоже 52, как и «россонери». В начале февраля этого мало, чтобы досрочно короновать грамотно собранный «Интер», хотя риск потерять интригу был высоким. Теперь же преследователи получат эмоциональный бустер, и для Серии А это прекрасный сюжетный разворот.
Состав сброд
Тренер физрук
Защита не очень
При этом последний год выдают супер серии
Состав сброд
Тренер физрук
Защита не очень
При этом последний год выдают супер серии