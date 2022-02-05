Жиру перевернул миланское дерби с ног на голову. «Интер» недооценил «Милан» и жестко поплатился

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вчера, 22:55

Яркий камбэк в борьбе за Скудетто.

5 фактов об «Интере»

- Индзаги сумел сделать тактику Конте «3-5-2» более атакующей. Повысился риск контратак – актуальная ремарка после дерби, ведь Думфрис и Перишич играют невероятно высоко. Страховать в высоком прессинге готов даже Лаутаро Мартинес, не говоря о жестком Джеко. Но широкий и высокий футбол позволяет соперникам «Интера» шалить. У Индзаги была серия из 14 матчей Серии А без поражений.

- «Нерадзурри» — опытная команда, средний возраст основы на дерби составлял 28.4 лет, существенно выше, чем у «Милана» — 24.7 лет. Также это клуб, который активно усиливался. За три последних сезона «Интер» потратил 336 млн евро на новичков, больше отдал только «Ювентус» (495 млн). Но трансферный баланс нынешнего клуба Маротты положительный – повлияли дорогущие продажи Хакими и Лукаку. Но возрастным командам сложнее в концовках матчей.

- Хандановичу пришлось потащить один непростой удар левой рукой с правого угла – эпизод, который напоминает о классе голкипера. Но это был единственный точный выстрел «Милана» за весь первый тайм. Оборона «Интера» смотрелась достойно, но чаще работали вдали от собственных ворот. Чемпион Италии спокойно и просто выводил мяч в атаку. Не хватало комбинационной игры низом, но сушить чужую игру у формальных хозяев в дерби получалось, пока «Милан» не включился после перерыва.

- Показали командный футбол, а личных подвигов не хватило. Перишич забил важный мяч, Чалханоглу отдал голевую передачу – уже восьмой ассист в сезоне. Но у «Интера» явно разладилась игра после перерыва. Дерби сложно было назвать легким для просмотра, но это давление результата. Команда Индзаги понимала, что победа открывает путь к титулу, заодно убивает «Милан» морально, ведь у «россонери» всего одна победа в десяти последних дерби. Но в какой-то момент переборщили с прагматизмом и остановились.

- Барелла и Брозович, которым заинтересовалась «Барса», играли шикарно, но правильной подстраховки от центральных защитников после 75-й минуты не увидели. Борьбы хватало, дрались активно, но как только «Милан» проскочил середину поля, в чужой штрафной их центральный форвард отработал идеально. Индзаги не прочувствовал опасность «Милана» — комментатор Шмурнов полностью прав. Это недооценка, это чемпионская уверенность на грани с высокомерием. «Интер» — классный коллектив с характером, но с Видалем и Санчесом бегали в меньшинстве.

5 фактов о «Милане»

- Сказали выше о расходах «Интера», но и «Милан» тоже немало потратил (228 млн евро). И по трансферному балансу у них дела намного хуже, отсюда и операционные долги клуба. Но пытались набрать сильный состав. Жаль лишь, что сегодня Пиоли не сумел поставить всех лучших. Без Томори, Ребича и Ибрагимовича «Милан» не смог сыграть против грозного соперника на равных. Состав «Милана», конечно, заметно скромнее, они были вторым номером.

- Жиру остался без мяча, не удивительно, что «россонери» использовали замены в линии атаки – искали новые сочетания и правильные передачи. Мяч на старте второго тайма у «Милана» был, но придвинуться вплотную к воротам Хандановича не получалось. У французского форварда Оливье долгое время не было ни одного удара в сторону чужих ворот.

- Не стоит забывать, что «россонери» по таблице устраивала только победа. В первом круге дерби завершилось ничьей 1:1, а сейчас у «Интера» есть преимущество по очкам. В перерыве Пиоли завел свою команду, и хотя второй тайм складывался для «Милана» непросто, жесткий момент с Жиру в середине поля завершился удачной атакой с голом самого Оливье. Судьи решили, что фола в начале выпада не было, хотя у болельщиков «Интера», конечно, может быть другое мнение.

- После первого гола «Милана» вспомнились сэйвы Меньяна в первом тайме. Диас, вышедший на замену, усилил атаку, а вратарские сэйвы успокоили оборону. Конечно, голкипер разок странно выскочил из ворот до перерыва, но в целом без правильного настроя Мика на дерби камбэк пришлось бы исключить из футбольного меню. Жиру напомнил, что он чемпион мира и опытный форвард из АПЛ . За пару минут Оливье сделал дубль и, честно говоря, удивил. За минут десять до этого казалось, что «Интер» свое не отдаст.

- С появлением грозного Ибрагимовича у «Милана» изменилась психология. Об этом много говорил тренер Пиоли. Даже когда самого Златана на поле нет, команда уже не сдается, как раньше. Состав не великий – Шевченко, Неста и Мальдини теперь в роли зрителей, что «Милан» доказал в Лиге чемпионов. Финишировали на четвертом месте в группе с «Ливерпулем», «Атлетико» и «Порту». Зато против «Интера» показали характер, что тоже важно, особенно в таких дерби, когда многие ставят на фаворита.

Цифровое измерение поединка

1 удаление футболиста. Сначала выгнали человека из-за пределов поля, а в самом конце Тео Эрнандес бросился в подкате сзади и заработал заслуженную красную карточку. После этого Ханданович пошел к чужим воротам, но забить не сумел. Пиоли нивелировал разницу с «Интером» заменами и настроем, правильная тренерская работа.

0 ударов после перерыва у «Интера». Матч из двух частей. В первой команда Индзаги нанесла пять точных ударов, во второй — ни одного. «Интер» был солиднее, поскольку опытнее, но если разобраться, то мало что предложили острого и комбинационного. Замены совсем не сработали, Мартинес и Джеко искали мяч далеко от ворот. Все хорошее оставили в первом тайме.

1 попадание «Милана» за 75 минут. Выстрел Тонали до дуплета Жиру был единственным метким у «Милана». Это позволяет честно признать, что «россонери» были близки к поражению. Но тем футбол и прекрасен. Можно долго уступать, неудачно атаковать, а потом найдется герой – Оливье Жиру. У Индзаги стеклянный взгляд, а у «Наполи» и «Милана» слабая, но надежда на чемпионство.

В случае победы «Интера» он мог в итоге увеличить отрыв от «Милана» до десяти пунктов – имеет матч в запасе. Но теперь у Пиоли 52 пункта, максимум для Индзаги – 56 очков, а «Наполи» может набрать тоже 52, как и «россонери». В начале февраля этого мало, чтобы досрочно короновать грамотно собранный «Интер», хотя риск потерять интригу был высоким. Теперь же преследователи получат эмоциональный бустер, и для Серии А это прекрасный сюжетный разворот.