В «Рубине» объяснили причину отсутствия Слуцкого на матче с «Химками»

Ассистент главного тренера «Рубина» высказался о ничейном результате с «Химками» (0:0) в товарищеском матче, а также рассказал о причине отсутствия на игре.

Очень понравился первый тайм, хорошо прессинговали, хорошо контролировали мяч. Я считаю, что первый тайм прошёл с нашим ощутимым преимуществом. Второй тайм похуже, но это связано скорее всего с заменами и не совсем оптимальным состоянием наших футболистов.

Почему Леонид Слуцкий не был на игре? Он почувствовал недомогание, решили не рисковать, и он остался смотреть трансляцию в номере.