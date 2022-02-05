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В «Рубине» объяснили причину отсутствия Слуцкого на матче с «Химками»

вчера, 23:18
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Веретенников высказался о ничейном результате с «Химками» (0:0) в товарищеском матче, а также рассказал о причине отсутствия Леонида Слуцкого на игре.

Очень понравился первый тайм, хорошо прессинговали, хорошо контролировали мяч. Я считаю, что первый тайм прошёл с нашим ощутимым преимуществом. Второй тайм похуже, но это связано скорее всего с заменами и не совсем оптимальным состоянием наших футболистов.

Почему Леонид Слуцкий не был на игре? Он почувствовал недомогание, решили не рисковать, и он остался смотреть трансляцию в номере.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:38
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:36
Загрустил Леня, даже "Химки" не могут уже обыграть. Выздоровления и хороших результатов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
Скорейшего выздоровления тебе Лёня.
Cat01
Cat01
вчера в 23:19
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