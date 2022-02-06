Алвес – великий хулиган, Хави обыграл Симеоне. На день вернулась веселая «Барселона»

1644171570

вчера, 21:19

Каталонцы сделали больно «Атлетико».

Мировой рекордсмен показал класс

Во времена лопоухой юности Алвес дважды выигрывал кубок УЕФА с «Севильей». Теперь не попал в заявку на плей-офф ЛЕ «Барселоны», что его сильно огорчило. Лопоухость ветеран потерял благодаря пластической хирургии, но важнее то, что находится между ушами. В атаке мозг рекордсмена мира по количеству завоеванных трофеев работает великолепно. У Алвеса была особая роль против «Атлетико».

Хави – юный наставник, ему простительно копировать молодого Тарантино, то есть нагло воровать чужие хорошие идеи. Тите в сборной технично пользовался природным умением Алвеса понимать бразильскую схему «4-2-2-2», а еще наработками тренеров ПСЖ и «Сан-Паулу». Дани имеет опыт игры свободным художником, смещался в центр и оказывался вторым нападающим. Класс позволял опытному игроку действовать многогранно. Сегодня у чужих ворот против «Атлетико» Алвес был прекрасен.

На его счету идеальный пас на Альбу – Жорди забил мяч-шедевр. Дани помог Феррану и Араухо придумать комичный и важный третий мяч. Наконец, четвертый гол «Барселоны» авторства ветерана выручил, ведь «Атлетико» — команда с характером, сумели забить дважды в ответ, подарили зрителям жаркую концовку. Помог и сам Алвес, ведь в обороне бразилец всегда играл хуже, чем впереди – попал сопернику по ноге сзади. Судья после подсказки показал ветерану красную карточку.

Гвардиола встречался с агентом Араухо

Приглашение Алвеса – верный ход, но еще правильнее найти понимание с Араухо. В этом сезоне у «Барселоны» было два Рональда, и только один помогал. Уругвайцу всего двадцать два года, поэтому сыроватый защитник. Но одновременно самый прогрессивный и перспективный в команде. Если Араухо получится удержать, то при подписании еще одного мастера в центр обороны вместо ветерана Пике можно создать интересную связку на будущее.

Пока «Барселона» плохо контролирует собственную оборонительную фазу, но Араухо помог в атаке. Набор данных у него приличный. Хитрый Гвардиола совершенно случайно поужинал с Эдмундо Кабчи – одним из агентов защитника «Барселоны». Всегда можно соврать, что Хосеп консультировал владельца «Альбасете», ведь Кабчи соединяет в себе две ипостаси. Но договор Араухо и каталонцев лишь до лета следующего года, Лапорте надо подсуетиться.

А пока Жоан с головой окунулся в трансфер Холанда и поиск спонсоров. Могут продаться «Spotify», ведь известная контора ищет новых амбассадоров. В последние недели пострадали, акции упали после скандала вокруг заявлений о коронавирусе гостей и ведущего на подкасте Джо Рогана, потеряли миллиарды долларов. Но денег хватает, могут осчастливить «Барселону». И каталонцы для этого должны быть хорошими мальчиками, чаще побеждать. Араухо – человек, который поможет, ведь хорошо вертит головой, может упростить жизнь голкиперу «Барселоны».

Набрали форвардов на новую атаку

Обамеянг, Ферран Торрес и Траоре – три гостя из АПЛ , могут сформировать новую атаку команды Хави. Хотя Гави заслуживает внимания слева, и беднягу Фати еще будут ждать из лазарета. А про игру Дембеле хорошие слова говорить не будем, ведь его агент активно торгуется с «Ювентусом» и ПСЖ . Парней интересуют деньги, а не футбол. «Барселона» же, полагаясь на универсальность Торреса, опыт Обамеянга и технику Адама, может стать сильнее впереди.

По качеству моментов каталонцы пока хуже, чем «Вильярреал», показательный факт. Форварды были нужны давно, как и победа над «Атлетико». Но против середняков – «Барселона» с ними часто теряет очки, должны показать себя именно новички. Торресу не хватает пока конкретики, как и правильной позиции. Обамеянг недавно то ли страдал от последствий известного вируса, то ли крепко выпивал. Или же соединил неприятное с неполезным. В любом случае, сине-гранатовая футболка и Люк Де Йонг в качестве конкурента – два аргумента в пользу игровых минут и голов Пьер-Эмерика в новом клубе.

Тренер настроил коллектив морально

Любая разруха стартует в головах. Это научно доказанная фраза героя Булгакова. Привычка жить в бардаке связана с психологически-физическим состоянием человека, и наоборот – разруха вокруг влияет на гормональный фон. Не будем включать шарманку смешного канадского профессора Джордана Питерсона, ведь этого персонажа окончательно переварили в СМИ – дожился до коротких штанов, но его совет прибраться в комнате банальный, но действенный.

У наведения порядка всегда один нехитрый алгоритм. Поэтому Хави, если не хочет остаться в истории «Барселоны» аналогом бывших футболистов «Милана», которые безуспешно пытались возродить «россонери», должен выработать собственный чистый почерк. Сегодня Эрнандес удивил Симеоне не столько тактикой – были аккуратные «4-3-3», коллективный прессинг на флангах, то есть классика, как подходом «Барселоны» к поединку и к сопернику. Каталонцы в четырех подряд матчах не обыгрывали «Атлетико», ведь не выходили побеждать уверенно. Сегодня относились к чемпионам Испании без лишнего пиетета.

«Барселона» пока без запасного плана

По явным шансам счет 1:3 в пользу «Атлетико», а каталонцы реализовали четыре удара в створ из четырех. Но понравилось, что «Барселона» не была безразличной, обезличенной и вялой, как случалось с ней не раз. Силенок на весь матч на одном уровне не хватило, особенно в меньшинстве, но эмоции были и у представителей штаба Хави, и у самих футболистов. Обамеянгу, Феррану и Траоре еще предстоит сыграться, но Гави, Педри и Начо – талантливые молодые люди, с ними можно создать если не команду для решающих матчей плей-офф ЛЧ , то настоящего фаворита Лиги Европы.

В этом турнире против «Наполи» будет сложно без Алвеса, ведь дедушка Дани – вожак, у которого многому можно научиться. Но сегодня Хави при помощи ветерана завоевал важную победу против неудобного соперника. С разницей в два мяча «Барселона» не обыгрывала «Атлетико» почти три года. А более двух голов за поединок в ворота надежной обороны не забивали семь лет, с 2015-го. Конечно, делаем поправку на состояние коллектива Симеоне, чемпион на спаде, часто теряли очки. Но сама «Барселона» была живой, одержала принципиальную победу в борьбе за четвертое место.

Или даже за третье, если «Бетис» устанет против «Зенита» — испанцы планируют разгромить чемпиона России, и потеряет высокое место в Ла Лиге. Тучи над Хави расступаются, «Атлетико» сейчас никакой, у «Барселоны» появился шанс на возрождение. О масштабе оного говорить рано, но задвигались, забили и выдержали игру в меньшинстве.