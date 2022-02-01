Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

Главный тренер ПСЖ поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» (0:0, 5:6 по пен.).

Я думаю, что мы были лучше, чем «Ницца». Мы сделали больше, чем они, мы заслужили победу больше. Нам не хватало возможностей забивать голы. В прошлом сезоне мы победили «Монпелье» по пенальти, на этот раз нет.