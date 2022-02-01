ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Кубок 2021/2022

Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

сегодня, 09:03
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб НиццаНиццаЗакончился после серии пенальти

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» (0:0, 5:6 по пен.).

Я думаю, что мы были лучше, чем «Ницца». Мы сделали больше, чем они, мы заслужили победу больше. Нам не хватало возможностей забивать голы. В прошлом сезоне мы победили «Монпелье» по пенальти, на этот раз нет.

Конечно, я ожидал от ПСЖ большего в атаке. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру, хотим добиться баланса. Соперник играл по схеме 4-4-2 и редко оставлял свободные зоны, иногда мы их находили, но хотелось бы чаще.

Матч с «Ниццей» пропустил один из ключевых игроков ПСЖ.

Все новости
Салах, Мане и форвард «Ахмата». На Кубке Африки остались лишь четыре команды
Вчера, 00:51Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Два раза по 0:0, три серии пенальти и дальнобойщики. На Кубке Африканских Наций определились четвертьфиналисты
27 январяАлександр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии5
Свежая африканская дичь. Полевой игрок в воротах с первых минут, удаление капитана и давка с жертвами
25 январяАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Пятое место – не самое плохое». Ганчаренко — о своей работе в «Краснодаре»
25 января
Языджи поделился впечатлениями от первого матча за ЦСКА
24 января
«Достаточно неплохо для первой игры». Березуцкий — о матче с «Дюделанжем»
24 января
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:26
ПСЖ нуждается в 2-3 крепких нападающих
112910415
112910415
сегодня в 11:07
" Я устал, я ухожу " ?!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:24
Думали, что легко победят и поплатились.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:44
Слишком мелковат Почеттино для амбиций ПСЖ. Зовите Зидана.
Gahi
Gahi
сегодня в 09:36
Один трофей уже проиграли, для Месси это первый в ПСЖ. Можно долго рассуждать что должны и были лучшими, играли хорошо. Но результат говорит об обратном, что лучшими были футболисты команды "Ниццы", которые выиграли у самой дорогой команды и которая претендуют на победу в Лигу Чемпионов. Молодцы гости, наказали хозяев за самоуверенность и высокомерие к своему сопернику это дорогого стоит. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 09:36
Маурисио пора менять... совсем все плохо
протон
протон
сегодня в 09:30
Когда уже Почеттино поймет,что пока он выпускает на поле главного претендента на золотой мяч 2022 по версии France football,то его команда играет в меньшинстве.Аргентинский гном с такой игрой заслуживает разве что подавать мячи на тренировках .
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 09:16
аргентинцу надо уходит из этого гламурного клуба обратно в АПЛ..
Тухель тоже "бился" с этими звездами и без толку, пришёл в Челси и преобразил игру синих, начал брать трофеи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:11
Как всегда, мы были лучше но не повезло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:10
Решать надо было в осн время!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100