Почеттино прокомментировал вылет ПСЖ из Кубка Франции

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мыслями о матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей» (0:0, 5:6 по пен.).
Я думаю, что мы были лучше, чем «Ницца». Мы сделали больше, чем они, мы заслужили победу больше. Нам не хватало возможностей забивать голы. В прошлом сезоне мы победили «Монпелье» по пенальти, на этот раз нет.
Конечно, я ожидал от ПСЖ большего в атаке. Мы уже давно пытаемся улучшить командную игру, хотим добиться баланса. Соперник играл по схеме 4-4-2 и редко оставлял свободные зоны, иногда мы их находили, но хотелось бы чаще.
Матч с «Ниццей» пропустил один из ключевых игроков ПСЖ.