«Норвич» – «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» – «Кристал Пэлас», который состоится 9 февраля 2022 года
«Норвич»
«Норвич» благодаря отчаянной борьбе в последних двух турах набрал шесть очков и на время покинул зону вылета, что должно добавить футболистам дополнительной мотивации. Сейчас команда занимает 16 место в АПЛ с набранными 16 баллами и постарается и дальше цепляться за очки, чтобы не возвращаться в «красную зону» чемпионата Англии. Тем не менее, статистика забитых и пропущенных мячей клуба оставляет желать лучшего (13:45).
5 февраля «Норвич» обыграл в кубке ФА «Вулверхэмптон» (1:0), а 21 числа оказался сильнее «Уотфорда» в чемпионате (3:0).
«Кристал Пэлас»
Команда неуверенно выглядит в последнем месяце и смог выиграть только один поединок из пяти туров. Сейчас «Кристал Пэлас» идет на 13 месте и набрал 24 очка, что не может полностью устраивать болельщиков, которые хотели бы видеть команду повыше. Отрыв от зоны вылета составляет девять очков, поэтому клуб может чувствовать себя в относительно безопасности, однако результаты необходимо менять к лучшему.
5 февраля «Кристал Пэлас» обыграл в кубке ФА «Хартпул Юнайтед» (2:0), а 23 января проиграл в чемпионате «Ливерпулю» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Норвич» – 3.66
- Ничья – 3.38
- Победит «Кристал Пэлас» – 2.21
Статистика
- «Норвич» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэласа» завершились исходом «обе забьют»
- «Кристал Пэлас» выиграл четыре из пяти матчей у «Норвича» за последнее время
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Норвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.66. «Канарейки» находятся на хорошем эмоциональном подъеме и выиграли почти все последние матчи. Предполагаем, что на своем поле команда сможет одолеть середняка АПЛ.