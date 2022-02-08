«Норвич» – «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Норвич» – «Кристал Пэлас», который состоится 9 февраля 2022 года

«Норвич»

«Норвич» благодаря отчаянной борьбе в последних двух турах набрал шесть очков и на время покинул зону вылета, что должно добавить футболистам дополнительной мотивации. Сейчас команда занимает 16 место в АПЛ с набранными 16 баллами и постарается и дальше цепляться за очки, чтобы не возвращаться в «красную зону» чемпионата Англии. Тем не менее, статистика забитых и пропущенных мячей клуба оставляет желать лучшего (13:45).

5 февраля «Норвич» обыграл в кубке ФА «Вулверхэмптон» (1:0), а 21 числа оказался сильнее «Уотфорда» в чемпионате (3:0).

«Кристал Пэлас»

Команда неуверенно выглядит в последнем месяце и смог выиграть только один поединок из пяти туров. Сейчас «Кристал Пэлас» идет на 13 месте и набрал 24 очка, что не может полностью устраивать болельщиков, которые хотели бы видеть команду повыше. Отрыв от зоны вылета составляет девять очков, поэтому клуб может чувствовать себя в относительно безопасности, однако результаты необходимо менять к лучшему.

5 февраля «Кристал Пэлас» обыграл в кубке ФА «Хартпул Юнайтед» (2:0), а 23 января проиграл в чемпионате «Ливерпулю» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич» – 3.66

Ничья – 3.38

Победит «Кристал Пэлас» – 2.21

Статистика

«Норвич» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Кристал Пэласа» завершились исходом «обе забьют»

«Кристал Пэлас» выиграл четыре из пяти матчей у «Норвича» за последнее время

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз