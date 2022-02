Кубковые войны: горячие полуфиналы в Италии, Кубок Короля без «Реала», «Барсы» и «Атлетико»

А «Челси» с «Ливерпулем» уже в феврале разыграют трофей.

Для элитных клубов розыгрыш Кубка Англии 2021/22 стартовал только в этом календарном году. Представители АПЛ прошли только два раунда и уже понесли существенные потери: только 9 клубов из 20 пробились в пятый раунд (1/8 финала). Борьбу за победу в старейшем футбольном турнире планеты продолжают «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», которые считаются главными соискателями приза. Продолжают питать трофейные надежды «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», не хотят мириться с ролью статистов «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Эвертон» и «Норвич». Против них выступят шесть клубов Чемпионшипа и «Борэм Вуд» из пятого дивизиона.

На «Соккер.ру» найдете обзоры главных событий третьего и четвертого раундов. Матчи следующей стадии будут сыграны в первую неделю марта.

The #EmiratesFACup fifth round TV picks have been selected! 📺 Which games will you be watching? 👀 pic.twitter.com/j8YESCv4oS

В другом английском кубковом турнире уже известна дата и состав участников финального матча: 27-го февраля «Челси» и «Ливерпуль» встретятся на «Уэмбли», чтобы определить победителя Кубка Английской Лиги. За год с хвостиком Томас Тухель вывел «синих» в пять финалов, а в этом месяце «Челси» может выиграть два трофея: 12-го февраля они сыграют в финале Клубного чемпионата мира против «Палмейраса», а через две недели сразятся с «Ливерпулем» за первый трофей английского сезона.

Финалисты Кубка Короля определятся в первых числах марта, когда состоятся ответные полуфинальные матчи. Борьба за путевку в финал началась на этой неделе: «Бетис» одержал волевую победу над «Райо Вальекано» в гостях (1:2), а «Атлетик» не сумел удержать победный счет в домашнем матче против «Валенсии» (1:1). Как вы можете убедиться, на трофей уже не претендуют представители испанской «Большой тройки» и «Севилья».

Мадридский «Атлетико» проиграл в 1/8 финала «Реал Сосьедаду» (0:2), а «Севилья» уступила «Бетису» в горячем дерби, которое играли два дня. Что касается «Реала» и «Барселоны», то обоих тяжеловесов отправил в нокаут «Атлетик» из Бильбао: в 1/8 финала баски разобрались с «блаугранас» (3:2), а исход четвертьфинального матча с «Реалом» решил поздний гол Алекса Беренгера (1:0).

В четвертьфиналах Кубка Италии миланские клубы с общим счетом 6:0 выиграли у римлян и обеспечили два весенних аншлага на «Сан Сиро»: «Интер» примет «Милан» 2-го марта, а ответная игра запланирован на 20-е апреля. В Серии A «россонери» и «нерадзурри» ведут борьбу за скудетто, которая обострилась после волевой победы «Милана» над «Интером» на прошлой неделе. Два кубковых миланских дерби — настоящий подарок для всех любителей итальянского футбола.

Впрочем, и второй полуфинал Кубка Италии притягивает к себе взгляды: в нем сойдутся «Ювентус» и «Фиорентина». «Старая Синьора» обеспечила себе выход в финал победой над «Сассуоло», а «фиалки» в ярчайшем матче вырвали победу в «Аталанты», забив победный гол на 90+3 минуте в меньшинстве. «Юве» против «Фиорентины» — принципиальное противостояние, тем более в отношениях Турина и Флоренции очередное обострение после зимнего трансфера Влаховича.

Душан через 13 минут после дебюта за «Ювентус» забил и сделал победный гол в кубковом матче с «Сассуоло»: в протоколе значится автогол Руана, но заслуга всецело принадлежит Влаховичу. Сказочное начало карьеры в Турине для сербского форварда, но главные испытания для Душана впереди: весной ему предстоит трижды сыграть против «Фиорентины» и узнать о себе много нового от разъяренных его предательством тифози.

Немецким клубам остается еще три шага до заветного трофея: 1 и 2 марта пройдут четвертьфинальные матчи. Эксперты, букмекеры и болельщики считают, что самые большие шансы на трофей у «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско. Впрочем, других записных фаворитов постигла печальная участь: «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер» потерпели сенсационные поражения от клубов из низших дивизионов. Возможно, у Кубка Германии будет неожиданный обладатель.

Press conference with Leipzig coach Domenico Tedesco before facing Bayern Munich on Saturday



Domenico Tedesco🎙 :«Against Bayern, you have to get every aspect of your game right» pic.twitter.com/IRI30kpJXZ