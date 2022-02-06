Салах и Мане – давние соперники. Сегодня один из них станет королём Кубка Африки

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вчера, 15:54

Открытого конфликта нет, но ревности хватает.

Делят голы и пасы в «Ливерпуле»

Можно сколько угодно рассказывать, что Салах и Мане никогда не конфликтовали. Но раз оба сталкивались лбами публично, то отрицать непонимание между двумя звездами «Ливерпуля» уже странно. Они друг друга не очень любят. В футболе таких историй немало, а самая эпичная – когда Платини пришлось играть с человеком, с которым ему изменяла жена. С супругой Мишель до сих пор вместе, простил загул, а вот напарника из сборной Франции он сразу выжил. У Салаха и Мане конфликт замешан строго на ревности к футбольным показателям. Мохамед больше забивает, а Садио ревнует, ведь это ему подвезли дублера в лице дорогого новичка Луиса Диаса, а покупку сильного правого латераля египтянин расценил бы как личное оскорбление от Клоппа. Фирмино и Жота делают все, чтобы соперничество Мане и Салаха не перетекло в горячую фазу, но даже во время сложных матчей по выражению их лиц понятно – претензии друг другу из-за футбольного эгоизма имели.

Демонстрируют сложный характер

Юргену не раз приходилось рассказывать, как все отлично после очередного случая, когда Салах и Мане публично демонстрировали недовольство. Любой из них может не подать руку немцу, парни с характером. Можно лишь предполагать, какие фокусы выкидывают на тренировках или в раздевалке. Но что знаем точно – не всегда умеют остановиться. Парни совершено разные по «бэкграунду». Салах из небедной семьи, попал в Европу в двадцать лет, а через два года стал игроком «Челси». Думал, что покорит АПЛ , и лишь затем пришли годы испытаний. Мане били в детстве мама и дядя, он работал на рисовых и арахисовых полях, ему так сильно не нужна роскошь, которую очень любит Салах. Первый дорогой телефон для Садио купил Вейналдум. Мане ни разу не играл на приставке, ему это не интересно, предпочитает настолки. Салах наоборот вечно с джойстиком в руках, он любит фотосессии и обожает внимание в Египте, где Мохамед на каждом углу.

Занимаются благотворительностью

Даже в этом словно соревнуются. Конечно, это отчасти еще и культурное. В исламе обязательная и добровольная милостыня («закят» и «садака») в числе столпов религии. Мане – сын имама, но и Мохамед тоже соблюдает посты и весьма религиозный, хотя светский человек с новогодней елкой для дочери. После успехов Салаха в «Ливерпуле» полицейские зафиксировали, что местные жители стали намного реже оскорблять мусульман в комментариях. Два африканца стали очень богатыми и помогают соотечественникам. Это достойно уважения, хотя Салах и Мане не совершают свои поступки тихо и непублично. Они активные члены общества, словно готовятся к политической карьере, как Джордж Веа, который является президентом Либерии. Мохамед строит школы, построил водопровод, помогал финансово бывшим египетским футболистам, дарит подарки детям, оплачивает лечение, даже свадьбы небогатым людям. А Мане построил больницу в родной деревне, ведь вспомнил, как отец умер, когда ему было семь лет, ведь врачей в округе не было, как и средств на лекарства. Да что там, сестра Садио родилась дома, а не в больнице. Также в родном селении на деньги форварда открыли школу. Повезло деревушке Бамбали, там есть школа за 270 тысяч евро и современная больница.

Подумывали о трансфере в «Реал»

И тут соревнуются! Еще одна сфера «соперничества» — переговоры с другими клубами и «Ливерпулем» о новых контрактах. Мохамед требует соглашение на четыре года, обслуживание сделки обойдется «красным» в 80 млн фунтов. Мане не требует таких же условий, но никогда не говорил, что останется в Англии надолго. И Салах, и Мане время от времени ведут переговоры с другими клубами. «Реал» в разное время ими интересовался, но дальше Перес перешел к молодым бразильцам и пытается заманить Мбаппе, и из-за этого трансфера у него возникнут трудности. Но Салах и Мане тоже амбициозные, поэтому Клопп никогда не скажет, что на сто процентов уверен в продлении их контактов. Действующие соглашения до 2023-го, так что переговоры уже идут.

Соревнуются за корону в Африке

Африканцы не вручали приз «Игрок года» в 2020-м и 2021-м, но по итогам этого года точно кого-то наградят. Тем более, зимой пройдет ЧМ в Катаре, где африканские футболисты тоже будут. Салах и Мане – главные претенденты на корону. На результаты голосования точно повлияет развязка сегодняшнего финала. Выиграет Мохамед – станет фаворитом, победит Садьо – получит шанс еще раз стать «Игроком года» и сравняться по количеству наград с Салахом. Пока счет 2:1 в пользу египтянина, но именно эти игроки забрали себе три последние награды. Многие выберут в этой паре Салаха, ведь в этом сезоне АПЛ у него 16 голов и 9 ассистов, но у Мане есть козыри в рукаве, возможность взять кубок Африки.

Сразятся за трофей на КАН-2021

Кульминация дружеского соревнования с конфликтным подтекстом – финал в Камеруне. Кубок Африки 2021 не стал соревнованием, которое может чему-то научить футбол. Причину легко выделить: уровень главных тренеров не отвечает талантам игроков. Многие сборные отбегали сами по себе, поэтому получается или дичь с безумными событиями, или видим тягомотину с сериями пенальти. У Мане сборная в целом сильнее, ведь в воротах голкипер «Челси», в защите парни из «Наполи», «Баварии» и ПСЖ . В центре поля тоже хавбек из парижского гранда, в атаке – сам Мане. Но у Салаха команда, которую побаиваются африканские соперники. Египет становился чемпионом Африки трижды подряд в позапрошлом десятилетии, а вот Сенегал не побеждал ни разу в истории.

Сегодня исторический день для Салаха и Мане, ведь оба лишь уступали в финалах КАН. В «Ливерпуле», невзирая на разногласия, им приходится мириться, да и на поле понимают друг друга великолепно. Общая цель сглаживает острые углы. Но сегодня будет настоящее соперничество. Салах тащит Египет, хотя не в такой хорошей форме, как в «Ливерпуле», ведь уровень напарников сравнительно ниже. А вот Мане лучший у Сенегала на КАН-2021. Хотя назвать явного фаворита нереально, турнир удивил безумными событиями, и в финале встретят соперники примерно равного уровня.