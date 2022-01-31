Люксембургский футбол на подъеме: игроки в топ-лигах и ЛЧ, сборная больше не хочет быть «карликом»

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вчера, 14:11

Давайте проясним.

Большой футбол в маленьких странах

Над «Спартаком» посмеялись из-за грядущего трансфера Кристофера Мартинса. Шутили, что «футболист из Люксембурга» звучит, как оксюморон, а после подписания ямайца Николсона и люксембуржца Мартинса нужно обязательно найти новичка в Папуа — Новой Гвинее. Или на Таити. На правах юмора — отлично, но если вы всерьез судите об игроке по стране, в которой он родился, то далеко пойдете в футбольной экспертизе, со временем сможете потеснить мэтра Мостового.

Во-первых, даже в маленькой стране может родиться большой спортсмен. Самого известного футболиста в истории Сан-Марино зовут Массимо Бонини, на его счету под 300 матчей за «Ювентус», победы в Серии A и Лиге чемпионов. Во-вторых, Люксембург — маленькая, но комфортная для жизни страна, привлекающая мигрантов. Будущий спартаковец Мартинс, например, родился в семье выходцев из Кабо-Верде. В-третьих, люксембургский футбол на подъеме, и этот факт уже нельзя отрицать.

5 фактов, который заставят вас относиться к люксембургскому футболу с уважением

1. Клубы из Люксембурга стали претендовать на участие в групповых раундах еврокубков

Еще недавно о таком и мечтать не приходилось, но времена меняются. Исторический прорыв совершил «Ф91 Дюделанж», пробившись в основную сетку Лиги Европы 2018/19. В квалификации тогда были пройдены «Легия» и «ЧФР Клуж», а в сложной группе с «Бетисом», «Миланом» и «Олимпиакосом» удалось набрать только 1 очко. В следующем розыгрыше Лиги Европы «Дюделанж» снова играл в группе и одержал историческую победу — 4:3 над кипрским АПОЭЛом. В следующих сезонах развить успех не удалось, но с появлением Лиги Конференций шансы люксембургских клубов повышаются. Продолжаем наблюдение.

2. В Лиге чемпионов 2021/22 за зарубежные клубы играл только один россиянин и два люксембуржца

Если вывести за скобки «Зенит» и посчитать количество россиян и люксембуржцев, игравших в нынешней Лиге чемпионов за иностранные клубы, то счет будет 2:1 не в нашу пользу. Алексей Миранчук в общей сложности сыграл 33 минуты за «Аталанту», дважды вышел на замену, в то время как у Себастьена Тилля («Шериф») и Кристофера Мартинса Перейры («Янг Бойз») 11 выходов в стартовых составах своих клубов на двоих и почти 1000 игровых минут. Потенциальный новичок «Спартака» поучаствовал в победе над МЮ , а бывший полузащитник «Тамбова» забил победный гол в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» и отличался результативными действиями в каждом из двух матчей с «Интером».

3. Футболистов из Люксембурга можно встретить в Бундеслиге и Лиге 1

22-летний Леандро Баррейра Мартинс — основной полузащитник «Майнца» (середняк Бундеслиги) и самый востребованный футболист сборной Люксембурга на сегодняшний день. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Жерсон Родригес проводит этот сезон во французском «Труа» на правах аренды из киевского «Динамо». Максим Шано уже больше пяти лет играет за «Нью-Йорк Сити», он основной защитник обладателей Кубка МЛС по итогам 2021 года.

Потенциальный новичок «Спартака» начинал во Франции и раскрылся с Швейцарии, люксембуржцев можно встретить в чемпионатах Бельгии и Нидерландов, а Данел Синани связан контрактом с «Норвичем», а в этом сезоне довольно успешно играет на правах аренды за «Хаддерсфилд» в Чемпионшипе: 5+2 в 24 матчах, борется с «терьерами» за попадание в плей-офф. А если поискать еще въедливее, то в молодежных командах немецких клубов найдется с полдесятка талантливых юнош из Люксембурга: Борхес Санчес в гладбахской «Боруссии», Олесен в «Кельне», Курчи и Рупил в «Майнце».

4. Сборная Люксембурга больше не хочет быть «карликом»

И это подтверждается последними результатами. В отборочной группе чемпионата мира 2022 года сборная Люксембурга серьезно отстала от Сербии и Португалии, но набрала те же 9 очков, что и Ирландия, отстав от «зеленой армии» только по дополнительным показателям. Люксембург обыграл в обоих матчах Азербайджан, который занял пост беспросветного аутсайдера, а главным достижением стала победа в Дублине над Ирландией.

В Лиге Наций Люксембург играет в Лиге C, то есть в 3-м из 4-х дивизионов, на одном уровне с Литвой, Северной Ирландией, Турцией, Грецией, Словакией, Македонией, Грузией. В предыдущем розыгрыше Лиги Наций «красные львы» вели борьбу с Черногорией за выход в Лигу B, но в итоге заняли второе место, набрав 10 очков при 14 у лидера. За последние три года у Люксембурга в активе победы над Ирландией, Азербайджаном, Кипром, Черногорией и Молдовой, которую разгромили 4:0. Это уже не «карликовая» сборная.

5. За Люксембург мог бы играть Миралем Пьянич

Футбольную карьеру в Люксембурге начинал будущий полузащитник «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны»: родители Миралем нашли убежище в великом герцогстве, когда спасались от Боснийской войны. Сам Пьянич до 14 лет занимался футболом в Люксембурге, но на международной арене решил представлять Боснию. Есть и другие футболисты, которые могли бы сделать «красных львов» сильнее. Например, Дани Мота. Правами на форварда, родившегося в Люксембурге, но мечтающего о сборной Португалии, владеет «Ювентус», а сам Мота играет на правах аренда за «Монцу» (7+2 в 13 матчах Серии B в текущем сезоне).