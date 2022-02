Мане против Салаха в финале Кубка Африки. Лучшая развязка утомительного турнира

Беспроигрышный вариант для фанатов «Ливерпуля».

На Кубке африканских наций, наконец-то, определились финалисты. В воскресенье главный трофей разыграют Сенегал и Египет, а победитель субботнего утешительного финала Буркина-Фасо — Камерун займет третью ступень пьедестала почета. Неужели почти отмучились? До финиша турнира, который так и не смог влюбить в себя весь мир, осталось две игры.

Сборная Сенегала прибавляет по ходу турнира, что является хорошим знаком для команды Алиу Сиссе. На групповой стадии «Львы Теранги» забили всего один мяч, хотя и не пропустили ни разу, вышли в 1/8 финала с результатами в двоичном годе, пять нулей и единица: 1:0, 0:0, 0:0.

В плей-офф атака заработала, хотя ворота Кабо-Верде сенегальцы распечатали, когда у соперника на поле осталось только девять футболистов. Зато Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо в четвертьфинале и полуфинале соответственно переигрывали в равных составах и с неизменным счетом 3:1.

Садио Мане отмечался результативными действиями в каждом победном матче Сенегала на Кубке Африканских Наций: реализованный пенальти во встрече с Зимбабве на групповой стадии, победный гол в ворота Кабо-Верде, ассист в игре с Экваториальной Гвинеей, «гол+пас» в матче с Буркина-Фасо. После выхода в финал Садио Мане не скрывал эмоций:

Стоит напомнить, что сборная Сенегала никогда еще не становилась сильнейшей в Африке, хотя в XXI веке «Львы Теранги» теперь уже трижды добирались до главного матча КАН: в 2002-м проиграли финал Камеруну в серии пенальти, а в 2019-м ничем не смогли ответить на ранний гол алжирского форварда Багдада Бунеджаха. Пропустили на 2-й минуте и проиграли 0:1. Что будет в 2022-м?

В финале Сенегал будет бороться за свою первую победу на Кубке африканских наций, а Египет — за восьмую. «Фараоны» являются самой титулованной сборной Африки, они семь раз побеждали на КАН, трижды завоевывали титул в XXI веке (2006, 2008, 2010). Впрочем, у Мохамеда Салаха, как и у Садио Мане, нет победы на Кубке Африки, но имеется горький опыт в виде проигранного финала: в 2017 году египтяне открыли счет в матче с Камеруном, но проиграли 1:2, пропустив роковой гол на 88-й минуте.

Пять лет спустя эти команды снова сошлись на Кубке Африки, на этот раз в полуфинале. Реванш Египта не назовешь убедительным, ведь выиграли путевку в финал в «лотерею», однако для камерунцев сам факт вылета из борьбы за главный приз на домашнем турнире приносит нестерпимую боль. Но ничего не поделать, если египетский вратарь Габаски вновь был в ударе и выиграл вторую серию пенальти для «фараонов» (после победы над Кот-д`Ивуаром в 1/8-й).

Пенальти футболисты сборной Камеруна, видимо, не тренировали: забил только Абубакар первым ударом, Мукуди и Силики сделали героем вратаря, а форвард «Динамо» Клинтон Н`Жи пижонским ударом с шага не попал в створ ворот, тем самым зафиксировав выход сборной Египта в финал. Салах и Ко не смогли забить с игры в 3 из 6 матчей на Кубке Африки, «фараонам» хватило четырех голов, чтобы ворваться в решающую схватку. Салах непосредственно поучаствовал в трех из них.

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш не сможет руководить своей командой в финальном матче, потому что в концовке основного времени битвы с Камеруном получил две желтых карточки — на 87-й и 90-й минутах. Недовольство португальца судейством не сгладила и победа, которую сборная Египта вырвала в серии пенальти:

Кейруш, вероятно, ссылается на скандальный финал африканской Лиги чемпионов 2018/19, который судил не угодивший ему гамбиец Бакари Гассама. Ассистент Кейруша Аль-Сайед, державший слово вместо удаленного босса после финального свистка, тоже обратился к африканской конфедерации футбола:

Еще перед стартом Кубка Африки подавляющее большинство нейтральных фанатов хотели видеть финал, в котором друг против друга сыграют партнеры по линии атаки «Ливерпуля». После того как это стало реальностью, Сеть взорвалась тысячами постов. Вот здесь Мо и Садио рады встрече:

