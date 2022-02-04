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Мане против Салаха в финале Кубка Африки. Лучшая развязка утомительного турнира

вчера, 12:11
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Беспроигрышный вариант для фанатов «Ливерпуля».

На Кубке африканских наций, наконец-то, определились финалисты. В воскресенье главный трофей разыграют Сенегал и Египет, а победитель субботнего утешительного финала Буркина-Фасо — Камерун займет третью ступень пьедестала почета. Неужели почти отмучились? До финиша турнира, который так и не смог влюбить в себя весь мир, осталось две игры.

Третья уверенная победа Сенегала в плей-офф и второй финал кряду

Сборная Сенегала прибавляет по ходу турнира, что является хорошим знаком для команды Алиу Сиссе. На групповой стадии «Львы Теранги» забили всего один мяч, хотя и не пропустили ни разу, вышли в 1/8 финала с результатами в двоичном годе, пять нулей и единица: 1:0, 0:0, 0:0.

В плей-офф атака заработала, хотя ворота Кабо-Верде сенегальцы распечатали, когда у соперника на поле осталось только девять футболистов. Зато Экваториальную Гвинею и Буркина-Фасо в четвертьфинале и полуфинале соответственно переигрывали в равных составах и с неизменным счетом 3:1.

Садио Мане отмечался результативными действиями в каждом победном матче Сенегала на Кубке Африканских Наций: реализованный пенальти во встрече с Зимбабве на групповой стадии, победный гол в ворота Кабо-Верде, ассист в игре с Экваториальной Гвинеей, «гол+пас» в матче с Буркина-Фасо. После выхода в финал Садио Мане не скрывал эмоций:

Опыт — это хороший актив, он нам сильно помогает. Мы сильно пострадали из-за травм и нескольких случаев заражения коронавирусом, но мы прошли через трудности, потому что у нас хорошая команда, в которой много лидеров, сильных и зрелых игроков. В прошлый раз мы играли в финале, так что теперь у нас есть опыт, чтобы победить. Весь Сенегал болеет за нас, и мы верим в победу.

Стоит напомнить, что сборная Сенегала никогда еще не становилась сильнейшей в Африке, хотя в XXI веке «Львы Теранги» теперь уже трижды добирались до главного матча КАН: в 2002-м проиграли финал Камеруну в серии пенальти, а в 2019-м ничем не смогли ответить на ранний гол алжирского форварда Багдада Бунеджаха. Пропустили на 2-й минуте и проиграли 0:1. Что будет в 2022-м?

Две серии пенальти и попытка обновить собственный рекорд

В финале Сенегал будет бороться за свою первую победу на Кубке африканских наций, а Египет — за восьмую. «Фараоны» являются самой титулованной сборной Африки, они семь раз побеждали на КАН, трижды завоевывали титул в XXI веке (2006, 2008, 2010). Впрочем, у Мохамеда Салаха, как и у Садио Мане, нет победы на Кубке Африки, но имеется горький опыт в виде проигранного финала: в 2017 году египтяне открыли счет в матче с Камеруном, но проиграли 1:2, пропустив роковой гол на 88-й минуте.

Пять лет спустя эти команды снова сошлись на Кубке Африки, на этот раз в полуфинале. Реванш Египта не назовешь убедительным, ведь выиграли путевку в финал в «лотерею», однако для камерунцев сам факт вылета из борьбы за главный приз на домашнем турнире приносит нестерпимую боль. Но ничего не поделать, если египетский вратарь Габаски вновь был в ударе и выиграл вторую серию пенальти для «фараонов» (после победы над Кот-д`Ивуаром в 1/8-й).

Пенальти футболисты сборной Камеруна, видимо, не тренировали: забил только Абубакар первым ударом, Мукуди и Силики сделали героем вратаря, а форвард «Динамо» Клинтон Н`Жи пижонским ударом с шага не попал в створ ворот, тем самым зафиксировав выход сборной Египта в финал. Салах и Ко не смогли забить с игры в 3 из 6 матчей на Кубке Африки, «фараонам» хватило четырех голов, чтобы ворваться в решающую схватку. Салах непосредственно поучаствовал в трех из них.

Полуфиналы не обошлись без скандала

Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш не сможет руководить своей командой в финальном матче, потому что в концовке основного времени битвы с Камеруном получил две желтых карточки — на 87-й и 90-й минутах. Недовольство португальца судейством не сгладила и победа, которую сборная Египта вырвала в серии пенальти:

Мне очень жаль, что на игру такого уровня посылают судей такого типа — без опыта, без класса, желающих устроить шоу и оказаться в его центре… Все началось еще в раздевалке, куда он пришел, чтобы запугать наших сотрудников. Но даже несмотря на решения, принятые против Египта, мы были лучшей командой. Африканская конфедерация футбола не уважает Египет: у нас худший тайминг, худшие поля, худшие арбитры. Как может этот рефери судить полуфинал КАН после того, что он сделал в прошлом? Кто это понимает? Никто.

Кейруш, вероятно, ссылается на скандальный финал африканской Лиги чемпионов 2018/19, который судил не угодивший ему гамбиец Бакари Гассама. Ассистент Кейруша Аль-Сайед, державший слово вместо удаленного босса после финального свистка, тоже обратился к африканской конфедерации футбола:

Я хочу заявить всем футбольным властям Африки, что у Сенегала есть один дополнительный день для тренировок перед финалом. Возможно, нам стоит провести финал в понедельник.

Салах против Мане — главное блюдо Кубка Африки, какое только можно представить

Еще перед стартом Кубка Африки подавляющее большинство нейтральных фанатов хотели видеть финал, в котором друг против друга сыграют партнеры по линии атаки «Ливерпуля». После того как это стало реальностью, Сеть взорвалась тысячами постов. Вот здесь Мо и Садио рады встрече:

Тут они бьются за трофей:

А так будут возвращаться в «Ливерпуль» при любом исходе финала Кубка Африканских Наций:

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 19:50, ред.
Спасибо за статью. Следил за этими сборными.
Думаю финал будет в одну калитку и Сенегал станет чемпионом. Не очень выразительная игра от Салах и Ко. Может в финале соберутся и покажут себя.
И конечно буду болеть за Сенегал Менди.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:03
неплохо, может даже посмотрю финал
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:59
Скучненько. Да и составы ни о чём. Все норм игроки в европейских сборных. Канте Погба и тд.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 16:24
Любопытный финал. Может даже посмотрю. Скорее всего выиграет Сенегал. У них состав посильнее.
DXTK
DXTK
вчера в 15:47, ред.
в финале поддержу Мане, как экс-игрока Саутгемптона. Ливерпуль недавно купил новичка, который, как говорят, по позиции играет на месте сенегальца, следовательно возможно он скоро покинет энфилд, так как с Салахом они продлили контракт. фирмино и жота, думаю, останутся........ я бы на месте некоторых ведущих клубов присматрелся к Мане, вот такого бы игрока Барселоне, а они что - покупают обамиянгов у канониров.....а так если в апл останется ньюкасл, может его приобрести, тем более много игроков между красными и сороками переходило. Решающая битва Мане против Салаха в финале кубка и отбор на ЧМ.... возможно эта дуэль, еще раз говорю, и на команду повлияет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:26
Лучше вывески не придумаешь. Отличный будет финал. Удачи Сенегалу!
shlomo
shlomo
вчера в 13:35, ред.
Спасибо за статью....Ливерпуль правит Африкой, Клопп может гордиться своими ребятами (бедный Клоппо.... у него наверное сердце будет разрываться....:)....может на финал прилетит?,,,, ).... кстати это противостояние еще особенно интересно тем, что в последние годы Салах и Мане были по очереди признанными лучшими игроками африканского континента (Салах был 2 раза первым (Мане второй) и Мане был первым (Салах вторым) ... а болельщики Ливерпуля подтвердят, что и в клубе (особенно раньше у них было вполне конкретное соперничество, проявлявшееся в эгоистичных поступках на поле)....самое смешное в том, что Египет с Сенегалом сыграют ещё и в марте дважды - в финальных стыковых матчах к ЧМ-2022.... так что одного из финалистов Кубка Африки мы даже не увидим на ЧМ... кстати говоря о Салахе и Мане почему то не слово не сказано, что ворота одной из сборной защищает вратарь Челси...:)
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:42
Ждем - финал то что надо!
SonicStar
SonicStar
вчера в 12:26, ред.
Не понимаю, почему Сенегал считают таким крутым. Посмотрите какие у него были соперники, фарт дикий. Египет же на пути к финалу обыграл увуарийцев, Марокко и Камерун. По сути вынесли все сильнейшие сборные на КАН. Как по мне именно египтяне заслуживают выиграть турнир и думаю, что так и будет
Elliada
Elliada
вчера в 12:25
Между Салахом и Мане и так были напряженные отношения, а теперь кто-то из них обидится на другого из-за поражения. Клопп тоже недоволен, они только к матчу ЛЧ будут готовы играть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:21
Прийдётся играть без тренера,а это не есть хорошо!
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