«Ливерпуль» сократил отставание от «Сити», «Вест Хэм» отказался от претензий на топ-4. Изучаем запутанную таблицу АПЛ

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вчера, 12:12

Две недели на размышления.

После богатого на события 23-го тура в Английской Премьер-Лиге наступила двухнедельная пауза, во время которой футболисты из обеих Америк будут играть за свои сборные в отборочных турнирах ЧМ -2022, как и африканцы, в чьем Кубке Наций уже стартовал плей-офф. Тем временем клубы могут отправиться на трансферный рынок, который будет открыт еще неделю. Ну, а «Соккер.ру» осматривает таблицу АПЛ и выясняет, какие цели, задачи и мечты у каждого участника чемпионата в последней трети сезона.

Борьба за чемпионство: «Ливерпуль» создает видимость угрозы

«Манчестер Сити» остается главным претендентом на титул, вероятность того, что «горожане» снова будут первыми оцениваю в 95%. Команда Хосепа Гвардиолы выдала серию из 12 побед в Премьер-Лиге, а в 13-й раз подряд выиграть не смогла — ничья 1:1 с «Саутгемптоном». «Ливерпуль» свой матч 23-го тура у «Кристал Пэлас» выиграл уверенно (3:1), что позволило «красным» отыграть у лидера 2 очка. Приходится хвататься и за такую соломинку, если хочется мечтать о чемпионской гонке в АПЛ .

Фактическое преимущество «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» составляет 9 очков (57-48), но у мерсисайдцев в запасе игра с «Лидсом», а на апрель запланирован очный матч с «горожанами». Таким образом, команда Юргена Клоппа может своими силами отыграть еще 6 очков, то есть втрое сократить фору «Сити». Все это из области гипотетического, но по-другому тут интригу не найти. «Ливерпулю» нужно привиться от осечек, победить в очной встрече и надеяться, что увлеченность Гвардиолы Лигой чемпионов ударит по результатам «Сити» в АПЛ .

В погоне за топ-4: «Челси» и остальные

В начале сезона команда Томаса Тухеля была в тройке претендентов на титул, но серия осечек отодвинула «синих» от борьбы за престол: «Челси» отстает от «Ман Сити» на 10 очков, сыграв на матч больше. Из четверки лондонцы выпасть не должны, но о первом месте могут забыть. Пожалуй, самый интересный центр борьбы во всей Премьер-Лиге находится за спиной у «Челси»: на четвертую строчку и последнюю путевку в Лигу чемпионов претендуют четыре-пять команд. Смотря как считать.

Например, проведший много времени на промежуточном четвертом месте «Вест Хэм» формально остается в гонке, но фактически вычеркнул себя из числа претендентов на Лигу чемпионов двумя обидными поражениями от «Лидса» и «Манчестер Юнайтед»: в первом случае «молотобойцы» могли сравнять счет на последних секундах, но Боуэн упустил чудесный момент, а на «Олд Траффорд» пропустили роковой гол за секунды до финального свистка. Впрочем, дело не только и не столько в конкретных результатах.

Претензии «Вест Хэма» на попадание в топ-4 оказались смехотворными на дистанции, как минимум, из-за исключительной наивности в формировании состава: например, совсем не умещается в голове тот факт, что у «молотобойцев» всего лишь один форвард — Майкл Антонио. И ведь играют на несколько фронтов, вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Второй нападающий нужен был еще летом, а по ходу осени Мойес ощутил острую нехватку конкуренции в линии атаки, ведь Антонио сдал по сравнению с бодрым стартом сезона.

Как минимум, «Вест Хэм» мог подготовить трансфер в конце 2021 года и провернуть сделку в первые дни трансферного окна, чтобы команда получила необходимую подпитку незамедлительно. Одно только это бездействие выдает в «Вест Хэме» трикстера: Дэвид Мойес проделал большую работу, но решающий шаг к историческому попаданию в топ-4 лондонский клуб так и не сделал. Трансферы — часть борьбы, а этот раунд «молотобойцы» полностью провалили, а попутно команду подкосили травмы ведущих защитников.

В конце прошлого года мощно выглядел «Арсенал», но в 2022-м «канониры» вернулись к своему обычному состоянию: у них 0 побед в пяти матчах разных турниров, не смогли забить в четырех последних встречах. Непосредственно в АПЛ потеряли не так много: 5 очков из 6 возможных, тем более проиграли «Сити», что не зазорно, но амплитуда игровой формы налицо, «Арсенал» вряд ли запрыгнет на некогда любимое место. Скорее последнюю путевку в Лигу чемпионов разыграют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

У манкунианцев под руководством Рангника по-прежнему нет внятной игры, зато удается добиваться результатов, пусть даже на фарте и сэйвах Де Хеа. У «шпор» при Конте отросли волевые качества — чего стоит только победа над «Лестером», да и запас по матчам позволяет «Тоттенхэму» рассчитывать на восхождение в таблице. Совсем уж теневым соискателем путевку в Лигу чемпионов является «Вулверхэмптон», но «волки» по потерянным очкам уже опережают «Вест Хэм», так что не может сбрасывать из со счетов. Бруну Лаже проделал отличную работу.

Восемь команд, которые ни за что не борются

Понятно, что кто-то из этой восьмерки может выстрелить в последней трети сезона и запрыгнуть на шестое-седьмое место, а кто-то может пойти камнем вниз. Все возможно, но вылезти из этого обширного болотца АПЛ в зону еврокубков или упасть на самое дно будет непросто. «Брайтон», «Лестер», «Астон Вилла», «Саутгемтон», «Кристал Пэлас», «Брентфорд», «Лидс» и «Эвертон», скорее всего, поделят места в середине таблицы. При этом здесь есть весьма интересные команды, которые сейчас готовят плацдарм для будущих побед, взять хотя бы «Астон Виллу» Стивена Джеррарда. В прекрасный футбол играет «Брайтон» Грэма Поттера. Возможно, через несколько лет эти английские тренеры будут сражаться друг с другом за титул, ведя в бой другие команды.

Зона вылета: три неудачника и один счастливчик