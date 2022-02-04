«Мадрид» упускает шанс на «Требл». «Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Короля вслед за «Барселоной»

1643973772

вчера, 14:22

Баски снова бьют грандов.

Грозный «Атлетик» снял еще один скальп

Две недели назад команда Марселино Гарсии Тораля в огненном матче разобралась с «Барселоной», которая играла хуже «Атлетика», но сумела затащить выяснение отношений в овертайм, где невероятный в тот вечер Муньяин поставил победную точку с пенальти. Жребий был суров к «Атлетику» и в четвертьфинале, выдав в соперники мадридский «Реал», но сами баски оказались еще суровее.

Своим сумасшедшим прессингом хозяева не давали лидерам Примеры поднять голову: футболисты «Реала» раз за разом теряли мячи на своей половине поля при попытке выйти в атаку, а к середине первого тайма «Атлетик» вел по ударам с неприличным счетом 6:1. Вылазки мадридцев в атаку были редкими и осторожными.

В перерыве Карло Анчелотти удалось встряхнуть свою команду, во всяком случае, у «Реала» появилась контригра, удалось создать даже парочку стоящих моментов, однако на предпоследней минуте наступила развязка, вылившаяся в ликования на трибунах «Нуэво Сан Мамес»: Алекс Беренгер прицельным ударом с левой ноги поразил угол ворот Куртуа и вывел «Атлетик» в полуфинал Кубка Короля.

😍 ¡Esto es San Mamés!



❤️ El destino nos tenía reservada otra noche mágica, familia. #AthleticRealMadrid 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/WlXgw5w56B — Athletic Club (@AthleticClub) February 3, 2022

Каземиро стал антигероем матча в Бильбао

Весь последний год «Реал» активно работает над поисками преемников Каземиро, Крооса и Модрича. Сезон 2022/23 станет последним для золотой троицы в классическом составе: Модрич уйдет, Кроос тоже не собирается играть до седых висков, а самый молодой трио все чаще напрашивается на замену не из-за возраста, а из-за ошибок. Каземиро все еще хорош в борьбе вверху и внизу, но как будто резко сбавил в техническом оснащении: обрезы, уже не раз заканчивавшиеся для «Реала» плачевно, вошли в постоянный репертуар бразильца, а важные голы, напротив, пропали.

Понятно, что голы не входят в список основных обязанностей опорного полузащитника, но ведь и Серхио Рамос был защитником, а без его голов «Реал» недосчитался бы многих трофеев. Каземиро тоже приучил, что может в решающий момент разрядить свою пушку или затолкать мяч в ворота после стандарта. В этом сезоне Карлосу не удалось ни разу отличиться за «Реал» в 31 матче. Думаю, это тоже показатель того, что Каземиро сейчас не в полном порядке. Сравните с его результативностью в предыдущих сезонах:

2016/17 — 6 голов (Зидан)

2017/18 — 7 голов (Зидан)

2018/19 — 4 гола (Лопетеги/Солари/Зидан)

2019/20 — 5 голов (Зидан)

2020/21 — 7 голов (Зидан)

При Зидане бразильский полузащитник эффективнее исполнял свои прямые обязанности, при этом чувствовал себя достаточно раскованно и уверенно, чтобы регулярно забивать. Так что если мы говорим, что Анчелотти нашел ключик к Винисиусу, то должны признать и менее приятный факт: возможности Каземиро итальянец не использует на 100%. И это довольно существенно бьет по «Реалу» на дистанции и в отдельно взятых матчах.

Против «Атлетика» Каземиро упустил лучший момент своей команды, не сумев пробить в дальний угол ворот Агирресабалы после изящного паса Асенсио, а к пропущенному мячу привел наивный пас бразильца, перехваченный Весгой на подступах к воротам «Реала». Проблема Каземиро — это то, с чем Анчелотти необходимо разобраться, если он действительно верит, что поражения способны сделать его команду сильнее.

«Реал» не смог преодолеть объективные трудности

«Атлетик» выиграл заслуженно, при этом нельзя обойти стороной события, которые приблизили этот успех басков.

- Накануне кубкового Эль Класико «Реал» остался без двух основных крайних защитников — Менди и Карвахаля, не мог играть из-за дисквалификации и Марсело. Пришлось разбивать основную пару центральных Эдер-Алаба и переводить Давида на фланг. Начо оказался в центре, Лукас Васкес справа. То есть из оборонительной четверки относительно идеального сочетания на своем месте играл только Эдер Милитао.

- Южноамериканские легионеры «Реала» вернулись из расположения своих сборных чуть более чем за сутки до игры в Бильбао. Винисиус, Родриго и Вальверде играли 2 февраля (примерно за 40 часов до матча с «Атлетиком»), Каземиро и Эдер получили отдых в последний игровой день южноамериканского отбора ЧМ -2022, но все равно прилетели поздно.

- Потеря Карима Бензема оказалась невосполнимой. Здоровьем француза решили не рисковать, однако и Луке Йовичу не нашлось места в составе: Анчелотти сыграл с «ложным форвардом», эту роль на себя примерили Асенсио и Иско.

«Атлетик» способен выиграть Кубок Короля и побороться за зону еврокубков в Ла Лиге

Если смотрели на матчи «Атлетика» против «Барселоны» и «Реала» в Кубке Короля, то наверняка не понимаете, почему такая команда плетется в середине турнирной таблицы чемпионата Испании. У басков шикарное командное движение и захватывающий выский прессинг: в первом тайме по шесть футболистов «Атлетика» поднимались на половину поля «Реала» и не давали дорогим гостям начинать атаки.

Но есть и обратная сторона: у команды Марселино низкая эффективность в атаке (21 гол в 22 матчах Ла Лиги), к тому же на максимальных оборотах могут сыграть против «Реала» и «Барсы», но в матчах с середняками и аутсайдерами Примеры дают слабину. Да и объективно такой футбол требует идеальной физической готовности, сейчас «Атлетик» вышел на пик, но команде не всегда хватает сил, чтобы воплотить на поле задумки Марселино.

«Атлетик» лучших образцов должен бороться за еврокубки и, может быть, даже за топ-4 Ла Лиги. Может быть, еще и поборются, отставание не столь велико, а кубковые победы над «Барселоной» и «Реалом» окрыляют.