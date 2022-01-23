Конте – фаворит в борьбе за место в ЛЧ. Для успеха нужна победа над неудобным «Челси»

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вчера, 10:46

Тухель дважды в этом году обыгрывал итальянца.

Полезно знать о «Челси»

- У команды непростые времена. Менди на чемпионате Африки, где Сенегал вышел в плей-офф. Чилуэлл, Джеймс и Челоба в лазарете. У Кристенсена никак не могут выудить негативный тест на коронавирус. Вылетела значительная часть привычной защиты. Аспиликуэта, Силва и Алонсо — опытные, Кепа соскучился по футболу, а Рюдигер ищет повод получить за свою работу десятки миллионов евро, но что-то сломалось.

- «Челси» обороняется правильно, но пропускает чаще. Гол от «Брайтона», мяч от Де Брюйне, ошибки против «Ливерпуля» и даже «Честерфилда». Забавно, что из последних соперников только один не забивал команде Тухеля, и уже дважды это был именно «Тоттенхэм». Но к этому еще вернемся. Здесь фиксируем, что у «Челси» 1 победа в последних 7 турах АПЛ , дохленькие результаты.

- Интересно, как Тухель сыграет в середине поля? Ковачич важнее, чем кажется, но без Жоржиньо и Канте в привычном состоянии «Челси» намного скромнее при переходе в атаку. И прессингуют намного хуже. Но сегодня можем увидеть несколько вариантов и схем. Вероятность полноценного возвращения Жоржиньо – появился против «Брайтона», очень высокая.

- Серьезные проблемы с адаптацией у Лукаку. Дошло до того, что Тухель взял схему Рангника – «4-2-2-2», приставил к Ромелу напарника Хадсона-Одои. Но поиски Лаутаро Мартинес пока не увенчались успехом. Хотя Зиеш забил, подопечные Поттера сравняли. Распределяющая шляпа отправляет Лукаку в список худших трансферов сезона. Или выдающийся бельгиец вот-вот проснется и начнет забивать?

- Сегодня битва «Челси» против собственного прошлого. Тухель может откопать схему в три центральных, может выбрать бразильскую модель, добавив к Лукаку еще и Вернера. Маунт подустал, Лукаку открыто жаловался на тактику, так что изменения будут. Защита не самая надежная, ведь феноменальные показатели на старте – заслуга, в том числе, Менди. Но «Челси» остается собой, забить им больше одного мяча сложно.

Ориентировочный состав «Челси» (4-2-2-2): Кепа – Аспиликуэта, Т. Силва, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо – Зиеш, Маунт – Лукаку, Вернер.

Полезно знать о «Тоттенхэме»

- Конте не мог так быстро подчинить себе футбол «шпор», но уже повлиял на умы. Команда не проигрывала в девяти подряд турах АПЛ с новым тренером. Начали со скрипом, три поединка перенесли, но собрали 6 побед и 3 мировые, причем одна из них против «Ливерпуля». В еврокубках и других английских турнирах выступали хуже, но в чемпионате держатся за результат.

- Антонио показал футболистам, что в доме есть хозяин. Хотя на 95-й минуте матча проигрывали «Лестеру» 1:2, выход Бергвейна на замену привел к одной из самых эпичных развязок в истории АПЛ . Стевен сравнял счет и вывел «шпор» вперед после передачи Кейна, который в первом тайме забил сам. Эмоциональный всплеск может привести как к провалу в дерби – «Тоттенхэм» ведь биполярный, так и к новым вершинам.

- У «шпор» тоже есть кадровые потери, но не такие ощутимые. Ромеро давно получил травму. Но важнее, что нет Сона. Без южнокорейца в атаке увидим как Моуру, так и Бергвейна. А в остальном состав будет привычным. Дайер вернулся – готов сыграть в центре защиты. Льорис подписал новый контракт и выйдет, разумеется, в основе. Хейбьерг — красавец, датчанин важен для умной и жесткой игры в центре поля, как любит Конте.

- Сегодня большой акцент могут сделать на фланги. Аспиликуэта и Алонсо не всегда правильно работаю в атаке, а Регилон и Эмерсон – в защите. «Тоттенхэму» чуть проще, ведь центральные защитники страхуют вылазки по флангам, да и группа хавбеков – Скип, Уинкс и Хейбьерг, способна помочь. Конте не стал трогать структуру игры, ведь «шпоры» не начали высоко прессинговать, не отказались от вертикального футбола. Но с Антонио ищут путь к результату, чего раньше не умели.

- Как Тухель отреагирует на «3-5-2» от соперника? В Кубке лиги и в Кубке Англии «Тоттенхэм» по-разному встречал «Челси» совсем недавно, и оба раза неудачно. Переход на два центральных будет слишком экзотическим шагом, но и «3-4-3» — вариант для Антонио. Конте объективно оценивает свою команду, когда играют плохо – так и говорит. Но не унижает игроков морально, как поступал Жозе Моуриньо. В результате получает игру до конца, что для «Тоттенхэма» крайне важно.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (3-5-2): Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Доэрти (Эмерсон), Скипп, Уинкс, Хейбьерг, Регилон – Кейн, Моура (Бергвейн).

Полезно знать о противостоянии

- Это третья серия дерби, и пока счет 3:0 с двумя победами по сумме кубковых матчей за Тухелем. Конте в своей карьере проигрывал по два матча Зидану, Хайнкесу и Сарри, но против «Челси» у него первые грубые осечки, до этого были победа и ничья. Команда знакомая, но сам «Тоттенхэм» итальянец пока плохо контролирует.

- «Шпоры» исторически неважно смотрятся в дерби против «Челси». В рамках АПЛ «Тоттенхэм» без побед в шести матчах подряд на протяжении трех с половиной лет. Как ни крути, а «Челси» — неудобный соперник для соседа, и наличие хитрого Тухеля усугубляет ситуацию.

- Если искать победу гостей в чемпионате на «Стэмфорд Бридж», то приходится нырять в весну 2018 года, когда Почеттино усилиями Алли и Эриксена прибил как раз команду Конте. Но тот результат был уникальным, «шпоры» выиграли в дерби в чемпионате в гостях впервые с 1990 года, когда еще не было АПЛ . Не удивляет, что у букмекеров сегодня «Челси» — фаворит.

- Из-за переносов в борьбе за место в четверке пока бардак. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и переместился на четвертое место, но у «шпор» на три поединка меньше, а отрыв всего два пункта. Именно команда Конте – фаворит в борьбе за четвертое место на данный момент. Или даже за третье, если обыграют «Челси» в гостях, ведь Тухель провел на четыре поединка больше.