«Брентфорд» – «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1644591984

вчера, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» – «Кристал Пэлас», который состоится 12 февраля 2022 года

«Брентфорд»

После неплохих выступлений на старте чемпионата, новичок АПЛ совсем затерялся в новом для себя чемпионате и имеет серию поражений из нескольких матчей подряд. «Брентфорд» набрал 23 очка и занимает 14 место, однако если не сможет перезагрузиться и начать набирать очки, через несколько туров может оказаться на дне турнирной таблицы. Предстоящий домашний поединок с «Кристал Пэлас» может послужить хорошей возможностью прервать серию неприятных результатов и набрать важные баллы.

9 февраля «Брентфорд» уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2), а пятого числа в кубке ФА крупно проиграл «Эвертону» (1:4).

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» не может несколько матчей одержать победу в чемпионате, но запаса очков хватает, чтобы находиться в середине турнирной таблицы в безопасности от зоны вылета. Коллектив занимает 13 место и набрал 24 пункта, что не позволяет ему рассчитывать на места выше середины таблицы. Клуб имеет примерно одинаковую разницу мячей (32:35) и в матче с главным неудачником последнего месяца может ее улучшить.

9 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), а пятого числа обыграл на своем поле «Хартпул Юнайтед» (2:0) в кубке ФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 1.609

Ничья – 4.39

Победит «Кристал Пэлас» – 5.69

Статистика

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Брентфорд» проиграл семь из десяти последних домашних поединков

Четыре из шести последних выездных матчах «Кристал Пэлас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Матч первого круга между командами не выявил победителя (0:0).

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.39. Обе команды в последних матчах не могут добиться положительных результатов и начнут поединок крайне осторожно. Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а клубы поделят очки между собой.