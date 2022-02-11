«Брентфорд» – «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» – «Кристал Пэлас», который состоится 12 февраля 2022 года
«Брентфорд»
После неплохих выступлений на старте чемпионата, новичок АПЛ совсем затерялся в новом для себя чемпионате и имеет серию поражений из нескольких матчей подряд. «Брентфорд» набрал 23 очка и занимает 14 место, однако если не сможет перезагрузиться и начать набирать очки, через несколько туров может оказаться на дне турнирной таблицы. Предстоящий домашний поединок с «Кристал Пэлас» может послужить хорошей возможностью прервать серию неприятных результатов и набрать важные баллы.
9 февраля «Брентфорд» уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2), а пятого числа в кубке ФА крупно проиграл «Эвертону» (1:4).
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» не может несколько матчей одержать победу в чемпионате, но запаса очков хватает, чтобы находиться в середине турнирной таблицы в безопасности от зоны вылета. Коллектив занимает 13 место и набрал 24 пункта, что не позволяет ему рассчитывать на места выше середины таблицы. Клуб имеет примерно одинаковую разницу мячей (32:35) и в матче с главным неудачником последнего месяца может ее улучшить.
9 февраля «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Норвичем» (1:1), а пятого числа обыграл на своем поле «Хартпул Юнайтед» (2:0) в кубке ФА.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брентфорд» – 1.609
- Ничья – 4.39
- Победит «Кристал Пэлас» – 5.69
Статистика
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Брентфорд» проиграл семь из десяти последних домашних поединков
- Четыре из шести последних выездных матчах «Кристал Пэлас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Матч первого круга между командами не выявил победителя (0:0).
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.39. Обе команды в последних матчах не могут добиться положительных результатов и начнут поединок крайне осторожно. Предполагаем, что матч будет нерезультативным, а клубы поделят очки между собой.