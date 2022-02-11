Зума получает самую большую зарплату в «Вест Хэме». Игроки клуба недовольны

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сегодня, 13:25

Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» недовольны размером заработной платы защитника , сообщает Daily Mail.

По информации источника, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало отчёт по штрафу, который футболист заплатил за жестокое обращение с кошкой. Француза оштрафовали на двухнедельный оклад — 250 тысяч фунтов. Соответственно, Зума получает в «Вест Хэме» 125 тысяч фунтов в неделю.

Узнав об этом, футболисты «молотобойцев» поняли, что защитник является самым высокооплачиваемым игроком команды. Некоторые из них собираются обсудить с руководством клуба увеличение оклада.

Ранее в сети появилось видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.