Зума получает самую большую зарплату в «Вест Хэме». Игроки клуба недовольны

Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» недовольны размером заработной платы защитника Курта Зума, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало отчёт по штрафу, который футболист заплатил за жестокое обращение с кошкой. Француза оштрафовали на двухнедельный оклад — 250 тысяч фунтов. Соответственно, Зума получает в «Вест Хэме» 125 тысяч фунтов в неделю.
Узнав об этом, футболисты «молотобойцев» поняли, что защитник является самым высокооплачиваемым игроком команды. Некоторые из них собираются обсудить с руководством клуба увеличение оклада.
Ранее в сети появилось видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.
Но вот вопрос, а как данная информация попала в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными? Ну штрафанул его клуб, это их личное дело когда, насколько и кого штрафовать или ВХ ещё и отчитался на сколько штрафанули и какая это часть от его зарплаты?
Ну если честно то какой то бред получается. Ну а если это правда, то получается они не Зуму подставили, а ВХ.
Но вот вопрос, а как данная информация попала в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными? Ну штрафанул его клуб, это их личное дело когда, насколько и кого штрафовать или ВХ ещё и отчитался на сколько штрафанули и какая это часть от его зарплаты?
Ну если честно то какой то бред получается. Ну а если это правда, то получается они не Зуму подставили, а ВХ.