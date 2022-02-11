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Зума получает самую большую зарплату в «Вест Хэме». Игроки клуба недовольны

сегодня, 13:25

Футболисты «Вест Хэм Юнайтед» недовольны размером заработной платы защитника Курта Зума, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало отчёт по штрафу, который футболист заплатил за жестокое обращение с кошкой. Француза оштрафовали на двухнедельный оклад — 250 тысяч фунтов. Соответственно, Зума получает в «Вест Хэме» 125 тысяч фунтов в неделю.

Узнав об этом, футболисты «молотобойцев» поняли, что защитник является самым высокооплачиваемым игроком команды. Некоторые из них собираются обсудить с руководством клуба увеличение оклада.

Ранее в сети появилось видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:30
Он просто дикий "уголек" сейчас скажет что его притесняют, и вообще это все расизм.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:28, ред.
Если не скандал то, всё было бы хорошо и недовольных не было бы.
Но вот вопрос, а как данная информация попала в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными? Ну штрафанул его клуб, это их личное дело когда, насколько и кого штрафовать или ВХ ещё и отчитался на сколько штрафанули и какая это часть от его зарплаты?
Ну если честно то какой то бред получается. Ну а если это правда, то получается они не Зуму подставили, а ВХ.
kust07
kust07
сегодня в 14:27
Ну вот жди скоро ссор и распрей в Вестхэме.
Где-то такую историю уже слышал. Вроде Зените.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:23
Эээ, пацаны, стопэ!!! Вы видели как он на кошке тренировался?! Вы следующие....!
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:15
Да за что он получает такую зарплату
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:50
Китекэт просто дорогой нынче.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:36
Вот и мучай после этого кошек.
старина
старина
сегодня в 13:32
Допинался уголек.Теперь и сокомандники на него засопят
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:27
Да как будто они не знали до этого...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:26
Получает по заслугам!
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