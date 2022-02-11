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МЮ продолжает выплачивать Гринвуду 75 тысяч фунтов в неделю

сегодня, 11:43

«Манчестер Юнайтед» продолжает выплачивать заработную плату нападающему команды Мэйсону Гринвуду, несмотря на обвинения в насилии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист по-прежнему получает 75 тысяч в неделю от клуба. Отмечается, что Nike, спонсирующий спортсмена, расторг соглашение с Гринвудом, не выплатив ему компенсацию. Это связано с ущербом, который спортсмен причинил репутации компании.

Напомним, в адрес 20-летнего футболиста поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Игрок провёл под стражей трое суток, после чего его отпустили под залог.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:51
А разве не повод разорвать контракт с ним, если его посадят? Надеюсь, в тюрьме ему платить не будут.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:39
Неплохо он получает.
CrumblesFromSevilla
CrumblesFromSevilla
сегодня в 12:52
Нет, а почему они должны прекращать зп платить?! Это высасывание заголовков на ровном месте... У него действующий контракт, в котором указаны выплаты. Ещё даже расследование не началось! Как же хочется дожить до времён, когда грёбаная "культура отмены" уйдёт обратно в бездну и больше не вернётся.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:40
Никуда не денутся. Контракт.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:18
Ну это дело клуба.
Spellman
Spellman
сегодня в 11:49
Ну так контракт с ним никто же не разрывал. Логично что он на окладе своем висит. Не думаю, что у них зп зависит от количества проведенных тренировок, а опции на такой случай просто не предусмотрели.
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