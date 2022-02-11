МЮ продолжает выплачивать Гринвуду 75 тысяч фунтов в неделю

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сегодня, 11:43

«Манчестер Юнайтед» продолжает выплачивать заработную плату нападающему команды , несмотря на обвинения в насилии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболист по-прежнему получает 75 тысяч в неделю от клуба. Отмечается, что Nike, спонсирующий спортсмена, расторг соглашение с Гринвудом, не выплатив ему компенсацию. Это связано с ущербом, который спортсмен причинил репутации компании.

Напомним, в адрес 20-летнего футболиста поступили обвинения в насилии. Об этом сообщила девушка футболиста Гарриет Робсон. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес, а полиция арестовала его. Игрок провёл под стражей трое суток, после чего его отпустили под залог.