«Унион Берлин» – «Боруссия» Д. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Унион Берлин» – «Боруссия» Д, который состоится 13 февраля 2022 года

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» является крепкой командой, которая прогрессирует с каждым сезоном в Бундеслиге. Перед стартом очередного тура клуб занимает шестое место и набрал 34 очка. В предстоящей игре с одним из лидеров чемпионата Германии коллективу придется очень сложно, однако шансы на взятие ворот «желто-черных» у футболистов столичной команды определенно будут. Клуб имеет примерно одинаковую разницу мячей (29:27) и даже ничья станет неплохим результатом в предстоящей встрече.

5 февраля «Унион Берлин» проиграл «Аугсбургу» (0:2), а 22 числа обыграл на выезде «Боруссию» М (1:2). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д знает о поражении «Баварии» и имеет хороший шанс вновь сократить разрыва до шести очков в случае победы. Сейчас коллектив из Дортмунда занимает второе место в турнирной таблице и набрал 43 балла. Команда старается стабильно набирать очки, но сбои в результатах все же проскакивают. «Желто-черные» много забивают (54 мяча), однако в обороне есть некоторые проблемы, которые Марко Розе необходимо решить в кратчайшие сроки.

6 февраля «Боруссия» Д неожиданно проиграла на своем поле «Байеру» (2:5), а 22 января обыграла на выезде «Хоффенхайм» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион Берлин» – 3.83

Ничья – 3.73

Победит «Боруссия» Д – 2.02

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Унион Берлин» завершились исходом «обе забьют»

«Боруссия» Д выиграла только четыре выездных поединка из десяти последних

«Унион Берлин» проиграл три из четырех последних встреч с «Боруссией» Д

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.73. Предполагаем, что матч будет примерно равным и команды не смогут выявить победителя, хотя голов будет забито достаточно. Прогнозируем результативную ничью в этой встрече чемпионата Германии.