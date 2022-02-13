«Эспаньол» – «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Эспаньол» – «Барселона», который состоится 13 февраля 2022 года

«Эспаньол»

Коллектив недолго пребывал в Сегунде и в нынешнем сезоне вернул свое место в главном чемпионате Испании. Коллектив не очень успешно выступает и в последних пяти турах одержал всего одну победу. Тем не менее, «Эспаньол» идет на 13 месте и набрал 27 очков, опережая зону вылета на восемь пунктов. Поединок с «Барселоной» всегда является принципиальным для клуба, ведь его называют каталонским дерби.

7 февраля «Эспаньол» минимально уступил «Атлетику» (1:2), а 21 января крупно проиграл «Бетису» (1:4). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» чередуют успех и неудачи в различных турнирах, однако игра команды стала качественнее, что заметно даже невооруженным взглядом. «Барселона» набрала 38 очков и идет на пятом месте в чемпионате, отставая от «Атлетико» всего на один пункт. Победа в предстоящей встрече как минимум поднимет подопечных Хави на одну позицию в турнирной таблице, а возможно команда окажется и выше.

6 февраля в интересном поединке «Барселона» обыграла «Атлетико» Мадрид (4:2), а 23 января вырвала минимальную победу у «Алавеса» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 5.15

Ничья – 4

Победит «Барселона» – 1.724

Статистика

«Эспаньол» не может выиграть уже пять поединков подряд

«Барселона» проиграла только один матч на выезде в основное время из десяти последних

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Эспаньола»

Пять из шести встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.724. «Сине-гранатовые» стали добиваться результата и находятся в хорошем расположении духа, в отличие от соперника, у которого совсем не идет игра. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.