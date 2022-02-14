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Год перемен для «Зенита». Новая атака, вратарский вопрос и мысли о левоногом центрбеке

вчера, 17:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Оздоев Магомед
Оздоев Магомед
Полузащитник
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Есть о чем подумать.

2022-й обещает стать годом перемен для «Зенита». Зимнее преобразование атакующей линии — только первое звено в цепочке кадровых метаморфоз, к которым чемпионы России должны быть готовы. От качества принятых решений и выбранных кандидатур зависит будущее «сине-бело-голубых» и во многом расклад сил на вершине РПЛ.

Обновление линии атаки: минус Азмун, плюс Альберто и Сергеев

«Зенит» определенно мог расстаться с Азмуном на более выгодных для себя условиях, ведь Сердар заблаговременно объявил о своих планах. Иранца просили дождаться встречи с клубным руководством на сборах, а он выбрал «Байер», чем поставил господина Медведева в неловкое положение. На продаже Азмуна можно было хорошо заработать, но петербуржцев подвела самоуверенность: не сомневались в том, что форвард продлит контракт до того момента, когда увидели его с футболкой «Байера» в руках в ленте новостей.

В результате Сердара не стали больше мучить и отпустили за 2.5 миллиона, а за Юри Альберто отдали в 10 раз больше. С экономической точки зрения «Зенит» сработал не идеально, ведь проданный вовремя Азмун мог оплатить трансфер нового нападающего, но если отвлечься от финансов и оценить спортивную составляющую, то здесь полный порядок. Реакцией на уход Сердара стало ускорение трансфера Юри Альберто, который готовился присоединиться к команде летом, а еще подписали Ивана Сергеева, то есть сейчас линия атаки укомплектована даже лучше, чем в первой части сезона.

Кстати, трансфер Сергеева многими несправедливо недооценивается, а ведь Иван, возможно, станет главным форвардом «Зенита» весной, ведь Альберто потребуется время на адаптацию, а Дзюбы не подходит под новые схемы Семака. При этом два новичка могут играть и в паре, и по одиночке, и рядом со «столбом» Дзюбой. Вариативность атаки возросла, к тому же новая связка выглядит интересно именно в плане долгосрочных перспектив. Это позитивное преобразование.

Следующий шаг по преобразованию атаки: возможный уход Дзюбы летом

Артему в этом году исполнится 34 года, а Сергей Семак еще в первой части сезона дал понять, что Дзюба больше не является «неприкасаемым». Более того, такая политика по отношению к форварду наверняка продолжится и весной: «Зенит» не хочет попасть на автоматическое продление контракта с Артемом, которое активируется в том случае, если футболист проведет больше 70% игровых минут. Судя по всему, клуб хочет контролировать эти отношения, а раз так, уход Дзюбы летом более чем вероятен. Тем более, сам он хочет постоянно играть, быть в центре внимания.

Магомед Оздоев: решено продлить

Помимо Дзюбы, о котором разговор отдельный, в конце сезона 2021/22 истекают контракты еще у нескольких российских футболистов: Ерохина, Сутормин и Оздоева. С первыми двумя есть устные договоренности о продлении (хотя Сутормина тоже соблазняют динамовцы), а вот ситуация с контрактом Магомеда до последнего времени оставалась напряженной. Полузащитник сборной России посматривал в сторону московских клубов, но последнее слово в этой истории останется за «Зенитом»: контракт с Оздоевым будет продлен на два года.

Решение правильное, потому что равноценную замену на лимитную позицию найти будет сложно, а Оздоеву всего 29 лет — до заката карьеры еще далеко. Тем более, речь шла об усилении конкурентов по РПЛ, так что нужно было не только отнимать Магомеда от состава «Зенита», но прибавлять его к «Динамо» или ЦСКА. Продление контракта — единственное правильное решение в сложившихся обстоятельствах.

Вратари: новый «первый номер» и обновление бригады

Еще одна ситуация, которую невозможно оставить без решения. «Зениту» необходимо встряхнуть вратарскую линию. Подверженный травмам Крицюк, ветеран Михаил Кержаков и 19-летний Даниил Одоевский — ненадежное сочетание голкиперов для клуба, планирующего постоянно играть на два фронта.

Вероятно, летом в Санкт-Петербурге появится новый «первый номер»: если не Матвей Сафонов, которого будет сложно вытащить из «Краснодара», то Илья Лантратов из «Химок» или Никита Хайкин из «Буде-Глимт». Обновление вратарской линии может получиться и более глобальным, если Кержаков завершит карьеру, а Одоевского отправят в аренду за игровой практикой.

Возможно, «Зениту» нужен новый центр обороны

У «Зенита» в центре защиты сейчас два 32-летних легионера — украинец Ракицкий и хорват Ловрен. Причем уровень игры Деяна не радует, а контракт Ярослава на финишной прямой, и новые переговоры пока не увенчались успехом. Слухи подтверждают, что «Зенит» просеивает левоногих центрбеков, сегодня стало известно об интересе к 20-летнему эквадорцу из «Байера» Пьетро Инкапье.

Седьмой южноамериканец в составе может стать прямой заменой Ракицкому, который сейчас ближе к уходу, нежели к продлению. Класса украинского защитника с запасом хватает для РПЛ, но в Лиге чемпионов «Зенит» не раз страдал из-за медлительной обороны, так что правильная замена Ярославу — важный шаг к повышению конкурентоспособности на международной арене, и хотя с Ловреном стоило бы поступить так же, его контракт до 2023 года может стать существенным препятствием. Кроме того, «Зенит» не сможет выручить денег за возрастных центрбеков, а за их сменщиков придется платить.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
К сожалению весь текст - это всем известные банальности. Но мои сомнения глубже, они не лежат на поверхности. Внутри политическая ситуация сейчас такова, что в любой момент власти потребуются несколько сакральных жертв. У нас огромные проблемы с инфляцией, которую никак не удается сбить, проблемы с реальной безработицей, увеличением числа бедных и нищих и т.д, и т.п. И на фоне этого устроенный в Питере пир во время чумы может послужить детонатором нежелательного развития ситуации. Есть еще несколько не лежащих на поверхности факторов и обстоятельств, но это не темы футбольного сайта. А пословица "от сумы и тюрьмы не зарекайся" в России будет актуальна всегда.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:32
Ему только что дали Героя труда. Очевидно с учётом этих 9 млрд, в которых участвует добрая половина его западных "друзей". К тому же, в ситуации с СП-2 эксперты увидели положительный результат в том, что бурный рост цен на спотовом рынке уже окупил (по их словам) затраты на трубу, а ситуация и прогноз на рынок газа не только оправдывает задержку, но и выгоден Газпрому и западным партнёрам, потому что издержки на его эксплуатацию не будут покрываться в ближайший, как минимум, год , учитывая резкое снижение спотовых цен, вызванное запуском трубы. Так что время не просто терпит, а ещё и играет на "героя" с забугорной компанией инвесторов. Поэтому они не очень-то и суетятся с ускорением процесса сертификации. Им труба до конца этого года попросту не нужна, а России я полагаю не нужна ещё дольше - пока контракт с китайцами на газ по новой трубе через Монголию не подпишут по нужной цене.
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Неизбывная любовь россиян давать советы. Дают охотно, много и бесплатно. Может это наследие Страны Советов?
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 18:25, ред.
Лучше попрощаться уже сейчас с Ракитцким и Ловреном, и заплатив хорошие деньги за центбеков, их купить, молодых, быстрых, нежели терять миллионы в Лиги Чемпионов от вылета из этого турнира.
Считайте деньги.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:18
".....От качества принятых решений и выбранных кандидатур зависит будущее «сине-бело-голубых» и во многом расклад сил на вершине РПЛ...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1303509/dzyuba-artyom-zenit 14.02.2022
Все гораздо проще и очевидное. Будущее "проекта" зависит от того усидит ли Миллер на своем месте, если СП-2 не запустят и 9 млрд уйдут на дно Балтики.
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