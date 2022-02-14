Год перемен для «Зенита». Новая атака, вратарский вопрос и мысли о левоногом центрбеке

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вчера, 17:59

Есть о чем подумать.

2022-й обещает стать годом перемен для «Зенита». Зимнее преобразование атакующей линии — только первое звено в цепочке кадровых метаморфоз, к которым чемпионы России должны быть готовы. От качества принятых решений и выбранных кандидатур зависит будущее «сине-бело-голубых» и во многом расклад сил на вершине РПЛ .

Обновление линии атаки: минус Азмун, плюс Альберто и Сергеев

«Зенит» определенно мог расстаться с Азмуном на более выгодных для себя условиях, ведь Сердар заблаговременно объявил о своих планах. Иранца просили дождаться встречи с клубным руководством на сборах, а он выбрал «Байер», чем поставил господина Медведева в неловкое положение. На продаже Азмуна можно было хорошо заработать, но петербуржцев подвела самоуверенность: не сомневались в том, что форвард продлит контракт до того момента, когда увидели его с футболкой «Байера» в руках в ленте новостей.

В результате Сердара не стали больше мучить и отпустили за 2.5 миллиона, а за Юри Альберто отдали в 10 раз больше. С экономической точки зрения «Зенит» сработал не идеально, ведь проданный вовремя Азмун мог оплатить трансфер нового нападающего, но если отвлечься от финансов и оценить спортивную составляющую, то здесь полный порядок. Реакцией на уход Сердара стало ускорение трансфера Юри Альберто, который готовился присоединиться к команде летом, а еще подписали Ивана Сергеева, то есть сейчас линия атаки укомплектована даже лучше, чем в первой части сезона.

Кстати, трансфер Сергеева многими несправедливо недооценивается, а ведь Иван, возможно, станет главным форвардом «Зенита» весной, ведь Альберто потребуется время на адаптацию, а Дзюбы не подходит под новые схемы Семака. При этом два новичка могут играть и в паре, и по одиночке, и рядом со «столбом» Дзюбой. Вариативность атаки возросла, к тому же новая связка выглядит интересно именно в плане долгосрочных перспектив. Это позитивное преобразование.

Следующий шаг по преобразованию атаки: возможный уход Дзюбы летом

Артему в этом году исполнится 34 года, а Сергей Семак еще в первой части сезона дал понять, что Дзюба больше не является «неприкасаемым». Более того, такая политика по отношению к форварду наверняка продолжится и весной: «Зенит» не хочет попасть на автоматическое продление контракта с Артемом, которое активируется в том случае, если футболист проведет больше 70% игровых минут. Судя по всему, клуб хочет контролировать эти отношения, а раз так, уход Дзюбы летом более чем вероятен. Тем более, сам он хочет постоянно играть, быть в центре внимания.

Магомед Оздоев: решено продлить

Помимо Дзюбы, о котором разговор отдельный, в конце сезона 2021/22 истекают контракты еще у нескольких российских футболистов: Ерохина, Сутормин и Оздоева. С первыми двумя есть устные договоренности о продлении (хотя Сутормина тоже соблазняют динамовцы), а вот ситуация с контрактом Магомеда до последнего времени оставалась напряженной. Полузащитник сборной России посматривал в сторону московских клубов, но последнее слово в этой истории останется за «Зенитом»: контракт с Оздоевым будет продлен на два года.

Решение правильное, потому что равноценную замену на лимитную позицию найти будет сложно, а Оздоеву всего 29 лет — до заката карьеры еще далеко. Тем более, речь шла об усилении конкурентов по РПЛ , так что нужно было не только отнимать Магомеда от состава «Зенита», но прибавлять его к «Динамо» или ЦСКА . Продление контракта — единственное правильное решение в сложившихся обстоятельствах.

Вратари: новый «первый номер» и обновление бригады

Еще одна ситуация, которую невозможно оставить без решения. «Зениту» необходимо встряхнуть вратарскую линию. Подверженный травмам Крицюк, ветеран Михаил Кержаков и 19-летний Даниил Одоевский — ненадежное сочетание голкиперов для клуба, планирующего постоянно играть на два фронта.

Вероятно, летом в Санкт-Петербурге появится новый «первый номер»: если не Матвей Сафонов, которого будет сложно вытащить из «Краснодара», то Илья Лантратов из «Химок» или Никита Хайкин из «Буде-Глимт». Обновление вратарской линии может получиться и более глобальным, если Кержаков завершит карьеру, а Одоевского отправят в аренду за игровой практикой.

Возможно, «Зениту» нужен новый центр обороны

У «Зенита» в центре защиты сейчас два 32-летних легионера — украинец Ракицкий и хорват Ловрен. Причем уровень игры Деяна не радует, а контракт Ярослава на финишной прямой, и новые переговоры пока не увенчались успехом. Слухи подтверждают, что «Зенит» просеивает левоногих центрбеков, сегодня стало известно об интересе к 20-летнему эквадорцу из «Байера» Пьетро Инкапье.