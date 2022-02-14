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Сутормин может остаться в «Зените» или перейти в «Динамо»

сегодня, 17:18

«Зенит» хочет сохранить в своём составе полузащитника Алексея Сутормина.

Питерский клуб предложил футболисту продлить контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом этого года, поэтому он может вести переговоры с другими командами.

В подписании Сутормина заинтересовано «Динамо». Алексей может продлить сделку с «Зенитом», если ему будет предоставлено больше игрового времени.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 19:39, ред.
Игровое время было предоставлено на 50 тыс.руб...продлевать будете?)...
particular
particular
сегодня в 19:35
Не представляю поход Зенита за ЕК без Сутормина...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:10
Не думаю, что он пойдёт в Динамо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:39
"......если ему будет предоставлено больше игрового времени......"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303485/sutormin-aleksey-dinamo 14.02.2022
Поскольку давно известно, что "время - это деньги", то в переводе эта фраза означает. "Больше дадите и я "сине-бело-голубой", а если больше не дадите, то просто "бело-голубой". Вот и вся подоплека.
протон
протон
сегодня в 18:36
А в Динамо сразу в основе играть будет!?!
makkie
makkie
сегодня в 18:23
А у Динамо есть 60 млн?
Мне кажется, Сутормин подорожал в Зените, да и в сборную вызывается ))
1 984
1 984
сегодня в 18:07
Пусть выбирает.
Izmar
Izmar
сегодня в 17:59, ред.
Сутормин не сумасшедший менять Зенит на Динамо.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:59
Он останется в Зените.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:58
Динамо пользы больше
wat4wv2kdxzf
wat4wv2kdxzf
сегодня в 17:27
Лучше идти в Динамо
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:20
Если Зенит не понизит зарплату, то можно остаться.
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