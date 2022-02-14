Сутормин может остаться в «Зените» или перейти в «Динамо»

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сегодня, 17:18

«Зенит» хочет сохранить в своём составе полузащитника .

Питерский клуб предложил футболисту продлить контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом этого года, поэтому он может вести переговоры с другими командами.

В подписании Сутормина заинтересовано «Динамо». Алексей может продлить сделку с «Зенитом», если ему будет предоставлено больше игрового времени.