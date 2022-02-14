Сутормин может остаться в «Зените» или перейти в «Динамо»

«Зенит» хочет сохранить в своём составе полузащитника Алексея Сутормина.
Питерский клуб предложил футболисту продлить контракт. Текущее соглашение игрока истекает летом этого года, поэтому он может вести переговоры с другими командами.
В подписании Сутормина заинтересовано «Динамо». Алексей может продлить сделку с «Зенитом», если ему будет предоставлено больше игрового времени.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303485/sutormin-aleksey-dinamo 14.02.2022
Поскольку давно известно, что "время - это деньги", то в переводе эта фраза означает. "Больше дадите и я "сине-бело-голубой", а если больше не дадите, то просто "бело-голубой". Вот и вся подоплека.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303485/sutormin-aleksey-dinamo 14.02.2022
Поскольку давно известно, что "время - это деньги", то в переводе эта фраза означает. "Больше дадите и я "сине-бело-голубой", а если больше не дадите, то просто "бело-голубой". Вот и вся подоплека.
Мне кажется, Сутормин подорожал в Зените, да и в сборную вызывается ))
Мне кажется, Сутормин подорожал в Зените, да и в сборную вызывается ))