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Стрепетов: «Не думаю, что Лантратов сделает „Зенит“ сильнее»

сегодня, 12:44

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» может подписать голкипера «Химок» Илью Лантратова.

Сложный вопрос, сделает ли Лантратов «Зенит» сильнее. Есть много примеров, когда в одном хорошем сезоне игрок привлекает к себе внимание больших клубов, но вратаря должна отличать стабильность. Лантратов — хороший, средний вратарь РПЛ. Не сказал бы, что на данный момент он в чем-то лучших остальных голкиперов, играющих в чемпионате России.

Игра в «Зените» и «Химках» — две разные планеты, конечно. Задачи совершенно отличаются друг от друга. Голкипер «Зенита» должен соответствовать игрокам, находящимся на поле. Если взять его сейчас, на год, то, наверное, стоит так сделать. Дать ему шанс и посмотреть, как проявит себя в новой команде. Но все-таки летом, думаю, что «Зениту» нужно приобрести голкипера высочайшего уровня.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:44
Сколько можно жевать эту резину. Уже было опровержение от обоих клубов.
sten312
sten312
сегодня в 14:33
Посредственный игрок,в свое время,средненькой команды Стрепетов рассуждает ,кто нужен Зениту,в нынешнем газпромпроекте мячи бы у бровки подавал малкольмам и клаудиньям.
kust07
kust07
сегодня в 14:09
Если бы не выпендривались в прошлом- был бы вратарь Лунёв.
fxe8hxqt6jvm
fxe8hxqt6jvm
сегодня в 13:10
Так оно и есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:04
Почитаешь этого знатока футбола питерского и возникает мысль: А если в Европе вратарь, достойный этого "суперклуба" ? И ответ сразу всплывает. Есть. Есть Донарумма - лучший вратарь 21 года, сидящий на лавке в ПСЖ. Отстегнуть шейхам 100-120 млн для Газпрома это раз плюнуть. Вперед и с песней!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:45
Это временная мера...
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