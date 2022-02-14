Стрепетов: «Не думаю, что Лантратов сделает „Зенит“ сильнее»

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» может подписать голкипера «Химок» .

Сложный вопрос, сделает ли Лантратов «Зенит» сильнее. Есть много примеров, когда в одном хорошем сезоне игрок привлекает к себе внимание больших клубов, но вратаря должна отличать стабильность. Лантратов — хороший, средний вратарь РПЛ . Не сказал бы, что на данный момент он в чем-то лучших остальных голкиперов, играющих в чемпионате России.

Игра в «Зените» и «Химках» — две разные планеты, конечно. Задачи совершенно отличаются друг от друга. Голкипер «Зенита» должен соответствовать игрокам, находящимся на поле. Если взять его сейчас, на год, то, наверное, стоит так сделать. Дать ему шанс и посмотреть, как проявит себя в новой команде. Но все-таки летом, думаю, что «Зениту» нужно приобрести голкипера высочайшего уровня.